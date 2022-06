–

Actualizaci贸n de la situaci贸n del juicio de Juan

El s谩bado 11 de junio se celebr贸 en el tribunal de Treviso una vista contra Juan para el juicio en el que se le acusa de 鈥榓tentado con finalidad terrorista鈥 y 鈥榤asacre鈥 por el ataque a la sede de la Lega di Villorba en agosto de 2018. La petici贸n de los fiscales Roberto Terzo y Alessia Tavarnesi era de 28 a帽os por el 280 bis c.p. (atentado con fines terroristas), mientras que se solicitaba la absoluci贸n por el cargo de 芦masacre禄 (art. 285 c.p.).

Fuera del tribunal hab铆a una manifestaci贸n de un centenar de compa帽eros solidarios con Juan. Tras escuchar las demandas, la manifestaci贸n se movi贸, consiguiendo durante una media hora bloquear la Put, la carretera de circunvalaci贸n interior de la ciudad.

La pr贸xima vista se celebrar谩 el 18 de junio, durante la cual intervendr谩 la defensa, mientras que la 煤ltima vista y el veredicto en primera instancia est谩n previstos para el 2 de julio.

Durante la audiencia, que se celebr贸 por videoconferencia, Juan ley贸 una declaraci贸n que citamos a continuaci贸n:

DECLARACI脫N DE JUAN SORROCHE FERN脕NDEZ EN EL TRIBUNAL DE TREVISO

En esta en茅sima vista por videoconferencia y tras numerosas peticiones, denegadas, de comparecer y estar presente en persona y no en ausencia en todas las vistas del juicio en el que se me acusa de la pesada e infame acusaci贸n de masacre, tengo que tratar el tema de la videoconferencia, que entra, o para ser m谩s precisos, entraba en la l贸gica infame de la diferenciaci贸n de los circuitos de detenci贸n, donde se demoniza y deshumaniza al individuo preso y acusado dada la llamada 芦considerable peligrosidad social禄. Digo reingresado porque la videoconferencia, el juicio en ausencia, se ha extendido a todos los presos de las c谩rceles italianas, que se han quedado y se quedan de facto sin defensa real y con la marginaci贸n que ello supone para todos los acusados que sufren esta imposici贸n, por la din谩mica liberticida de la en茅sima emergencia, esta vez por la emergencia Covid19 que luego se convirti贸 en ley. Ahora queda claro y desenmascarado -y no hablo s贸lo de la contradicci贸n del problema espec铆fico de esta ley o de aquella- c贸mo el problema espec铆fico de la videoconferencia ha reducido la defensa a una farsa, anulando de hecho al acusado en el juicio.

Este tribunal probablemente dir谩 que estas cuestiones no tienen nada que ver con el juicio de hoy.

Yo, en cambio, creo que s铆, de hecho lo considero una cuesti贸n fundamental. Me refiero a la contradicci贸n que tienen los estados por su propia naturaleza sist茅mica, el problema de fondo es de desintegraci贸n y degeneraci贸n que se disfraza de emergentismo y pretende romper y dirigir la legalidad establecida y ordinaria a su antojo, transform谩ndola en legalidad. Lo vemos en la misma din谩mica de la emergencia perpetua, y el plan espec铆fico de videoconferencia es uno de los muchos ejemplos de c贸mo el autoritarismo sist茅mico y libertario se extiende a lo largo y ancho. Es la excepci贸n, la emergencia de hoy que da forma a la ley de ma帽ana, reduci茅ndola cada vez. Los juicios por videoconferencia, en su defecto, han sido creados por las continuas emergencias en el seno de la llamada peligrosidad social, que ahora se ha convertido en la norma, como el juicio por videoconferencia sin defensa real para todos los presos de las c谩rceles italianas. Y no dejan de perjudicar las condiciones de todo el juicio, dificultando la gesti贸n de la defensa real de los acusados en contradicci贸n con lo que su propia ley democr谩tica y burguesa apoya.

Este proceso tecnol贸gico hace en realidad que el juicio sea parcial y revela claramente la sumisi贸n a la autoridad del Estado capitalista en todos los aspectos de nuestras vidas: nos priva de la posibilidad de impugnar, como una nueva religi贸n a la que rendir culto, las diversas innovaciones: ADN, videoconferencia, etc.

En este clima creado sobre las incesantes emergencias con la marginaci贸n y anulaci贸n del acusado y la defensa real, que se reduce al m铆nimo, especialmente para aquella clase que no es burguesa, para la clase de los excluidos; es as铆 como la videoconferencia llega con la emergencia de la peligrosidad social. La culpabilidad ya se evidencia en la forma de esta forma de 芦presentarse y asistir禄. Repito, que las leyes de videoconferencia son un tent谩culo que se ha extendido de emergencia en emergencia para incluir ahora a todos los presos. Una din谩mica estatal asesina que tergiversa y luego borra este contexto pol铆tico y social de emergencia como si fuera normal. Esta es la banalidad sist茅mica de la maldad del Estado, y as铆 se produjo la continua marginaci贸n de miles de presos y detenidos y la anulaci贸n de los acusados. Est谩 ah铆 para que todos vean lo que ocurri贸 durante la emergencia de Covid19 con el llamado NO VAX. El Estado, para mantener su emergencia continua, necesita chivos expiatorios. Asimismo, en juicios como 茅ste es conveniente que inserte una cantidad desproporcionada e incorrecta de documentaci贸n inadmisible que sirve a la fiscal铆a para orientar el juicio hacia la culpabilidad de los acusados. Es una vieja historia que se repite desde hace siglos.

Se trata de las condiciones generales de la sociedad con la emergencia de Covid19, con una gesti贸n asesina y masiva por parte del Estado, y c贸mo ahora, casualmente, el Estado extiende el estado de emergencia b茅lica, de nuevo con la misma gesti贸n masiva e indiscriminada. Porque el Estado nunca reniega de sus propios m茅todos, si acaso los perfecciona: son las bombas fabricadas y vendidas en todo el mundo a cualquier r茅gimen por Leonardo-Finmeccanica (incluso a Estados ahora en guerra y en excelentes negocios con el Estado italiano) las que crean innumerables masacres para su propio beneficio. Dejando claro a todos, si es que a煤n era necesario, la verdadera naturaleza del Estado que representas. As铆 que no veo con qu茅 legitimidad me puedes acusar. Volvamos por un momento al ejemplo de la ley de videoconferencia para ver c贸mo se desarroll贸 y c贸mo las leyes de emergencia y su consiguiente forzamiento y tergiversaci贸n acaban convirti茅ndose en normas y leyes. La ley sobre la videoconferencia proviene de la emergencia para la llamada peligrosidad 芦mafiosa禄 y 芦terrorista禄 desde el a帽o 1998 para aquellos y aquellas sometidos al 41bis; la videoconferencia fue introducida por la ley n潞 11 de enero de 1998, inspirada por Luciano Violante (gobierno Prodi), los presos sometidos al 41bis se vieron obligados a sufrir esta ley liberticida y no pudieron participar en los juicios, salvo a distancia; los m谩rgenes de la defensa democr谩tica y burguesa fueron reducidos a una farsa.

En 2013-2014 la en茅sima emergencia: esta vez con el pretexto de supuestas fugas masivas de las c谩rceles, se extendi贸 la videoconferencia a todos los presos sometidos al r茅gimen de Alta Seguridad; el problema de la defensa se extendi贸 a 10.000 presos y detenidos. La emergencia que se invent贸 en el lugar fue que hab铆a que evitar las fugas, que en realidad eran insignificantes y se pod铆an contar con los dedos de una mano. Las motivaciones eran pol铆ticas, el resultado real de las falsificaciones y tergiversaciones creadas por las quinielas antimafia y antiterrorista. Hay que recordar que estos charcos fueron creados a su vez por el estado de emergencia y casualmente luego se normalizaron durante d茅cadas, aliment谩ndose autom谩ticamente. Las motivaciones son econ贸micas, tambi茅n producto del atasco de la engorrosa y corrupta maquinaria burocr谩tica del Estado, como se evidenci贸 con los problemas de corrupci贸n del CSM, que son problemas sist茅micos, y no de dos manzanas podridas.

Luego, hace 2 a帽os, en 2020, con la emergencia de Covid19, con la gesti贸n masacrante dentro de las c谩rceles, con 15 presos muertos, con palizas y torturas a cientos de presos, he aqu铆 que la videoconferencia se extendi贸 finalmente a todos los presos y a todos los presos limitados por la farsa de la defensa con el Art. 11 p谩rrafo 3 del Decreto-Ley n潞 137 de 28/10 de 2020 convertido en L.n潞 176/2020. Aqu铆 se extiende a todos los presos y a todas las presas, como hab铆an denunciado algunos presos de Alta Seguridad en los juicios de 2013-14 cuando se les impuso la videoconferencia y como yo mismo se帽alo hoy aqu铆 en confirmaci贸n de ello.

Todo esto es una confirmaci贸n m谩s de las contradicciones y suspensiones de los derechos fundamentales de su democracia burguesa. Un estado por naturaleza corporativista, que defiende 煤nica y exclusivamente a su propia clase, y esto se pone de manifiesto con estas coartadas de emergencia, aplicadas como si fuera por nuestro propio bien y seguridad.

Es evidente la desverg眉enza con la que el Estado defiende a su clase, como demuestra el ejemplo del asesinato de Youns El Boussattaoui en Voghera a manos del legista estatal Massimo Adriatici. Un asesinato de un inmigrante, de un indigente, de un marginado, con balas explosivas en medio de una plaza, con el silencio c贸mplice un谩nime de la autoridad estatal y de la prensa, con la condescendencia del poder judicial, haciendo pasar este asesinato por defensa propia. Este episodio da una buena idea de c贸mo el Estado defiende a sus seguidores y nos abre los ojos al racismo y la corrupci贸n sist茅mica del Estado y la sociedad capitalista. Hacernos pasar esto a los pobres imb茅ciles como un asunto menor, un problema de tr谩fico de armas, en lugar de lo que es: un asesinato racista a manos de un pol铆tico con la complicidad de la autoridad estatal, y no un caso individual en s铆 mismo. Repito, se trata de problemas sist茅micos en el estado, no de dos manzanas podridas. Y hoy la Lega, el partido del gobierno, est谩 aqu铆 como parte civil para darme lecciones. Esta ejecuci贸n, al igual que el caso Frapporti en Rovereto, Mastrogiovanni en N谩poles, Aldrovandi y Cucchi, y muchos otros casos que nunca han salido a la luz, apuntan a la clase de los oprimidos, y es normal que as铆 sea, dado el sistema en el que tenemos que vivir. Un sistema que ha tenido como objetivo continuo a los oprimidos en su conjunto durante siglos. Est谩 claro que el lema 芦la ley es igual para todos禄 s贸lo se aplica a la clase burguesa que usted representa.

Por eso este proceso y cualquier estado no me representan, dada la constante matanza de la clase de los oprimidos de la que soy miembro, y las constantes falsificaciones y manipulaciones de las que es responsable el estado. Por eso hoy reivindico mi identidad como anarquista, que tiene motivaciones pol铆ticas y sociales muy profundas desde hace siglo y medio de lucha contra el Estado carnicero. Un anarquismo rebelde, de praxis y de lucha, un anarquismo individual que va m谩s all谩 de tus falsedades hip贸critas. Mi conciencia de lo que es el estado de sacrificio no puede ser manipulada, porque durante muchos a帽os mi individualidad no se ha visto reflejada en la de ninguna autoridad, y menos en la del Estado. Hace a帽os que repudio, que rechazo al Estado, desde que tengo conciencia de mi anarquismo no conf铆o en lo que est谩 por encima de m铆. La 煤nica relaci贸n que tengo con el Estado es con su fuerza que me encarcela aqu铆, no tengo fe en ninguno de sus fantasmas representados por la ley y la frase hip贸crita de que la ley es igual para todos, no soy un tonto.

Hoy rechazo absolutamente esta farsa de Estado, rechazo este tribunal y cualquier veredicto, sea de culpabilidad o de inocencia. Hoy declaro que para m铆 este juicio ha terminado y que no volver谩n a ver mi imagen.

Juan Sorroche Fern谩ndez

11/06/2022

