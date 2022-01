–

Las sucesivas ofensivas militares jud铆as contra Gaza y Cisjordania han estado siempre amparadas por la 鈥渆spiral del silencio鈥 de los principales medios de comunicaci贸n de masas mundiales controlados por el lobby jud铆o trasnacional, teor铆a formulada por la polit贸loga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro 鈥淟a espiral del silencio. Opini贸n p煤blica: nuestra piel social鈥 (1977).

Dicha tesis simbolizar铆a 鈥渓a f贸rmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a trav茅s de una deliberada y sofocante acumulaci贸n de mensajes de un solo signo鈥, con lo que se producir铆a un proceso en espiral o bucle de retroalimentaci贸n positiva y la consecuente manipulaci贸n de la opini贸n p煤blica mundial por el lobby jud铆o trasnacional (derecho de Israel a defenderse)

El ex-Presidente Jimmy Carter que pas贸 a la Historia al lograr el hist贸rico acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto en 1979 en su libro 鈥楶alestina, Paz no Apartheid鈥, Carter denuncia el 鈥渟istema de apartheid que Israel aplica sobre los palestinos鈥. Asimismo, en el citado libro denuncia 鈥渆l incumplimiento por parte de Israel de los compromisos adquiridos en el 2003 bajo los auspicios de George W. Bush鈥, que inclu铆an las exigencias de la congelaci贸n total y permanente de los asentamientos de colonos jud铆os en Cisjordania as铆 como el Derecho al retorno de los cerca de 800.00 palestinos que se vieron forzados a abandonar Israel tras su constituci贸n como Estado en 1.948 (nakba).

Dicha hoja de ruta fue aceptada inicialmente por Israel y ratificada posteriormente por Olmert y Abbas en la Cumbre de Annapolis (2007) con la exigencia de 鈥渇iniquitar la pol铆tica de construcci贸n de asentamientos en Cisjordania y flexibilizar los controles militares que constri帽en hasta el paroxismo la vida diaria de los palestinos鈥, situaci贸n dist贸pica que llev贸 al activista jud铆o de los Derechos Civiles y superviviente del Holocausto, Israel Shakak a afirmar 鈥 Los nazis me hicieron temer ser jud铆o y los israel铆es me averg眉enzan de ser ser jud铆o鈥.

Ya en 1938, el visionario Einstein avis贸 de los peligros de un sionismo excluyente al afirmar 鈥淒esear铆a que se llegase a un acuerdo razonable con los 谩rabes sobre la base de una vida pac铆fica en com煤n pues me parece que esto ser铆a preferible a la creaci贸n de un Estado jud铆o鈥, tesis imposible de germinar en pleno siglo XXI dada la inexistencia en ambos bandos de interlocutores v谩lidos para negociar una paz duradera que lleve impl铆cito el mutuo reconocimiento de los Estados de Israel y el de Palestina.

Sin embargo, el actual Gobierno de Bennett contin煤a refractario a los llamamientos internacionales y contin煤a con la sistem谩tica campa帽a de asentamientos ilegales y cuyo pen煤ltimo episodio ser铆a el anuncio de la creaci贸n de las nuevas colonias de Asif y Matar con el objetivo confeso de 鈥渄oblar la poblaci贸n de los Altos del Gol谩n鈥 tras recibir las bendiciones tanto de la Administraci贸n Trump como la de Biden. Asimismo, Israel habr铆a sellado alianzas con Emiratos 脕rabes Unidos y Arabia Saud铆 para conformar una entente contra Ir谩n pues Bennett considera a Ir谩n 鈥渆l mayor exportador de terror y de violaci贸n de los Derechos mundo en el mundo al tiempo que sigue enriqueciendo uranio y se acerca peligrosamente a la obtenci贸n de una bomba nuclear 鈥.

Israel utilizar谩 una vez m谩s la dictadura invisible del temor al Tercer Holocausto para iniciar una campa帽a militar contra Ir谩n por lo que la propaganda del Gobierno Bennett ir谩 dirigida no al sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes que lo sustentan. As铆, seg煤n L. Bernays, en su libro 鈥淐ristalizando la opini贸n p煤blica鈥, 鈥渓a mente del grupo no piensa, en el sentido estricto de la palabra. En lugar de pensamientos tiene impulsos, h谩bitos y emociones. A la hora de decidir su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de un l铆der en quien conf铆a鈥.

No obstante, la te贸rica pol铆tica derechista jud铆o-alemana Hannah Arendt en su libro 鈥淓ichmann en Jerusal茅n鈥, subtitulado 鈥淯n informe sobre la banalidad del mal鈥, nos ayud贸 a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad cr铆tica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetici贸n de la 鈥渂analizaci贸n de la maldad鈥 por parte de los gobernantes de cualquier sistema pol铆tico, incluida la sui-gen茅ris democracia jud铆a. As铆, seg煤n Maximiliano Korstanje 鈥渆l miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad cr铆tica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo 茅ticamente responsable de su renuncia鈥 ,con lo que la 煤nica esperanza reside en la concienciaci贸n de la sociedad israel铆 de la necesidad de hacer realidad el lema 鈥淒os naciones, una esperanza鈥.

