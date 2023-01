–

De parte de Anarquia.info January 13, 2023 176 puntos de vista

El 12 de enero, 85潞 d铆a de huelga de hambre hasta el final contra el r茅gimen penitenciario del 41 bis y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la emisora antagonista Radio Onda d鈥橴rto emiti贸 un tercer comunicado del m茅dico que visita regularmente al compa帽ero anarquista Alfredo Cospito, encarcelado en la prisi贸n de Bancali, en Sassari. En cuanto a las actualizaciones de los d铆as 71 (29 de diciembre) y 78 (5 de enero) de huelga de hambre, informamos de la transcripci贸n del discurso y de la grabaci贸n de la emisi贸n (en lengua italiana):

芦Ha perdido a煤n m谩s peso, y significativamente m谩s que la semana pasada: ha perdido otros 4,50 kg, por lo que hoy pesaba 80 kg. Por tanto, para su estatura de 1,93 cm, est谩 unos 10 kg por debajo de su peso objetivo. La musculatura es cada vez m谩s peque帽a [鈥. Estaba un poco enfadado porque hoy han ido a visitarle cuatro diputados del Partito Democratico [Partido Democr谩tico, PD] [en Italia los parlamentarios pueden, por decisi贸n propia, visitar las c谩rceles en cualquier momento] y ha reiterado que su lucha no es s贸lo por 茅l, sino por todos los que est谩n encarcelados en el 41 bis. As铆 que 茅l no representa al 鈥榖ueno鈥 que hay que salvar, sino que es una lucha extendida a todas las personas que est谩n en el 41 bis [鈥. [Sus condiciones de salud] siguen siendo bastante buenas, el hecho de que haya vuelto a adelgazar鈥 y esta vez est谩 adelgazando de una manera importante, semana a semana, evidentemente habiendo consumido ya lo que eran sus dep贸sitos de grasa, ahora est谩 pasando lentamente a un catabolismo muscular, por lo tanto, esto conlleva evidentemente 鈥 y va a conllevar (porque todav铆a est谩 bien de pie) 鈥 una reducci贸n importante de la fuerza f铆sica [鈥. En mi opini贸n, s铆 [hay que esperar un empeoramiento de su salud], aunque siempre menciona a estos compa帽eros kurdos que tambi茅n han estado un a帽o sin comer -as铆 me lo dice- pero a base de multivitaminas, de suplementos, que no quiere tomar en este momento, porque me dice que le hacen sentir hambre, por lo que se siente muy mal con esta sensaci贸n de hambre, mientras que sin tomarlos no siente hambre. Pero sin estos suplementos, por supuesto, la situaci贸n empeora mucho [鈥禄.