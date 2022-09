Hay dos formas de interpretar los resultados de las elecciones italianas. La primera, que creo que va a ser la m谩s frecuentada estos d铆as, se centra en la distribuci贸n del voto: ascenso de la extrema derecha, debilidad de la izquierda, p茅rdida de la Liga, baja participaci贸n, etc茅tera. La segunda analiza la victoria de la extrema derecha como parte de una tendencia de m谩s largo plazo que se remonta al final de la Guerra Fr铆a. Al final, como se ver谩, ambas interpretaciones acaban confluyendo, aunque aqu铆 me voy a ocupar sobre todo de la segunda, de la trayectoria pol铆tica de Italia en los 煤ltimos treinta a帽os.

La tesis que quiero exponer es muy sencilla: Italia constituye el ejemplo m谩s acabado, m谩s extremo y m谩s temprano de un proceso general que se est谩 viviendo en muchos pa铆ses europeos con grados variables de intensidad. Dicho proceso consiste en la disoluci贸n progresiva del papel intermediador que desempe帽an los partidos pol铆ticos entre la sociedad civil y el Estado. Cuando los partidos no logran organizar la competici贸n pol铆tica, la democracia se desordena y entra en fase de turbulencias.

En Italia la crisis de los partidos se produjo antes que en ning煤n otro lugar de Europa. Los esc谩ndalos de corrupci贸n que salieron a la luz en 1992 (Tangentopoli) hicieron saltar por los aires al actor central de la pol铆tica italiana, la Democracia Cristiana (DC), as铆 como a los partidos que orbitaban en torno a la misma. El partido de la oposici贸n permanente, el PCI, no pudo aprovechar la crisis de la DC para convertirse en la alternativa. Hab铆a sufrido un desgaste progresivo desde la d茅cada de los a帽os setenta (como casi todos los dem谩s partidos comunistas occidentales) y la ca铆da del bloque sovi茅tico termin贸 con cualquier expectativa de recuperaci贸n: se refund贸 como Partido Democr谩tico de la Izquierda, sin ser capaz de consolidar una nueva cultura de izquierdas en la sociedad italiana. La DC y el PCI eran los dos grandes intermediadores pol铆ticos de la rep煤blica italiana. Al fallar ambos, por motivos distintos, el sistema de partidos colaps贸 y se cre贸 un gran vac铆o.

Fue entonces cuando surgi贸 un l铆der antiestablishment que anticip贸 muchos de los fen贸menos que los pa铆ses avanzados han vivido luego, en los 煤ltimos quince a帽os. Silvio Berlusconi fue el primer antipol铆tico de 茅xito: un empresario con gran poder medi谩tico que se lanza a la pol铆tica prometiendo repetir su 茅xito empresarial desde las instituciones del Estado y que denuncia sin contemplaciones la podredumbre e ineficacia de la clase pol铆tica tradicional. En las elecciones de 1994 qued贸 en primera posici贸n, con un 21% del voto. Desde entonces hasta 2011, la pol铆tica italiana estuvo dominada por Berlusconi y su partido Forza Italia (si bien no estuvo en el poder todo ese tiempo, gobern贸 entre 1994 y 1995, entre 2001 y 2006 y entre 2008 y 2011).

En 2011, en medio de una situaci贸n cr铆tica (crisis de la deuda, riesgo de intervenci贸n de la Troika), maniobras parlamentarias forzaron la dimisi贸n de Berlusconi, dando paso a un primer gobierno tecnocr谩tico encabezado por Mario Monti, un economista ortodoxo favorable a las pol铆ticas de austeridad. En 2013, Monti se present贸 a las elecciones, ya, por tanto, como un pol铆tico, y tan s贸lo obtuvo un 9,1% del voto.

La experiencia tecnocr谩tica fue un breve par茅ntesis. Con el electorado hu茅rfano de intermediadores cre铆bles, apareci贸 una nueva formaci贸n, m谩s antipol铆tica a煤n que Berlusconi, liderada por el c贸mico italiano Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas. Recog铆a la frustraci贸n pol铆tica de una parte importante de la sociedad italiana mediante un mensaje muy sencillo (encarnado en el vaffanculo dirigido a la clase pol铆tica) y un programa confuso que resultaba muy dif铆cil encajar en la escala izquierda / derecha y que se pretend铆a 鈥減ost-ideol贸gico鈥. Asombrosamente, venci贸 en las elecciones de 2018.

Tras los bandazos t谩cticos del 5 Estrellas, se consum贸 un segundo gobierno tecnocr谩tico, con Mario Draghi al frente. Como el primero, ha tenido una duraci贸n limitada. Cae cuando los partidos de la extrema derecha se sienten fuertes y deciden retirarle su apoyo. La 煤ltima peripecia de esta especie de huida hacia lo desconocido ha sido la primera victoria de la extrema derecha en las elecciones del 25 de septiembre.

A estas alturas, tras casi treinta a帽os de desorden, parece advertirse un patr贸n dentro del caos. Se repite una secuencia que se puede resumir de forma muy esquem谩tica: crisis de los partidos tradicionales 鈥 gobierno antiestablishment (Berlusconi) 鈥 gobierno tecnocr谩tico (Monti) 鈥 gobierno antiestablishment (Conte) 鈥 gobierno tecnocr谩tico (Draghi). El hecho de que el ciclo se recorra dos veces seguidas indica que los italianos no han encontrado a煤n un principio estabilizador de la competencia pol铆tica y, por tanto, la pol铆tica sigue quemando etapas a toda velocidad en direcci贸n desconocida.

La 煤ltima peripecia del desorden que comenz贸 en 1994 ha sido la victoria del partido de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, que adem谩s de extrema derecha se puede considerar tambi茅n anti-establishment. Es muy probable que el nuevo gobierno de la extrema derecha no consiga detener la rotaci贸n enloquecida de la gran peonza en que se ha convertido la pol铆tica italiana y que avanza sin rumbo hacia un terreno desconocido.

Si se suman los votos de los partidos que se han construido a partir de la denuncia de la clase pol铆tica italiana (Forza Italia, la Liga, el Movimiento 5 Estrellas), tenemos un 32% del voto. Si consideramos que Hermanos de Italia participa tambi茅n de la impugnaci贸n de los pol铆ticos tradicionales, entonces sube al 58,3%. Este es el mejor recordatorio de que la pol铆tica italiana contin煤a en fase ca贸tica.

No est谩 de m谩s considerar como hip贸tesis que la pol铆tica europea vaya aproxim谩ndose cada vez m谩s al estado fluido de las democracias latinoamericanas

En cierto sentido, el sistema pol铆tico italiano se parece cada vez m谩s al de aquellos pa铆ses latinoamericanos en los que no se ha conseguido construir un sistema estable de partidos (como Per煤 o Ecuador) o donde los partidos tradicionales han retrocedido ante nuevas fuerzas pol铆ticas (como Chile o Colombia). Si Italia supone una especie de vanguardia pol铆tica en Europa, no est谩 de m谩s considerar como hip贸tesis de trabajo que la pol铆tica europea vaya aproxim谩ndose cada vez m谩s al estado fluido de las democracias latinoamericanas. No es s贸lo Italia. En Francia el sistema de partidos tradicional de la V Rep煤blica ha quedado totalmente triturado. En Irlanda ha ganado las elecciones el Sinn Fein, derrotando a los dos partidos tradicionales. En Espa帽a, aunque los dos partidos tradicionales sobreviven, no han recuperado la fuerza que tuvieron en sus a帽os de predominio. Y as铆 sucesivamente.

Por supuesto, no hay nada inexorable en este proceso, que se podr铆a detener o incluso revertir. Pero, en estos momentos, cuesta imaginar c贸mo las fuerzas pol铆ticas conseguir谩n devolver cierto orden a la pol铆tica europea. Con la intermediaci贸n pol铆tica en crisis, 驴qu茅 principio pol铆tico podr铆a estabilizar las democracias?