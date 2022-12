Issues with taking and enjoying holidays at CPM

In the last few days we are detecting an increase in the number of cases and inquiries to the union on the subject of vacations.

The intention of this post is to create a list of affected people who have not been able to enjoy their pending vacations during the year 2022 and that the management puts an effective solution as soon as possible. We do not support the closing of the calendar or the blocking of future dates as well as improving the application process.

We want to clarify this situation because we consider that the current policy is unfair and has already been denounced to the Labor Inspectorate.

From our majority CGT section in the committee we will always try to negotiate but if we have no choice we will denounce this and other abuses legally.

You can reply to this post with your cases or write us to the email address cpm.int.cgt@gmail.com.

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-

En los 煤ltimos dias estamos detectando un incremento de casos y consultas al sindicato sobre el tema de las vacaciones.

La intenci贸n de este post es crear una lista de afectados de personas que no han podido disfrutar de sus dias pendientes de vacaciones durante el a帽o 2022 y que el management ponga una soluci贸n efectiva cuanto antes. No admitimos el cierre del calendario ni el bloqueo de futuras fechas as铆 como mejorar el proceso de solicitud.

Queremos aclarar esta situaci贸n pues consideramos que la politica actual es injusta y ya ha sido denunciada a Inspecci贸n Laboral.

Desde nuestra secci贸n CGT mayoritaria en el comit茅 siempre vamos a intentar negociar pero si no tenemos m谩s remedio denunciaremos este y otros abusos legalmente.

Pod茅is contestar a este post con vuestros casos o escribidnos a la direcci贸n de email cpm.int.cgt@gmail.com.

David Gal谩n, CGT representative

Pablo Olivares, CGT representative

Fabrizio Mas, CGT representative

