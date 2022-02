–

De parte de Anarquia.info February 16, 2022 38 puntos de vista

Volvamos al pasado, no mucho, sólo unos pocos años, cuando el servicio militar era obligatorio.

El servicio militar obligatorio, un molesto bicho que desde hace 143 años asolaba la vida de las personas que han tenido la suerte de nacer en un país civilizado y glorioso como Italia.

143 años de adoctrinamiento, coacción, secuestro bajo chantaje.

Muchos de nosotros somos jóvenes y nunca hemos tenido el placer de enfrentarnos a este hecho imprevisto de la vida en sociedad, por lo que algún viejo nostálgico podría quitarse la jarra de cerveza de los labios y afirmar que la retirada del servicio obligatorio era un «mal» querido por los «lobbies de la justicia social» para hacer menos viriles y menos fuertes a los varones de nuestra nación.

Para no hacer nuestros estos patéticos adjetivos, nacidos de la mala interpretación de la naturaleza querida por el propio poder, nos vemos obligados a tratar con otro monstruo que engulle las vidas humanas, la mayor máquina de adiestramiento todavía (y nunca como ahora) activa en la formación de esclavos entrenados para someterse al yugo de este sistema: la escuela, y más concretamente, el trabajo escolar en alternancia.

Siempre se habla mucho de la escuela en nuestros espacios, a menudo se discute cómo actuar como un sindicato en el campo para reclamar mínimas victorias políticas (burbujas que tan pronto como se agarran estallan desastrosamente) y menos sobre cómo hacer borrón y cuenta nueva de toda esta basura indecente y bailar borracho de vida disfrutando de esta liberación espontánea.

Ni que decir tiene que los focos de atención de la opinión pública están guiados por manos conocidas que tienen todo el interés en poner el mundo a su gusto, pero un caso de gran gravedad ha vuelto a llamar la atención de la opinión pública sobre el tema, a saber, la muerte de un joven de 18 años en alternancia escuela-trabajo, Lorenzo Perrelli, seguido de cerca por otros dos jóvenes que, como él, hacían la alternancia.

Pero, ¿qué es este esquema de alternancia escuela-trabajo? A primera vista, es un término que combina dos palabras igualmente vomitivas, clásicamente descritas por la patronal y el Estado como «una experiencia educativa que combina el conocimiento y el saber, dirige las aspiraciones de los jóvenes y abre la educación al mundo exterior».

En resumen… nuevas formas de adiestramiento de los esclavos, una experiencia de castración del espíritu, de aniquilación de los años de juventud, que orienta al alumno individual a adquirir un comportamiento rígido, aprendido de los años de presencia en los bancos de la escuela, y a inclinarse ante el profesor tanto como ante el patrón que ambos representan una especie de figura canonizada con un aura de intocabilidad de la que constantemente necesitamos elogios fútiles y estamos impregnados de sentimientos depresivos ante cada falta de aprecio; y para no fallar a nuestro líder supremo pensamos en hacerlo mejor que los demás, en obedecer con la cabeza inclinada y en inclinarse con una mejor postura y así empezamos a disfrutar cuando otro obtiene un demérito porque eso significa que estará por debajo de nosotros.

En todo esto hay una gran diferencia con el antiguo servicio militar obligatorio:

-Chantaje – si no asistes al lugar de trabajo constantemente las puertas del futuro construidas por los jefes se cerrarán frente a ti y no tendrás la oportunidad de soñar con un mundo diferente.

-La inducción de un sentimiento de inferioridad -no mereces ni el más mínimo pago por el trabajo que estás haciendo, y de hecho, deberías estar agradecido de poder tener esta «experiencia».

-Solicitud del más amargo egoísmo -disfrutas de las desgracias de los demás porque te dan la oportunidad de encumbrarte y brillar por tus «talentos».

-Militarismo – tacitx y austerx, con la ametralladora desenfundada para defender irreductiblemente la autoridad que nos envenena.

Y ahora han muerto unos chicos muy jóvenes, y la sociedad, que hasta entonces había estado profundamente dormida, ha tenido una sacudida momentánea y se ha preguntado unánimemente: «¿pero tal vez hay un problema…?».

Que esta masa vil duerma o pretenda preocuparse por los temas que afectan a nuestro mayor bien, la libertad, no puede interesarnos en absoluto; un pozo negro de pútridos que se pudren en la resignación y que sólo se molestan cuando el autoritarismo de un pase verde les niega la comida, la regurgitación de una burguesía que se apropia sin dignidad alguna de la palabra «revolución» al enésimo apretón represivo y autoritario del Estado.

Los cientos de estudiantes que, en cambio, han reivindicado una ira mucho más legítima en las plazas se han encontrado con las porras de los policías por doquier; cabezas destrozadas, dientes rotos, heridas y puntos de sutura.

Así es como el poder se muestra como lo que realmente es, y es bueno que lo haga, que sean los durmientes los que vean el bien que los policías hacen a sus hijos, niños y niñas cuyos ojos ya están llenos de lágrimas por la muerte de su hermano, reconfortados por el estruendo de las porras en sus dientes.

Esta reacción visceral es la prueba de que se ha dañado gravemente un nervio del sistema, se han tocado dos valores fundamentales de la moral del Estado democrático de derecho: el trabajo, sobre el que se fundamenta la República Italiana, y la vida de un joven engranaje que tenía toda una vida por delante, de explotación por supuesto, y es una reacción que afirma una vez más no la eficacia concreta sino el potencial explosivo de nuestro mensaje.

La Sra. Lamorgese dice que todo esto es un «cortocircuito» y que «es necesario el diálogo»; Pues bien, si lo que se nos pide es diálogo, responderemos con diálogo, pero es una pena que nuestro diálogo sea propaganda, y, como sabemos, la propaganda nace de la acción y no al revés. Pedimos disculpas por no tener la inclinación de vestir la chaqueta de las intenciones moderadas para sentarnos en la gran mesa de negociación, no es nuestro hábitat natural, ni cederemos nunca en nuestras posiciones, que al fin y al cabo son sólo hijas de nuestro ideal.

Este texto no tiene pretensiones analíticas ni una estructuración exacta, sólo se trata de una necesidad común a todos, la de hablar y hacer.

Con el antifascismo radical de Anteo Zamboni, la rabia visceral de Bruno Filippi y el sentido de la verdadera justicia de Mikhail Zhlobitsky en nuestros corazones, junto con todos aquellos explotadores que ya han adquirido una verdadera conciencia o que pronto lo harán, llamamos a la acción para la destrucción total del sistema educativo, nada más que una cadena de fábricas que produce soldados listos para servir a la patria, y del trabajo, la herramienta más eficaz en manos de los patrones para robarnos las horas, los días y los años de una sola vida para vivir (o para desperdiciar); Instituciones cuya destrucción requiere necesariamente que los leviatanes del Estado y del capital, que han generado estas monstruosidades incompatibles con una vida verdaderamente libre, perezcan irremediablemente y se conviertan en el recuerdo de infamias pasadas.

POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD

PARA LAS COMUNIDADES DE LA ALEGRÍA Y LA VIDA

POR LORENZO Y POR TODAS LAS VÍCTIMAS DEL SISTEMA ASESINO

¡ANARQUÍA SIEMPRE VIVA!

Juventud Anarquista, más allá del Frente Nihilista

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA