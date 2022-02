–

De parte de Anarquia.info February 6, 2022 10 puntos de vista

A medida que nos acercamos al final del juicio de la Operaci贸n Bialystok, nos parece el momento adecuado para difundir algunas consideraciones sobre su evoluci贸n. Aunque no nos interesa seguir el ritmo que dicta la represi贸n, ni adoptar una postura victimista o alarmista ante las actividades de las instituciones policiales, creemos que es importante compartir informaci贸n e impresiones sobre lo que est谩 ocurriendo en el 谩mbito judicial. Por elecci贸n consciente, resumiremos aspectos y momentos que consideramos destacables, en detrimento de una descripci贸n detallada y cronol贸gica del juicio en el que estamos inmersos.

En cuanto al marco de la investigaci贸n, nos remitimos a los textos 芦Sull鈥檕perazione Bialystok禄 (Sobre la operaci贸n Bialystok) ya publicados y difundidos en la web y 芦Testo e contesto禄 (Texto y contexto).

En el momento de redactar este documento, todos los acusados en este procedimiento est谩n en libertad. El 27 de enero se recibi贸 una respuesta positiva a la solicitud de fin de las medidas cautelares a las que segu铆an sujetos 4 imputados (3 obligaciones de permanencia y una obligaci贸n de presentarse a las firmas semanales), por lo que en este momento s贸lo queda una persona bajo obligaciones de permanencia. Las diferencias en las condiciones se deben principalmente a los diferentes tiempos en la presentaci贸n de los recursos que llevaron a los mismos ante diferentes tribunales, y a la especificidad de las posiciones individuales respecto a los delitos imputados.

A grandes rasgos, hasta ahora el proceso ha estado marcado por horas y horas de interminables audiencias para la delimitaci贸n del contexto anarquista tanto nacional como internacional, audiencias en las que los acusados casi nunca hemos sido nombrados. S贸lo despu茅s de muchas audiencias se empez贸 a hablar de los llamados hechos concretos. Hubo un cierto inter茅s y protagonismo en los momentos en los que se expusieron las relaciones internacionales de los acusados, no porque la fiscal铆a aportara qui茅n sabe qu茅 elementos, al contrario, asistimos a una verdadera escalada de espejos, sino m谩s bien por el juego de roles dentro de la instituci贸n de la justicia. Es evidente que un tribunal de primera instancia, acostumbrado a tratar delitos de cierta gravedad, ve en la dimensi贸n internacional de la investigaci贸n la posibilidad de su propia raz贸n de ser. Y esto, decimos, en el plano del espect谩culo judicial propiamente dicho; entre bastidores, es decir, en el plano de la investigaci贸n y, por tanto, de la estrategia represiva, vemos tambi茅n algo m谩s, es decir, una direcci贸n que parece querer tomarse en el futuro. Se trata, como otros en el pasado, de intentos, a veces exitosos y a veces no tanto, de estructurar a nivel concreto la colaboraci贸n de las polic铆as y fiscal铆as a nivel internacional en materia de investigaci贸n.

Est谩 claro, de hecho, que hay diferentes niveles de cooperaci贸n: por un lado, algunos de nosotros hemos sido detenidos en el extranjero, como ha ocurrido en otras operaciones antian谩rquicas, lo que demuestra que los acuerdos europeos de lucha contra el terrorismo son operativos y est谩n bien establecidos cuando hay una orden de detenci贸n, pero las cosas no parecen tan fluidas cuando los departamentos de investigaci贸n requieren apoyo en la investigaci贸n, como el acceso a la informaci贸n recopilada por la polic铆a extranjera, la solicitud de servicios de observaci贸n o para autorizar registros. Por ejemplo, en la operaci贸n que nos ocupa se intent贸 registrar, y tal vez detener si los resultados eran positivos, a un anarquista residente en Alemania; el Estado alem谩n, sin embargo, no consider贸 suficientes las pruebas presentadas por el ROS italiano y no le permiti贸 proceder a la investigaci贸n sobre 茅l.

Durante el juicio, es un tal Coronel Emperador del ROS (Raggruppamento Operazioni Speciali dei Carabinieri 鈥 Grupo de Operaciones Especiales de los Carabinieri) quien informa sobre la construcci贸n de la hip贸tesis judicial. Este personaje parece haber sido elegido m谩s por su capacidad t茅cnica que por su inteligencia. Est谩 claro que su prop贸sito es crear una representaci贸n del mundo anarquista en su conjunto que justifique una investigaci贸n que no tiene sustancia. Para ello, alentado por los jueces y el fiscal (que ha sido poco m谩s que un extra durante casi todo el juicio, lo que confirma el hecho de que esta figura jur铆dica desempe帽a en muchos casos un papel de mero chupatintas empleado por la polic铆a), ha realizado varios vuelos de fantas铆a que van desde la r贸tula del Dr. Mammoli en el 77 por parte de Azione Rivoluzionaria hasta las acciones explosivas reivindicadas por la FAI, desde el contexto anarquista chileno hasta el griego, todo ello bien aderezado con todo tipo de inferencias espectaculares para crear un marco general de peligrosidad del movimiento anarquista que justifique la intervenci贸n represiva concreta. Su prop贸sito no es m谩s que el de una m谩quina de humo para sugestionar a los jueces y al tribunal popular en ausencia de pruebas s贸lidas. El punto m谩s bajo (o m谩s alto, seg煤n se considere la escala de la decencia o la del absurdo), y a la vez m谩s indicativo de la mentalidad inquisitorial de estos personajes, fue cuando el coronel afirm贸 que 芦Alfredo Cospito es el anarquista vivo m谩s importante禄 durante el interrogatorio. Algo risible si no confirmara la furia de las instituciones represivas hacia este preso anarquista que sigue participando obstinadamente en el debate anarquista con convicci贸n por sus ideas y la pasi贸n que inspiran.

Esta narrativa que tiende al espect谩culo es puesta en marcha, entre otros expedientes, por todo un tobog谩n de sentido que se graba en las palabras elegidas (y repetidas hasta el cansancio) por el coronel para describir los hechos. Los peri贸dicos y las reuniones se convierten en 芦clandestinos禄 s贸lo porque circulan de boca en boca o de mano en mano, los coches quemados se convierten en 芦atentados禄, un poco de diavolina en un neum谩tico se convierte en 芦un artefacto incendiario explosivo禄, un concepto amplio y complejo como la solidaridad se reduce a un simple pretexto para llevar a cabo acciones, etc. La frontera entre el polic铆a y el periodista se hace cada vez m谩s fina cuando su tarea se convierte en la de impresionar para convencer de la justa necesidad de la labor represiva. De hecho, es a trav茅s del 芦discurso del poder禄, de la imposici贸n de una determinada lectura de las cosas en detrimento de otra, como la represi贸n dura y pura deja paso a la difusi贸n del consenso, la pacificaci贸n y la ciudadan铆a.

En la sala, los jueces ni siquiera intentaron disimular su simpat铆a por la ROS y el fastidio que les produc铆a el intento de la defensa de desmontar las hip贸tesis de la acusaci贸n. Esto fue a煤n m谩s evidente durante el contrainterrogatorio, por un lado presionando, cuando no en algunos casos impugnando directamente, las preguntas de los abogados de la defensa, y por otro lado animando a los testigos de la acusaci贸n (los oficiales de la ROS que hab铆an participado en la investigaci贸n en diversas funciones) a exagerar sus respuestas, a aportar nuevos elementos aunque fueran contrarios a la pr谩ctica judicial, etc. El Coronel ha demostrado un descaro incre铆ble al evadir las preguntas para presentar espasm贸dicamente su versi贸n de los hechos, aunque en algunas preguntas concretas haya dicho 芦no s茅禄, 芦no he entendido la pregunta禄 y 芦no me acuerdo禄.

Como muestra del forzamiento que han tenido que hacer los investigadores para rebatir la hip贸tesis de la asociaci贸n terrorista, se observa que el 芦delito-objeto禄 de mayor gravedad (el atentado explosivo contra el cuartel de los Carabinieri de San Giovanni en Roma el 7 de diciembre, 2017) se sit煤a temporalmente fuera del periodo que seg煤n la acusaci贸n ver铆a nacer la asociaci贸n asociativa (verano de 2018) y que uno de los imputados (acusado del incendio de unos coches del car sharing Enijoy propiedad de ENI) ni siquiera formar铆a parte de la citada asociaci贸n. El resto de los delitos impugnados se refieren a hechos de modesta importancia desde el punto de vista acusatorio como protestas, manifestaciones, destrozos, da帽os, hasta ahora insuficientes por s铆 solos para sustentar la acusaci贸n de terrorismo.

En el juicio, una primera grieta en la historia de la ROS se produjo cuando la defensa hizo declarar a sus propios peritos sobre la contrapericia que hab铆an realizado. En lo que respecta a la acci贸n contra el cuartel de los Carabinieri en S. Giovanni, de hecho, las acusaciones contra un imputado (el 煤nico que fue acusado por ese ataque) se basan casi exclusivamente en dos informes periciales de la acusaci贸n, uno de tipo antropom茅trico y crom谩tico, y otro de tipo postural. A trav茅s de ellos han querido demostrar que la altura y el tipo de andar del acusado eran los mismos de un sujeto encuadrado por las c谩maras de seguridad, as铆 como que el abrigo habitualmente utilizado por el mismo se correspond铆a a nivel crom谩tico con el utilizado en el momento de la acci贸n. Los peritos de la defensa han rebatido radicalmente los argumentos de la otra parte, poniendo de manifiesto todos los 芦errores禄 de m茅todo y planteamiento presentes en los informes acusatorios. Esta vista fue decisiva para que Claudio saliera en libertad en julio de 2021, tras 13 meses de prisi贸n, la mayor parte de ellos en r茅gimen de aislamiento, siendo en ese momento el 煤ltimo acusado que segu铆a en prisi贸n.

Llegados a este punto, creemos que hay que dedicar unas palabras a la utilizaci贸n de los informes periciales por parte de la acusaci贸n. Partamos de la base de que conocemos bien qu茅 es el ROS y qu茅 fines ha tenido que perseguir a lo largo del tiempo. De hecho, las operaciones especiales de las que se ocupa suelen referirse a las tramas m谩s oscuras del Estado, en las que se entremezclan intereses econ贸micos y pol铆ticos, convirti茅ndose a menudo en una lucha interna por el poder, lucha en la que este cuerpo de los Carabinieri ha tenido su papel. Cuenta en su 芦curr铆culum de servicio禄 con un general condenado en primer grado por tr谩fico internacional de drogas, otro por complicidad en asociaci贸n mafiosa y violencia o amenazas a un 贸rgano pol铆tico del Estado, adem谩s de varios oficiales investigados y condenados por los mismos hechos, as铆 como por complicidad con dos famosos pr贸fugos de la mafia y el desv铆o de varias investigaciones contra la misma. En definitiva, un bonito 芦pedazo de Estado禄. Ciertamente no creemos en la justicia, y mucho menos en la verdad de los tribunales, sin embargo estos datos nos parecen en cierto modo indicativos.

Con este cuadro de fondo ciertamente no esperamos de ellos ninguna integridad moral: sus m茅todos de investigaci贸n contra de lxs anarquistas han demostrado a lo largo de los a帽os ser cuando menos dudosos, si no podridos hasta la m茅dula, incluyendo confidentes chantajeados y pruebas fabricadas arteramente, cuidando de descartar cualquier elemento exculpatorio. Y esto es as铆 tambi茅n en el caso que nos ocupa. De hecho, los informes periciales parecen haber sido elaborados 芦por encargo禄 por dos personas que, seg煤n todos los indicios, ya hab铆an colaborado estrechamente con la ROS en el pasado. Lo que se desprende, por tanto, es una aut茅ntica pr谩ctica en la construcci贸n de las pruebas de la acusaci贸n: se contacta con expertos de renombre y se solicitan informes t茅cnicos que, como todo argumento t茅cnico, parecen objetivos a ojos de los profanos. Con estos informes se tienen 芦pruebas禄 que de otra manera no se tendr铆an y que pueden llevar a detenciones, luego le tocar谩 al acusado defenderse contratando un perito que refute a nivel t茅cnico la tesis de la fiscal铆a. Hay dos elementos que nos parece interesante subrayar sobre esta pr谩ctica que ciertamente no concierne s贸lo a los c铆rculos subversivos. El primero se refiere al car谩cter de clase de este m茅todo: los peritos t茅cnicos son a menudo expertos en temas muy espec铆ficos, en algunos de ellos (como por ejemplo la gen茅tica forense) se cuentan con la punta de una mano en todo el pa铆s y sus consultas se pagan en consecuencia por libras. Es inmediatamente comprensible c贸mo el 芦derecho de defensa禄 est谩 tan sujeto a las posibilidades econ贸micas del acusado. El otro elemento tiene que ver con el valor que el 芦conocimiento cient铆fico禄 est谩 adquiriendo dentro de la sociedad y, por lo tanto, tambi茅n dentro de los tribunales. Un dictamen 芦t茅cnico禄 aparece en s铆 mismo revestido de una objetividad superpartes que fascina incre铆blemente a quienes est谩n llamados a juzgar las responsabilidades y conductas humanas. Pero, como no nos cansaremos de recordar, no hay ciencia que sea imparcial en cuanto a sus aplicaciones, que siempre estar谩n sujetas a la voluntad individual. En efecto, se necesita muy poco para alinear algunos n煤meros, citar dos f贸rmulas algebraicas junto con algunos nombres famosos, para hacer pasar por cient铆fico un m茅todo de investigaci贸n cuando se trata, como en este caso, de establecer la altura de un sujeto en movimiento retratado por una c谩mara nocturna. Los brujos modernos venden humo en el patio del rey鈥.

En lo que respecta al ataque contra los tres coches de la empresa de carsharing Enijoy, la abogada de ENI, una tal Scilla Malagodi, est谩 intentando activamente llamar la atenci贸n del tribunal sobre los elementos que, en su opini贸n, podr铆an sustentar la circunstancia agravante de terrorismo. El persistente esfuerzo de la abogada por enmarcar la acci贸n contra los tres coches en una campa帽a de lucha contra ENI debe leerse, sin duda, como un intento de obtener una sentencia en la que se confirme esta circunstancia agravante.

Ya en el pasado el aparato represivo italiano ha demostrado estar especialmente atento a las necesidades de la multinacional: el 23 de mayo de 2011, por ejemplo, el jefe de seguridad de ENI concedi贸 una entrevista en la que afirmaba que ENI estaba siendo atacada por Al Qaeda en el extranjero y por anarquistas en Italia. El 6 de abril, apenas dos semanas despu茅s, con la Operaci贸n Fuera de la Ley, los Digos de Bolonia incautaron el espacio de documentaci贸n Fuoriluogo, que realizaba una campa帽a p煤blica contra el perro de seis patas, y pusieron bajo arresto a seis compagnxs. Por no hablar de las innumerables misiones militares italianas en el extranjero que, a pesar de ser calificadas como 芦humanitarias禄, esconden en cambio la necesidad econ贸mico-estrat茅gica de proteger los intereses y las infraestructuras mineras de ENI, o de todos los esfuerzos que constantemente realizan las instituciones para encubrir las responsabilidades de esta empresa en la contaminaci贸n ambiental.

En el actual proceso una posible confirmaci贸n, en caso de condena, de la circunstancia agravante de terrorismo por la quema de los tres coches de Enijoy supondr铆a que cualquier atentado contra ENI podr铆a ser tratado en el futuro bajo las premisas de la legislaci贸n sobre terrorismo.

Otro elemento que nos interesa se帽alar es el hecho de que la atenci贸n de la ROS por el Bencivenga Occupato, y en consecuencia por las personas que gravitaron en torno a 茅l en su momento, fue atra铆da en abril de 2017 con el 煤ltimo encuentro del ciclo 芦Sempre a Testa Alta禄 en solidaridad los investigados y los detenidos de la Operaci贸n Scripta Manent, y por la difusi贸n del llamamiento 芦Per un Giugno Pericoloso禄. Por este motivo, el seguimiento de Bencivenga ya estaba activo en la ma帽ana del 7 de diciembre, d铆a del atentado de S. Giovanni.

Una peculiaridad de esta investigaci贸n que nos gustar铆a se帽alar es la ausencia absoluta de cualquier promotor de la asociaci贸n, es decir, de esa figura de car谩cter directivo que debe tener cualquier asociaci贸n seg煤n el c贸digo penal italiano. No estamos seguros de que esto sea una novedad en sentido absoluto, pero leemos en ello el intento de las instituciones represivas de hacer pasar una organizaci贸n /horizontal/ a nivel legal, para as铆 crear un precedente para poder aplicar m谩s f谩cilmente los delitos asociativos anarquistas. De hecho, a lo largo de los a帽os han sido muchas las operaciones antiterroristas contra los anarquistas, operaciones que han sido puntualmente desbaratadas en el pasado ante la imposibilidad de atribuirles ciertas formas de organizaci贸n verticales esquematizadas en el c贸digo penal sobre el modelo de la matriz marxista-leninista de las organizaciones de lucha y las criminales, as铆 como conductas y fines espec铆ficamente terroristas.

Dejando de lado aqu铆 el debate sobre si el terrorismo es una estrategia de lucha m谩s o menos reivindicable por los anarquistas, queremos en esta ocasi贸n alejar cualquier espectro de victimismo que se cierne sobre nuestras palabras: consideramos la represi贸n una consecuencia evidente del choque en el ser, y las herramientas y formas que 茅sta adopta el resultado del contexto hist贸rico y cultural espec铆fico en el que nos movemos. Convendr铆a, por tanto, que una vez entendido esto 煤ltimo, as铆 como las din谩micas de nuestra represi贸n, cualquiera que se mueva en entornos que hacen del anarquismo y la lucha contra el estado sus polos aglutinadores, est茅 preparado 茅tica, psicol贸gica y pr谩cticamente ante la posibilidad de este tipo de acusaciones.

Aprovechamos la ocasi贸n para agradecer a todos los que nos han apoyado con el pensamiento y la acci贸n, y para enviar un saludo de solidaridad a los presos anarquistas del mundo, a los que est谩n privados de libertad y a los que est谩n en libertad.

ROMPER EL AISLAMIENTO

DESTRUIR LAS JAULAS

POR LA LIBERACI脫N TOTAL

隆VIVA LA ANARQU脥A!

Algunos de Bialystok

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A