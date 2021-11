–

November 19, 2021

Los compa帽eros son sospechosos del delito del art. 270 bis (asociaci贸n con fines de terrorismo y subversi贸n del orden democr谩tico) para la concepci贸n, edici贸n, impresi贸n y difusi贸n, tambi茅n con herramientas inform谩ticas y telem谩ticas, del peri贸dico anarquista “Vetriolo” y para la creaci贸n de escritos murales de contenido considerado ultrajante e instigar y un episodio de da帽o. Adem谩s acusado de art. 414 (instigaci贸n a la comisi贸n de un delito), para la elaboraci贸n y difusi贸n de comunicados de prensa con contenido instigador a la comisi贸n de delitos contra la personalidad del Estado, con fines de terrorismo y subversi贸n del orden democr谩tico.

Adem谩s, se bloquean dos sitios web de contrainformaci贸n, roundrobin.info y malacodanoblogs.org, por considerarse agravante del delito espec铆fico de instigaci贸n (a trav茅s de una herramienta digital).

La investigaci贸n se inicia a partir del a帽o 2017 en Mil谩n, desde el inicio de la experiencia editorial del peri贸dico, luego pasa al fiscal de Perugia hasta hoy, y revisa el contenido de los art铆culos de propaganda anarquista que se declaran peligrosos por su eficacia comunicativa y para la difusi贸n de la idea radical.

No es un ataque a la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. El estado hace su trabajo de controlar y manejar al enemigo interno para mantener su autoridad, y las publicaciones que afirman con firmeza cierto tipo de contenido que atenta contra sus intereses son claramente atacadas, como siempre ha sido en la historia. En el actual r茅gimen democr谩tico y tecnocr谩tico caracterizado por un giro autoritario, lo “concedido” permanece confinado dentro de los l铆mites del mantenimiento de las ganancias econ贸micas y capitalistas de la producci贸n y el consumo. Como se evidencia en las cuadr铆culas de la disidencia actual a las imposiciones pol铆tico-sanitarias, el l铆mite de lo l铆cito lo definen las instituciones y el l铆mite de la libertad de protesta se estrecha cada vez m谩s.

Quien asume abiertamente publicar un diario como “Vetriolo”, dando apoyo y voz a los presos y presos anarquistas y revolucionarios es consciente de que la represi贸n va a dar sus pasos, con investigaciones sazonadas con tonos sensacionalistas. Pero esto no quiere decir que vayamos a quejarnos de la falta de libertad democr谩tica de expresi贸n y de prensa, que de hecho nunca existi贸 y hoy menos.

Los investigadores argumentan que la efectividad del mensaje determina el crimen 414. Entonces, m谩s all谩 del contenido en s铆, cu谩nto se puede recibir y, por lo tanto, m谩s en per铆odos de tensi贸n social, o cuando un determinado tipo de contenido se comparte m谩s ampliamente.禄

Palabras de Fuego: 驴Alguien nos escucha?

Sibilla: otra investigaci贸n por asociaci贸n subversiva contra anarquistas acusados de instigaci贸n a la delincuencia.

El cierre [temporal] de la web malacoda.noblogs.org y el secuestro del peri贸dico impreso “Vetriolo”; decenas de registros de Cremona a Taranto; 8 denunciados; 6 custodias cautelares: 4 obblighi di dimora*, 1 arresto domicialiario con brazalete electr贸nico, 1 arresto a un compa帽ero ya encarcelado.

El anarquista Alfredo Cospito est谩 en la c谩rcel desde 2012, en r茅gimen de alta vigilancia, tras herir en la pierna a golpe de pistola al director ejecutivo de ‘Ansaldo nucleare’, Roberto Adinolfi. Alfredo reivindic贸 la acci贸n y siempre a estimulado el debate sobre m茅todo y pr谩cticas de lucha de los anarquistas. La investigaci贸n Sibilla, como admiten los propios investigadores, deber铆a servir para aislar a Alfredo, silenciarlo y contruir a su alrededor un r茅gimen carcelario similar al 41 bis [c谩rcel dentro de la c谩rcel]

驴Por qu茅 tanto ensa帽amiento?

Nos acusan de instigaci贸n a la delincuencia. Delinque quien transgrede, quien hace “o铆dos sordos”, quien no se somete y no obedece a una norma del Estado.

Hoy mas que ayer, golpear los medios de comunicaci贸n y propaganda de ideas anarquistas que llaman a la acci贸n tambi茅n sirve para educar a la parte de poblaci贸n que reconoce vivir en un r茅gimen totalitario tecnocr谩tico, y que piensa e intenta hacer algo.

Lo que asusta a las marionetas de una psico-polic铆a corrupta y chapucera, de la que la Fiscal General Manuela Comodi ha sido siempre una ferviente soldada, es la pregunta 驴’golpear a las cosas o a las personas‘? Quiz谩 perciban que muchos, al ver el nombre de Mario Draghi en la l谩pida del cementerio en lugar de en los billetes (su firma aparrece en la esquina superior izquierda), alzar铆an sus copas en los bares, o al menos dejar铆an escapar una sonrisa. 驴Es esto lo que temen? Que lo que los anarquistas llevan diciendo desde hace casi dos siglos “PAZ ENTRE LOS OPRIMIDOS 鈥 GUERRA A LOS OPRESORES” vuelva a resonar en los o铆dos de muchos, de los que pierden el trabajo por la crisis, de los que pierden el trabajo por no ense帽ar un certificado, de los que simplemente no quieren ser cobayas de un suero gen茅tico, de los que salen a la calle a protestar y son tratados como delincuentes.

Si el recuerdo del anarquista Bresci, un joven proletario que en 1900 atent贸 contra la vida del rey, aparece hoy en una investigaci贸n, significa que estos se帽ores perciben la miseria y la rabia que est谩n causando a miles de vidas en todo el mundo.

De Melbourne a Trieste, de Londres a Mil谩n, de Tel Aviv a R铆o de Janeiro pasando por Port Louis, miles de personas est谩n saliendo a la calle, solidariz谩ndose con otras protestas en el otro lado del globo, informando y comunicando fuera del mainstream. Los sitios web, los chats y los contenidos de las redes sociales no alineados se bloquean. Las manifestaciones se cargan, se gasean, se barren con ca帽ones de agua.

Mejor cerrar r谩pidamente un peri贸dico en el ‘Vetriolo’ y uno de los sitios que aloja las palabras de esa peque帽a parte de la poblaci贸n, los anarquistas, que nunca han abandonado las ideas de los saboteadores (trabajadores de las f谩bricas brit谩nicas que atascaban los engranajes con el sabot, el zueco) y los obreros vengadores que con las armas en la mano se enfrentaban al patr贸n.

En conclusi贸n, en esta en茅sima investigaci贸n, como en muchas otras anteriores, lo que preocupa a los poderosos es en lo que las palabras pueden transformarse: acciones concretas, ara帽azos en la piel. Y es ah铆 donde debemos incidir.

隆No sea que alguien nos escuche!

SARS

_____________________

*NdT.

Obliggo di dimora. Similar al arresto domiciliario pero en un barrio, ciudad o provincia. Tambi茅n se pueden establecer franjas horarias en las que se debe permanecer en el domicilio. Adem谩s se debe especificar lugar de residencia as铆 como lugares frecuentados, debiendo notificar con antelaci贸n a los maderos cualquier desplazamiento.

“Por eso la 煤nica idea innombrable, en la era de la dictadura de las opiniones, es la idea anarquista. No vamos hacia un giro totalitario. Esto no debe sugerir que subestimemos lo que est谩 sucediendo. Nos dirigimos hacia una era de especificidad represiva: el Estado se esforzar谩 mucho menos que un Estado fascista que quisiera controlar a toda la sociedad. Aquellos contra los que se desatar谩 la reacci贸n tendr谩n la violencia del poder totalmente concentrada en ellos. Esto no es mejor. Es diferente, comparado con el fascismo. Para nosotros, quiz谩s peor”. Vetriolo, n煤mero 3

Como Inferno Urbano expreso mi total solidaridad y complicidad con los compa帽eros que en la noche del 11/11/2021, mientras escenificaban una nueva operaci贸n represiva, esta vez llamada Sibilla, fueron registrados, investigados y sujetos a medidas cautelares y restrictivas por los delitos de asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo (270bis), instigaci贸n a delinquir y subversi贸n del orden democr谩tico.

En el clima represivo cada vez m谩s feroz de las 煤ltimas d茅cadas (ahora m谩s que nunca), aislar a los que no se doblegan a las reglas, acallar cualquier voz disonante o fuera del coro, que emerge del f茅tido pantano del terrorismo medi谩tico en el que se precipita todo el pa铆s, de las masas indefensas, de la esclavitud tecnocient铆fica, del capitalismo desenfrenado, es el imperativo del Estado y del capital, de los fiscales y de sus perros guardianes soltados en medio de la noche. 驴Y qu茅 mejor objetivo que golpear a quienes, durante a帽os, han dado voz al libre pensamiento de muchos a trav茅s de la revista Vetriolo?

Dar voz a las propias ideas revolucionarias, dar voz a los compa帽eros injustamente encarcelados publicando sus escritos, describiendo las condiciones inhumanas de la vida carcelaria a la que est谩n sometidos no es en absoluto una “falta”, como nos quieren hacer creer. Y es precisamente cuando intentan silenciarnos cuando llega el momento de alzar a煤n m谩s la voz, para que nuestro mensaje llegue alto y claro:

隆NI UN PASO ATR脕S!

No ser谩 el habitual castillo de acusaciones destinado a desmoronarse bajo el peso de su infamia y arrogancia lo que nos haga retroceder. No ser谩n los barrotes de hierro ni los muros de hormig贸n en los que llevan a帽os intentando enterrarnos en vano los que nos impidan so帽ar con la libertad para todos.

Solidaridad con las compa帽eras y compa帽eros del “Circolaccio Anarchico” de Spoleto y la redacci贸n de la revista anarquista Vetriolo.

Solidaridad a lxs compa帽erxs de RoundRobin e Malacoda

Un caluroso abrazo lleno de fuerza a todos los compa帽eros anarquistas fugados, perseguidos, detenidos, torturados, encerrados en c谩rceles de todo el mundo. Mis pensamientos tambi茅n est谩n con vosotros.

Por un mundo sin c谩rceles.

Todxs libres!

Viva la anarqu铆a, 隆siempre!

Inferno Urbano

El democr谩tico es el mejor de los sistemas en el que se puede desear vivir: todas las libertades est谩n garantizadas. Pongamos por ejemplo la libertad de imprenta y la libertad de expresi贸n; en democracia es posible decir y publicar cualquier cosa, siempre que sea lo que el sistema democr谩tico permite decir y publicar.

Podemos encontrar uno de los m谩ximos garantes de estas libertades en la Fiscal General Manuela Comodi, de la fiscal铆a de Perugia, la que en una brillant铆sima operaci贸n policial ha soltado sus perros de guardia 鈥搇os ROS鈥 a registrar casas de numerosos anarquistas en Italia, buscando nada menos que 隆propaganda anarquista! Y, pensad un poco, ha conseguido encontrarla… A decir verdad no ha sido tan dif铆cil: era un poco como buscar textos de filosof铆a en casa de un fil贸sofo, o brochas en el almac茅n de un pintor…

En realidad no se buscaba publicaciones anarquistas en general, sino un peri贸dico en particular, Vetriolo, donde entre otras cosas se habla de la necesidad y acierto, para los anarquistas, de atacar el Dominio, y en consecuencia a las personas y cosas de donde 茅ste emana directamente. Es un discurso que en realidad muchos anarquistas sostienen, en sus publicaciones y en su vida, desde hace aproximadamente un siglo y medio. 驴C贸mo sorprenderse del resto? 驴Qu茅 otra cosa se puede pensar para acabar con la explotaci贸n que, durante siglos, los amos, los estados, los economistas, etc., han llevado a cabo sobre los excluidos de cualquier tipo de vida digna? 驴Qu茅 otra cosa se puede hacer para poner fin a las guerras, a la explotaci贸n del planeta, al sufrimiento humano y animal; para detener proyectos mort铆feros como la energ铆a nuclear, la transformaci贸n del ser humano en una m谩quina y un sinf铆n de cuestiones de las que son responsables el Estado, la econom铆a, la industria y la tecnolog铆a, si no es atacar a las cosas y personas directamente responsables de ellas? Se trata ante todo de una cuesti贸n 茅tica, que compartimos absolutamente.

Y no s贸lo nosotros. Es un discurso sencillo, que mucha gente comparte en el fondo de su coraz贸n; cuando en el trabajo o en sus charlas de bar dicen que hay que matar a ciertas personas, a los responsables de sus malas condiciones de vida y de su explotaci贸n, o que hay que volar el Parlamento cuando todos est谩n dentro porque no es m谩s que una guarida de par谩sitos con sueldazos mientras fuera muchos se mueren de hambre. Por supuesto, a menudo se trata de meros discursos de barra de bar motivados por un desahogo, por la ira de una vida miserable, mientras que los anarquistas a veces levantan realmente las armas contra aquello o aquellos que identifican como el enemigo.

Y, sin embargo, siguiendo la retorcida l贸gica de 茅sta Fiscal, quiz谩s alg煤n d铆a se abran investigaciones contra quienes protagonizan esta charla de bar, y estamos seguros de que, durante los registros, se encontrar谩n cientos de tazas de caf茅 en sus domicilios… como prueba de su plan criminal…

S贸lo ser铆a de risa si un compa帽ero que ya est谩 en la c谩rcel no hubiera recibido otra orden de detenci贸n, y no se hubiera dispuesto otro arresto domiciliario y cuatro obligaciones de residencia. Nuestra solidaridad va hacia ellos, sin victimismos y convencidos de que debemos seguir diciendo y haciendo lo que desde siempre hemos afirmado.

La libertad que so帽amos est谩 ah铆 en el fondo.

Addio Lugano bella.

[11/11/2021]

[Biblioteca Anarquista Disordine]

Sibilaciones, sobre la operaci贸n anti-anarquista denominada “Sibilla”

Esto tiene que parar. Para siempre. Y si el Estado y la patronal son nuestros enemigos vivos, entonces resulta m谩s evidente que nunca el papel hist贸rico del anarquismo como la pala con la que cavaremos sus tumbas . Prima le buone notizie, Ottone degli Ulivi

Antes del amanecer del 11 de noviembre de 2021, hubo decenas y decenas de registros en Italia en los domicilios de los compa帽eros anarquistas en G茅nova, Carrara, Pisa, Cremona, B茅rgamo, Roma, Perugia, Viterbo, Lecce, Taranto, Cosenza y Cagliari. Las investigaciones realizadas por los carabineros de la ROS, por orden de la Fiscal铆a de Perugia, se centran en la incitaci贸n an谩rquica y, en particular, en el peri贸dico Vetriolo y en webs de contrainformaci贸n como roundrobin.info y malacoda.noblogs. El principal delito que se imputa a los compa帽eros es el de haber constituido y/o participado en una asociaci贸n subversiva con fines terroristas (270bis), ya que, seg煤n la polic铆a, los compa帽eros habr铆an incitado a cometer actos de terrorismo contra el Estado a trav茅s de las publicaciones mencionadas.

Adem谩s de decenas de registros en toda la pen铆nsula, 6 medidas cautelares: el “arresto” de Alfredo, ya detenido en la c谩rcel de Terni, un compa帽ero en arresto domiciliario con pulsera electr贸nica y otros 4 con obligaci贸n de permanencia y firmas.

No nos sorprende en absoluto la represi贸n estatal de las palabras claras y decididas, y menos a煤n en estos momentos de temor a la agitaci贸n social. La creaci贸n del enemigo interno es funcional para recordar la lealtad del pueblo a su rey – el estado – lo estamos viendo claramente con los “no vax”: justo en estos d铆as el Estado est谩 golpeando las movilizaciones contra el certificado verde digital, impidiendo las manifestaciones en lugares donde el capitalismo necesita fluir.

Como anarquistas somos y seguimos siendo enemigos internos y externos, arriba, abajo, en direcciones ca贸ticamente razonadas, de cualquier autoridad. La complicidad con las palabras pronunciadas contra los enemigos, ya sean funcionarios del Estado o del capitalismo, incluido el militarismo, para nosotros es clara.

Como es habitual, en la mente jur铆dica de los investigadores, la 煤nica organizaci贸n posible es la vertical, jer谩rquica. No entienden, o mejor dicho, no les apetece expresar p煤blicamente que la imprevisibilidad de los anarquistas en su desorganizaci贸n no es ciertamente una organizaci贸n, y mucho menos con l铆deres y compinches.

Estamos al lado de lxs que son golpeadxs por la represi贸n porque eligen atacar; no esconderse detr谩s de la necesidad de ser amadxs por las masas con palabras dulces y complacientes; difundir las palabras de lxs compa帽erxs afectadxs por d茅cadas de encarcelamiento

Viva la anarqu铆a!

Anarquistas de Carrara

11/11/2021

Primero vinieron a denigrar a los fil贸sofos e investigadores que criticaron p煤blicamente la validez de las razones y los datos expuestos por el gobierno para legitimar la imposici贸n de prohibiciones y la suspensi贸n de libertades. Pero el com煤n de los mortales no frecuenta los claustros especulativos ni los laboratorios cient铆ficos, as铆 que muy pocos se interesaron por ellos.

Luego vinieron a inhabilitar a los m茅dicos que dudaban de los protocolos sanitarios antipand茅micos establecidos por el gobierno. Pero estos m茅dicos no aparecen habitualmente en los programas de televisi贸n, no tienen reputaci贸n, as铆 que pocos se interesaron por ellos.

Luego vinieron a chantajear a los trabajadores sanitarios que no quer铆an acatar la obligaci贸n de vacunarse. Cuando esta amenaza se convirti贸 en ley, muy pocos se negaron a prestar atenci贸n, as铆 que que muy pocos se interesaron por ellos.

Luego vinieron a chantajear a todos los trabajadores que no tienen el certificado verde digital [pasaporte Covid], que al fin y al cabo no es dif铆cil de obtener: basta con no ser terraplanista ni conspiranoico y ofrecer el brazo, o a lo sumo pagar una peque帽a suma cada 48 horas para que te martillen la nariz, as铆 que muy pocos se interesaron por ellos.

Ayer, de madrugada, vinieron a por algunos anarquistas a buscar y tomar medidas cautelares porque consideraban abiertamente al Estado como un enemigo a batir y participaron con su contenido en las protestas contra la obligaci贸n del certificado verde digital. La acusaci贸n contra ellos es casi vergonzosa por su especificidad e idiotez: incitaci贸n a la violencia a trav茅s de un peri贸dico clandestino. Dejando de lado el hecho de que el peri贸dico en cuesti贸n no es en absoluto clandestino, pero entonces… 驴se puede creer 鈥損or poner un ejemplo f谩cil鈥 que un ataque a la polic铆a se debe a la lectura de un art铆culo en un peri贸dico anarquista, en lugar de la ira por la masacre de un Stefano Cucchi o Federico Aldrovandi, por las palizas a los inmigrantes, por la violencia ejercida sobre los manifestantes, por la tortura en Bolzaneto? Pero los anarquistas son cuatro gatos, ya se sabe, y muy pocos se interesan por ellos.

Hoy han llamado a la puerta de algunos opositores al certificado verde digital, han registrado sus domicilios y han sido imputados (por el grupo antiterrorista de la Fiscal铆a de Mil谩n) por “violencia privada agravada” y “actitudes transgresoras” hacia algunos periodistas, insultados durante las recientes manis Tambi茅n en este caso nos encontramos con acusaciones hiperb贸licas formuladas para justificar medidas repentinas. Pero los anti-pasaporte Covid son posibles contagiadores, como nos martillean los medios de comunicaci贸n, y muy pocos se interesan por ellos.

驴Y a por qui茅n ir谩n ma帽ana? A lo largo de esta pendiente, 驴qui茅n quedar谩 para protestar? Nadie. 驴A qui茅n le importa?

El poeta tiene raz贸n 鈥 no hay m谩s canciones para hacer bailar al oso. El ung眉ento del silencio sobre las brasas de una sola palabra. Imaginad la duda, la grieta de la noche y el fr铆o fantasmal del juego que debe decidir el regreso de los seres.

[12/11/21]

Para romper con la explotaci贸n y la opresi贸n, es necesario transformar la dignidad ofendida y pisoteada en acci贸n, porque creemos firmemente que la 芦libertad禄 no es en absoluto el derecho y el deber de obedecer a la autoridad, no es una existencia que transcurre de rodillas. La libertad reside 鈥揳qu铆 y ahora鈥 en el desaf铆o contra todo poder, en el deseo salvaje de la destrucci贸n pr谩ctica y concreta de la autoridad.

Vetriolo, n煤mero 5

En la madrugada del jueves 11 de octubre se puso en marcha la operaci贸n 芦Sibilla禄, coordinada por las Fiscal铆as de Perugia (Pm Manuela Comodi) y Mil谩n (Pm Alberto Nobili), a ra铆z de la cual se registraron varios compa帽eros en diversas ciudades italianas. Fueron los Carabinieri de la ROS (bajo el mando del General Pasquale Angelosanto) quienes llevaron a cabo las medidas, ordenadas por el GIP Valerio D’Andria, por las que 6 compa帽eros anarquistas y acompa帽antes fueron alcanzados por una orden de aplicaci贸n de medidas cautelares e investigados por instigaci贸n a la delincuencia agravado por finalidad de terrorismo y subversi贸n del orden democr谩tico.

La investigaci贸n se basa en 5 a帽os de investigaciones sobre la publicaci贸n del aperi贸dico anarquista Vetriolo, un aperi贸dico que siempre ha criticado, sin tapujos, al Estado y al Sistema Capitalista, con an谩lisis precisos y ha dado voz a los presos anarquistas, publicando sus escritos.

Est谩 claro que esta en茅sima operaci贸n represiva quiere acallar las voces de cr铆tica radical a lo existente. En un contexto social como el actual, el giro autoritario del progreso se manifiesta cada d铆a. Lo hemos visto con las medidas represivas del primer confinamiento, los toques de queda, la prohibici贸n de las asambleas y el arresto domiciliario de millones de personas. Lo vemos en las calles cada vez m谩s militarizadas, en los lugares de trabajo con el chantaje del certificado verde digital, en las fronteras de los Estados como est谩 sucediendo en Bielorrusia, donde los migrantes son rechazados por el ej茅rcito polaco, que defiende la fortaleza Europa, y se les deja morir de hambre o de fr铆o.

Somos conscientes de que todo esto no dejar谩 de existir, es m谩s, se agravar谩 cada vez m谩s. Por eso son necesarios an谩lisis, determinaci贸n y pr谩cticas que est茅n a la altura de los golpes que el Capital est谩 asestando.

Si el Estado y la justicia quieren aislar a los compa帽eros y compa帽eras con estos montajes/investigaciones, del otro lado siempre encontrar谩n individuos dispuestos a luchar para llevar a cabo las mismas pr谩cticas e ideas revolucionarias.

隆Solidaridad con Vetriolo, con el Circolaccio y con nuestros amigos y compa帽eros investigados y allanados!

隆Muerte al Estado y al capital!

隆Libertad para todos!

Solidarixs genovesxs

Al expresar nuestra solidaridad con las compa帽eras y compa帽eros registrados, investigados y sujetos a medidas cautelares por la operaci贸n “Sibilla”, hacemos algunas consideraciones (a la espera de un an谩lisis m谩s preciso por parte de quienes tienen a mano los papeles policiales-judiciales de la investigaci贸n).

Si el marco de la “asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo” se repite sin descanso desde hace cuarenta a帽os, la acusaci贸n, siempre m谩s frecuente, de “incitaci贸n al crimen” -dirigida a golpear la publicaci贸n an谩rquica y revolucionaria, o incluso simplemente, la que no est谩 alineada- nos habla de manera expl铆cita de la 茅poca en la que hemos entrado. En el 煤ltimo mes, de hecho, se han llevado a cabo numerosos registros en toda Italia bajo esta acusaci贸n.

Lo que durante unas d茅cadas ha sido un tratamiento reservado principalmente a anarquistas y antagonistas se est谩 convirtiendo en la norma incluso para los disidentes democr谩ticos. Ya existe una cierta diferencia cualitativa, por ejemplo, si se impone una medida como el “foglio di via” a un subversivo o a un sindicalista de base “culpable” de haber participado en un piquete de trabajadores; y la diferencia se hace a煤n m谩s indicativa si a quien hay que echar de una ciudad es a un estibador que ha montado un peque帽o banquete en la plaza en nombre de la democracia y la Constituci贸n. Como tambi茅n es muy diferente 鈥揺n cuanto a la extensi贸n del poder coercitivo del Estado鈥 que se proh铆ba el centro de la ciudad para las manifestaciones anarquistas tras una mani con enfrentamientos y ataques a estructuras de poder, o que se proh铆ba para las manifestaciones pac铆ficas contra el certificado verde digital, todo ello en base a decretos aprobados en nombre de la “salud p煤blica” o para proteger el “derecho” de los comerciantes a no perder caja.

No es lo mismo ser detenido acusado de sabotaje o ataque a la patronal que por escribir que sabotear y atacar a la patronal es correcto (m谩s a煤n si en la rueda de prensa un fiscal alude al agravio moral cometido por alg煤n imputado al poner en circulaci贸n papel impreso durante el confinamiento…). Si los que se comparan con los brigadistas son simples opositores al certificado verde digital; si los que no se quieren vacunar son considerados desertores que en otros tiempos habr铆an sido fusilados, significa que ahora s贸lo se permite una respuesta a las 贸rdenes: “隆S铆, se帽or!

La acusaci贸n de ” instigaci贸n ” es particularmente rid铆cula (“Sois asesinos, pero rid铆culos asesinos”, escribi贸 Armand Robin sobre los agentes de la Gestapo que hab铆an registrado su casa para impedir la publicaci贸n de ” Il tempo che fa “, su bolet铆n contra la falsa palabra de todos los bandos de la guerra).

Lo que los gobernantes consideran un supuesto l贸gico y f谩ctico es, en cambio, su proyecto hist贸rico: un mundo de humanos sin autonom铆a ni conciencia, a merced de quienes los instigan con mayor astucia o medios m谩s sugestivos. Si la carnicer铆a diaria de la dignidad y la libertad que es la sociedad capitalista y estatal no instiga a un explotado a infringir la ley y a rebelarse, 驴acaso lo har谩n las palabras de los anarquistas? 驴El material explosivo sobre el que puede actuar el detonador subversivo no es producido por el Estado, por la violencia de la ley del beneficio y por un orden tecno-mercantil que se ha vuelto incompatible con la vida?

Por 煤ltimo, unas palabras sobre la violencia.

Se puede decir en la televisi贸n, sin que ninguno de los espectadores susurre un t铆mido “Se帽or, tal vez est茅 exagerando”, que quien no se vacuna es una rata a la que hay que hacer salir, que quien critica las medidas “sanitarias” del gobierno es un terrorista y como tal debe ser tratado, que contra las movilizaciones “no Green Pass” har铆a falta la ametralladora de Bava Beccaris, que a los “contagiadores”habr铆a que meterlos en vagones especiales, que deben pagarse la asistencia m茅dica, que para mantenerlos encerrados en casa hace falta el ej茅rcito… En definitiva, un vir贸logo del Estado, un pol铆tico, un sindicalista, un presidente de Confindustria pueden instigar la violencia m谩s feroz y mezquina, que se traduce, eso s铆, en hechos y medidas autoritarias muy concretas. Mientras que si dices que es correcto golpear a los jefes, acabas en la c谩rcel o encerrado en casa con una pulsera electr贸nica en el tobillo. Se llama orden democr谩tico. 驴No te parece bien? Lo siento, eso es todo.

Nosotros, esp铆ritus simples, seguimos pensando, diciendo y escribiendo que la violencia estructural, inhumana e infame es la del Estado y la patronal; mientras que la violencia revolucionaria contra los responsables de la dominaci贸n y la explotaci贸n es tan necesaria en los hechos como justa en sus principios.

Cuando el trato que un sistema social inflige a sus s煤bditos empobrecidos, vejados y discriminados se asemeja cada vez m谩s a la brutalidad que el Estado suele reservar a sus enemigos declarados, es que est谩 tensando demasiado la cuerda. El Istituto Luce al servicio del poder puede hacer mucho, pero no todo. Porque incluso la violencia de las palabras acaba por viciar el aire, conduciendo a quien a煤n quiere respirar al uso clandestino del sentido cr铆tico.

Hay latigazos 鈥搚 los est谩n infligiendo, se帽ores, en dosis de caballo鈥 que no se pueden calmar con el cloroformo de la realidad virtual.

Pensar que se puede controlar todo con algoritmos y n煤meros se sube a la cabeza. Pero en el mundo de los vivos y de las vivas, una humillaci贸n m谩s una humillaci贸n m谩s una humillaci贸n no hacen necesariamente tres humillaciones. Tambi茅n pueden resultar algo m谩s. Por ejemplo los humanos con una rabia al vetriolo [mordaz, cr铆tica].

[13/11/2021]

“…El uso que se est谩 haciendo de la acusaci贸n de instigaci贸n, ya sea utilizada “en pureza” o como “condimento” de otras acusaciones, es indicativo porque pretende romper el v铆nculo entre la acci贸n revolucionaria y la propaganda de las ideas que suscita y apoya, pretendiendo as铆 empujarnos a rebajar nuestras convicciones as铆 como los modos de expresi贸n…” (De Vetriolo N6)

Con estas pocas l铆neas queremos expresar toda nuestra solidaridad y cercan铆a a los compa帽eros anarquistas detenidos e investigados por la en茅sima investigaci贸n iniciada por la Fiscal铆a de Perugia, que esta vez se llama “Operaci贸n Sibila”.

Las investigaciones llevadas a cabo por los Carabinieri del R.O.S., por orden de la Fiscal铆a de Perugia en la persona de Manuela Comodi, se centran en particular en el peri贸dico anarquista VETRIOLO.

Los compa帽eros son investigados, por diversas causas, por delitos de instigaci贸n a la delincuencia e instigaci贸n a la delincuencia agravada por finalidad de terrorismo y subversi贸n del orden democr谩tico, adem谩s de asociaci贸n gen茅rica. Seis son las medidas cautelares decretadas, cuatro obligaciones de permanencia [obblighi di dimora] y de firma, una de prisi贸n fue notificada al compa帽ero anarquista Alfredo Cospito ya encarcelado por otros procedimientos, y el arresto domiciliario con restricciones y brazalete electr贸nico para el compa帽ero anarquista Michele Fabiani.

Como anarquistas, ciertamente no esperamos que el poder nos trate con guantes de terciopelo blanco, lo sabemos desde hace tiempo, ya que el sistema Estado-Capital Global busca deshacerse de todo aquel que no acepte en su piel las causas y consecuencias de este sistema mort铆fero, somos conscientes de ello, lo tenemos bien presente desde el momento en que intentamos poner en pr谩ctica el pensamiento anarquista.

Creemos que es importante no quedarnos en silencio, un silencio que en una 茅poca de fuerte pacificaci贸n social y de extrema “politizaci贸n” de las luchas (en el sentido m谩s despreciable) facilitar铆a el trabajo que el poder realiza diariamente para aislar y criminalizar a todos aquellos que no se someten a sus reglas. Ante el p煤trido espect谩culo de la realidad y el patente retroceso cultural y moral de los individuos y de las relaciones humanas en todos los 谩mbitos de la existencia, no pretendemos permanecer inertes. Ayer como hoy, por tanto, estamos y estaremos en guerra abierta contra el sistema de dominaci贸n estatal, capitalista, tecnol贸gico y religioso en todas sus formas y manifestaciones, y sean cuales sean los gobiernos que lo componen, ya sean democr谩ticos o dictatoriales (o como quiera que se definan u organicen), siempre estaremos ah铆 para combatirlos con hierro y fuego desde los propios cimientos.

Expresamos de nuevo complicidad y afinidad total e incondicional a todos los compa帽eros detenidos e investigados, al espacio “Circolaccio Anarchico” y a la redacci贸n del peri贸dico anarquista VETRIOLO.

隆Michele y Alfredo libres!

Anarquistas sardos