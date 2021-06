–

23 – 24 – 25 de julio de 2021

TRES DÍAS CONTRA TECNO-SCIENCES

en Altradimora, Strada Caranzano 72, Alessandria (AL), Italia

El programa del encuentro será publicado los próximos dias

Nuevamente este año proponemos un momento de discusión y reflexión entre individuos y sus realidades comprometidos en la construcción de análisis críticos y caminos de oposición hacia este tecnomondo.

Nos centraremos en los procesos y desarrollos tecnocientíficos que se están acelerando bajo el pretexto de esta pandemia, la red 5G, el Gran Reset , la sociedad cibernética y transhumanista, la necesidad de la resistencia.

Más de un año después de la declaración de la OMS de pandemia y estado de emergencia, la situación planetaria se vuelve más clara. Una cosa es cierta, este «estado de emergencia» está hecho para que dure mucho tiempo, el tiempo necesario para acelerar ciertos procesos, siempre que mientras tanto no hayan decidido darle otro nombre a esta «emergencia» para continuar. el proceso es aún más rápido. Un poco como las variantes continuas del Coronavirus, necesarias para mantener bajo presión la atención general y, en consecuencia, forzar cada decisión en la agenda del futuro a partir del nuevo paradigma tecno-médico.

Además de los tiempos pandémicos que quieren ser duraderos y sobre todo permanentes, transformándose en la nueva normalidad, ahora son cada vez más evidentes otros aspectos de este programa que se lleva a cabo internacionalmente de formas muy diferentes según los países y los distintos bloques geopolíticos. Seguramente, en primer lugar, se está llevando a cabo una experimentación sin precedentes de ingeniería genética («vacunas» de ADN y ARNm recombinante) en sectores muy grandes de la población: una terapia génica de reprogramación y modificación celular que permite, además del control de los cuerpos, el injerto de muchas otras prácticas tecno-médicas para cada individuo desde el nacimiento hasta la muerte.

La sociedad digital está invadiendo todas las dimensiones y aspectos sociales: desde la forma de trabajar, estudiar, los espacios de vida, hasta la forma de concebir la salud, el propio cuerpo y el mundo. Ya no estaremos rodeados de elementos y emociones que componen todos los cuerpos, sino de elementos artificiales que nos proyectarán irremediablemente al mundo de los automatismos mecánicos.

La carrera hacia el mundo de las máquinas está permitida por la nueva red 5G que además de ser dañina por su propia naturaleza será precisamente ese primer paso fundamental que dará paso a la internet de los cuerpos en comunicación, donde los objetos serán tan omnipresentes con los nuestros. cuerpo como para hacerlo parte de estos en un solo todo comunicante, dando paso a ese organismo cibernético tan querido por los transhumanistas. Estos primeros aspectos están permitiendo la inervación de mucho más, pensemos en los nuevos pases digitales para viajar entre países sin tener que pasar por las diversas opresiones de seguridad médico-médica y los microchips que se implantarán en los cuerpos.

Lo que hemos tenido que sufrir en el último año y medio es consecuencia del desarrollo de este tecno-mundo, por su propia naturaleza ecocida. Obviamente estamos en el punto de una gran transformación, a lo que no estamos acostumbrados es a la velocidad con la que se está produciendo la pandemia en el tiempo, scancellando como una esponja que estaba ahí antes para asegurarse de que un mundo diferente es posible es sin embargo imposible incluso solo en la memoria.

Estos largos meses divididos entre el miedo y la mera supervivencia biológica han hecho que la humanidad sea incapaz de encontrar lo verdadero en el nuevo universo de lo falso, incapaz y rehén del nuevo credo científico. El pensamiento mismo es capturado y devuelto incapaz de una posibilidad crítica. Las palabras para describir lo que está sucediendo se van encogiendo y adelgazando cada vez más de modo que ya son distintas de lo que querían expresar.

Estos meses han demostrado finalmente quién con este estado de cosas, con una fe de larga data en el progreso de la tecnociencia, incluso cuando esto fue sin demora para servir a la guerra, envenenar el planeta o convertirnos en trampas del mundo. máquina y cuerpos esclavizados por el paradigma biotecnológico – ha permitido todo esto. Incluso antes de apoyar materialmente ideas económicas precisas, todo está afeitado para la nueva transformación, dando a este nuevo estado de cosas una apariencia salvífica indispensable, por parte de progresistas y personas de izquierda que han pasado del derecho a la salud al derecho a una vacuna para todos. y todo, con la petición de suprimir la vida para protegerla por un nuevo bien común llamado salud colectiva.

En medio de esta erosión del pensamiento, la crítica, el compromiso y la acción, ¿qué hacer entonces? Una vez más, nos parece no sólo importante sino fundamental liberar pensamientos libres que puedan trastornar el enorme complejo de mentiras que se ha puesto en marcha. La contrainformación, aunque importante, no solo no es suficiente, sino que corre el riesgo de ser paralizante para actuar en medio de una constante invasión de datos e información de todo tipo que expresan todo y lo contrario de todo. Lo que se necesita es una comprensión de la trama que va tomando forma, en su forma actual, pero sobre todo en la que tomará en un futuro próximo. Los elementos para la construcción de este lúcido análisis de los hechos ya están ahí. No es imprescindible saber si todo partió de un laboratorio de biotecnología o de un mercado de pescado poco probable.

Para los que hemos organizado este encuentro está más claro que nunca que cualquier forma de análisis crítico que realmente quiera incidir en la realidad debe pasar necesariamente de comprender los procesos de la nueva transformación profunda en curso y no puede dejar de convertirse en una resistencia hacia lo nuevo cibernético y transhumanista. paradigma tecno-médico. Siempre estamos atrasados, quizás incluso más en unos pocos que antes y con pocos medios organizativos. Esto no debe desanimarnos, considerando que con el tiempo resistir a nivel individual o colectivo será la única forma de seguir sintiéndonos y reconociéndonos como seres humanos.

El lugar donde tendrá lugar el encuentro, Altradimora, (www.radiodelledonne.org/altradimora) es una casa con camas y la posibilidad de montar carpas en el césped frente a la casa. Ayúdanos a organizar el encuentro de la mejor forma posible, difundiendo al máximo esta presentación y el programa haciéndonos saber con antelación de tu presencia.



Aquí la presentación y el programa de la reunión anterior:

https://www.resistenzealnanomondo.org/necrotecnologie/biotecnologie/programma-tre-giornate-contro-le-tecno – ciencias /

Para información, reservas y contactos:

www.resistenzealnanomondo.org, info@resistenzealnanomondo.org

www.facebook.com/3giornatecontroletecnoscienze/