–

De parte de Anarquia.info May 27, 2022 88 puntos de vista

La audiencia de casaci贸n del juicio Scripta Manent se ha celebrado hoy, 25 de mayo, en Roma. El fiscal general abog贸 por el rechazo de todas las peticiones (de la acusaci贸n y de la defensa) a excepci贸n del delito de masacre, para el que solicit贸 la remisi贸n al tribunal de apelaci贸n para la recalificaci贸n de 芦masacre com煤n禄 a 芦masacre pol铆tica禄. La audiencia fue aplazada hasta el 27 de junio para los 煤ltimos argumentos de la defensa y el veredicto final.

Mientras tanto, tambi茅n hoy, Alfredo Cospito fue trasladado a la prisi贸n de Bancali, situada cerca de Sassari (en Cerde帽a). Como es sabido, se ha ordenado para el compa帽ero el r茅gimen penitenciario 41 bis (el m谩s restrictivo de las c谩rceles italianas), con una medida efectiva a partir del 5 de mayo.

La nueva direcci贸n del compa帽ero es la siguiente

Alfredo Cospito

C. C. di Sassari 芦Giovanni Bacchiddu禄

Strada provinciale 56 n. 4

Localit脿 Bancali

07100 Sassari

Italia

A continuaci贸n, la direcci贸n de la otra compa帽era actualmente encarcelada por Scripta Manent, Anna Beniamino, encarcelada en la prisi贸n de Rebibbia en Roma:

Anna Beniamino

C. C. di Roma Rebibbia femminile

via Bartolo Longo 92

00156 Roma

Italia

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A