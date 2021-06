–

De parte de La Haine June 8, 2021 65 puntos de vista

La entidad necolonial que en 1948 declar贸 su independencia unilateral (o sea, violando la carta de la ONU y negoci谩ndola con Londres y Washington) se dio a s铆 misma el nombre de Estado de Israel y es un hecho consumado. Por consiguiente, el debate en torno a su derecho a existir es un falso debate.

En todo caso, el debate verdadero gira en torno al rol de Israel como potencia subrogante de los intereses de Washington y Europa occidental en Medio Oriente. Una potencia que, por su lado, guarda una concepci贸n peculiar acerca de lo que, gen茅ricamente, entendemos por ley y derecho.

En efecto: quien se oponga a su pol铆tica de ocupaci贸n, expansi贸n y anexi贸n en aquel territorio dominado sucesivamente por romanos, bizantinos, otomanos y brit谩nicos, ser谩 indefectiblemente sospechado (o acusado) de antisemita o terrorista. 驴C贸mo tratar tan bizarra concepci贸n con criterios 茅ticos, morales y jur铆dicos?

Imposible. Aunque algunos progres huir谩n por el foro con el cuento de los dos estados. Un caramelo de madera dise帽ado para omitir, deliberadamente, los apod铆cticos t茅rminos de la concepci贸n de marras, en la que el fuerte impondr谩 su ley, dej谩ndole al d茅bil el discernimiento entre el derecho a la rebeli贸n o la sumisi贸n.

No pienso subestimar la inteligencia del lector, remiti茅ndolo a lo que Abraham prometi贸 a su pueblo (la tierra prometida). Pues no soy experto en bienes inmobiliarios y temo que, de incursionar en tan milenario asunto, Jesucristo y Mahoma me reclamar铆an lo suyo.

Aunque lo haya engendrado, importa se帽alar que el juda铆smo es el polo opuesto del sionismo (ideolog铆a racista del supremacismo israel铆) y que junto con su r茅plica clonada (el seudoevangelismo electr贸nico made in USA), surgi贸 del nazifascismo cocinado en los s贸tanos del capitalismo occidental. Narrativas, en fin, pensadas para edulcorar y justificar el odio inducido, los genocidios y la destrucci贸n de pueblos enteros.

驴Tema id贸neo para los que piensan distinto? Sin discusi贸n. Concedamos la palabra, entonces, a un entendido con chapa: Avraham Burg, quien fue titular de la Organizaci贸n Sionista Internacional (1995-99), de la Agencia Jud铆a, y presidente en funciones de Israel durante un breve periodo (agosto/julio de 2000).

En 2003, Burg se retir贸 asqueado de la pol铆tica, y en el diario hebreo Yediothh Ahronot escribi贸 un art铆culo demoledor: La revoluci贸n sionista descansaba (supuestamente) sobre dos pilares: la sed de justicia y un equipo dirigente sometido a la moral c铆vica. Una y otra cosa han desaparecido. La naci贸n israel铆 es actualmente una masa informe de corrupci贸n, de opresi贸n y de injusticia.

Sigue: El fin de la aventura sionista est谩 a las puertas. S铆, ahora es probable que nuestra generaci贸n sea la 煤ltima del sionismo. Tras ella no quedar谩 m谩s que un Estado jud铆o irreconocible y odioso. 驴Qui茅n de nosotros querr谩 ser uno de sus patriotas? (La revoluci贸n sionista ha muerto, septiembre de 2003).

A帽os despu茅s, en una entrevista, redobl贸 sus ideas: la definici贸n de Israel como estado jud铆o llevar谩 a su destrucci贸n (Haaretz, 7/6/07). A m谩s de afirmar que la presi贸n de Israel contra los 谩rabes tiene paralelismos con la que sufrieron los jud铆os en los reg铆menes nacionalsocialistas, antes de la Segunda Guerra Mundial (diario espa帽ol P煤blico, 10/1/08).

Introduzco una inquietud. En 1998, en Estocolmo, una llamada Alianza Internacional para el Recuerdo del holocausto (impulsada por el gobierno de Tel Aviv), emiti贸 una confusa Declaraci贸n sobre el antisemitismo y la cuesti贸n palestina (aunque sin mencionar a Israel y el 颅sionismo).

La declaraci贸n propon铆a, impl铆citamente, vigilar y judicializar las expresiones que, a su juicio, pod铆an incurrir en antisemitismo. Por ejemplo, condenar el genocidio de Israel en Palestina.

No tengo informaci贸n acerca de si Avraham Burg y otros como 茅l fueron denunciados por los que prefieren desgarrarse las vestiduras. Al parecer, no. Porque en Israel, felizmente, existe el derecho a pensar distinto. Un derecho que, infelizmente, ya quisieran ejercer 2 millones de 谩rabes y palestinos que en la 煤nica-democracia-de-Medio-Oriente viven sometidos al apartheid.

Para finalizar, las caritas de todas las ni帽os y ni帽os masacrados en Gaza, que fueron publicadas por The New York Times en primera plana, el 26 de mayo. Si consigue sostener sus miradas una a una, sin derramar una l谩grima, me avisa. Yo no pude. A la cuarta o quinta, me quebr茅: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/05/29/palestina-ha-causado-impacto-la-nota-especial-del-the-new-york-times-sobre-las-ninas-y-ninos-palestinos-asesinados-por-las-bombas-israelies-textofotos/