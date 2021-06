–

De parte de Arrezafe June 9, 2021 42 puntos de vista

La guerra sin fin

contra el “terrorismo”, una mina de oro política y económica

para Israel

Contrainformacion.es

-11/02/2021

Israel es un importante

distribuidor internacional de tecnologías y estrategias militares.

Los datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo para la

Investigación de la Paz) entre 2015 y 2019 muestran que Israel fue

el octavo mayor exportador de armas del mundo y que sus ventas

mundiales aumentaron un 77 % (Estados Unidos + 23 %, Rusia -18 %,

Canadá + 33 %).

Jeff Halper, en su

investigación crítica sobre las armas militares avanzadas de

Israel, escribe que a Israel «le va bien» debido a su

especialización en armas, estrategia y vigilancia mundiales.

El alcance mundial de

Israel implica ahora la militarización de la policía con la venta

de tecnologías de vigilancia, armas y estrategias de control de

multitudes y disturbios. Gaza es un laboratorio y un escaparate para

las armas y métodos de Israel para controlar poblaciones civiles

altamente concentradas a medida que la población mundial se urbaniza

cada vez más y se concentra en barrios marginales urbanos. El Cuerpo

de Ingenieros del Ejército de los EEUU construyó el Centro de

Entrenamiento de Guerra Urbana en el Negev, donde Estados Unidos

e Israel se entrenan para atacar en áreas densamente pobladas. Las

tecnologías y estrategias de defensa perimetral israelíes se

aplican a núcleos financieros, distritos gubernamentales y centros

de reuniones, embajadas y depósitos de combustible en todo el mundo.

La guerra sin fin contra

el terrorismo es una mina de oro política y económica para Israel,

que conduce a acuerdos bilaterales y multilaterales –en los campos

de la ciencia, la tecnología, la defensa y la seguridad– y a

asociaciones e inversiones industriales con los principales

fabricantes de sistemas de armas / seguridad / vigilancia. La

práctica israelí de librar una guerra total contra Gaza, es decir,

contra la población civil altamente concentrada de Gaza, sirve como

laboratorio y escaparate para el armamento y el comercio militar de

Israel.





El alcance mundial de

Israel también implica controles fronterizos, vigilancia, monitoreo

y control de la migración. Al final de la Guerra Fría, había

quince fronteras amuralladas; hoy en día hay 77. Muchas fronteras

amuralladas recientes están equipadas con tecnologías de seguridad

y disuasión compradas a Israel. Al usar esta tecnología, es cada

vez más común que las y los refugiados sean monitoreados y

detenidos mucho antes de llegar a los cruces fronterizos. La Agencia

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que a

mediados de 2020, 80 millones de personas, algo sin precedentes,

habían sido desplazadas por la fuerza, un número que se ha

duplicado en la última década.

Israel y las armas

nucleares

Israel sigue una política

de secreto y ambigüedad con respecto a sus armas nucleares. Israel

nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación. Por lo

tanto, a diferencia de Irán e Iraq, Israel no es inspeccionado ni

regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA). Las reuniones internacionales oficiales previstas para crear

una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio incluyen

a todas las naciones árabes, pero no a Israel, el único país

con armas nucleares en Oriente Medio.

Según estimaciones

actuales, Israel tiene entre 100 y 300 ojivas nucleares, desplegables

por tierra, aire o mar. Los misiles tierra-tierra de largo alcance

israelíes Jericó I, II y III tienen una capacidad nuclear y un

alcance de hasta 7800 km.

Actualmente, las armas

nucleares de Israel apuntan a Irán. A pesar de la falta de pruebas,

los líderes israelíes desde el final de la Guerra Fría han

advertido repetidamente al público israelí, a Estados Unidos y a la

ONU de que Irán está a punto de producir armas nucleares. La

repetida advertencia de Israel de que «todas las opciones están

sobre la mesa» viola una opinión de la Corte Internacional de

Justicia de que incluso la amenaza del uso de armas nucleares es

una violación del derecho internacional. Los asesinatos de

científicos nucleares iraníes por parte de Israel, el más reciente

en noviembre de 2020, también pueden estar vinculados a la

estrategia militar de Israel en Gaza y Líbano en la que Israel

utiliza secuestros y asesinatos para provocar una reacción, y luego

lanza un ataque de represalia masiva en nombre de la legítima

defensa, como si Israel fuera la víctima.

Gaza tras el último bombardeo israelí

Israel y todos los países de la OTAN se han negado hasta ahora a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entra en vigor el 22 de enero de 2021.

_____________________________________

Lazos militares que atan Honduras a Israel

_____________________________________