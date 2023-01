El 5 de enero, 78潞 d铆a de huelga de hambre hasta el final contra el r茅gimen penitenciario del 41 bis y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la emisora antagonista Radio Onda d鈥橴rto emiti贸 un segundo discurso del m茅dico que visita regularmente al compa帽ero anarquista Alfredo Cospito, encarcelado en la prisi贸n de Bancali, en Sassari. En cuanto a la actualizaci贸n del 71潞 d铆a de huelga de hambre (29 de diciembre), informamos de la transcripci贸n del discurso y de la grabaci贸n de la emisi贸n (en italiano):

芦[鈥 En general, el estado de Alfredo esta bien. Est谩 llevando la huelga de hambre de una manera inesperada, quiz谩s porque part铆a de un peso elevado, al principio pesaba 115 kg, mientras que hoy est谩 2 kg por debajo de la 煤ltima vez que lo vi, por lo que estamos hablando de 83,5 kg. Con todo, est谩 absolutamente l煤cido, bien orientado en el tiempo y en el espacio, s贸lo refiere algunas bajadas de presi贸n, sobre todo al levantarse, y esto se debe a que mantiene una presi贸n ligeramente baja; sin embargo, no especialmente, hoy ha tenido una m谩xima de 105, una m铆nima de 70, as铆 que en conjunto una buena presi贸n. En cuanto a los ex谩menes hematoqu铆micos -los 煤ltimos a煤n no han llegado- la situaci贸n de los pen煤ltimos era estacionaria como los anteriores, as铆 que hay una ligera bajada de los gl贸bulos blancos, pero en cuanto al resto [鈥 los par谩metros vitales son buenos. En cuanto al potasio, no le puedo decir nada, porque, como le dije en la 煤ltima entrevista, el potasio estaba un poco bajo, pero parece -por el electrocardiograma donde se ve indirectamente una posible bajada de potasio- que ya no hay esas alteraciones t铆picas de la hipopotasemia. Ha estado tomando miel de vez en cuando, y esto tambi茅n le est谩 sentando bien con respecto a una especie de queilosis que ten铆a en la lengua, con p谩tina, etc; b谩sicamente, la miel es un antibi贸tico natural. Hoy le traje curaseptic, que es un enjuague bucal muy desinfectante [鈥, los carceleros no quer铆an, entonces logr茅 que se enjuagara, y eso lo hizo sentir bien; despu茅s us贸 este 鈥榗epillo鈥 que tambi茅n le traje para quitarse la placa de la lengua, y en general estaba muy contento de c贸mo se sent铆a, de c贸mo sent铆a su boca. As铆 que b谩sicamente la situaci贸n es estacionaria [鈥禄.