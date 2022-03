–

De parte de Anarquia.info March 30, 2022 67 puntos de vista

El mi茅rcoles 16 de marzo, dos compa帽eros anarquistas, Evelin y Gianluca, fueron detenidos en Roma. La investigaci贸n y la operaci贸n represiva son el resultado de un trabajo conjunto entre el ROS (芦Agrupaci贸n Operativa Especial禄 de carabinieri) y la DIGOS (芦Divisi贸n de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales禄, polic铆a pol铆tica), coordinado por la fiscal铆a de G茅nova. Los dos compa帽eros est谩n acusados de 芦posesi贸n de material deflagrante y explosivo, tentativa de fabricaci贸n de artefactos explosivos improvisados, as铆 como posesi贸n de material deflagrante con el fin de atentar contra la seguridad p煤blica禄, en connivencia con personas desconocidas.

El 23 de marzo, Gianluca fue trasladado a arresto domiciliario. Actualmente (25 de marzo), Evelin sigue encarcelada en la prisi贸n de mujeres de Rebibbia.

隆Solidaridad revolucionaria con Gianluca y Evelin y con todos los anarquistas encarcelados!

La direcci贸n de la compa帽era

Evelin Sterni

C. C. di Roma Rebibbia femminile

via Bartolo Longo 92

00156 Roma (Italia)

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A