–

De parte de Anarquia.info November 8, 2022 227 puntos de vista

El cuarto n煤mero de Caligine, palabras en negativo entre los matices oscuros de la realidad.

36 p谩ginas A4

Para escribir y recibir copias: caligine@riseup.net

CALIGINE, Sobborgo Valzania 27, 47521 Cesena (FC)

4 euros por ejemplar; 3 euros a partir de 5 ejemplares

脥NDICE

Editorial

El coro de la unidad nacional

Odas en el zumbido

Kairos

El poder al descubierto

Soledad y autorrealizaci贸n

Para calmar el viento y el insomnio

Un peine lleno de nudos

Espejos

Contar es dar

Peque帽o cuento de hadas. Una cuesti贸n de paradigmas

Al borde del v茅rtice

EDITORIAL

Somos irremediablemente ego铆stas, por eso las relaciones que se establecen entre los individuos son tan queridos para nosotros. Relaciones identitarias y fosilizadas cuando se tejen en el telar industrial de la sociedad tecnoestatal; profundas y muy complejas cuando van m谩s all谩 del velo ideol贸gico de conformidad con un papel y se entretejen en la experiencia directa entre uno mismo y el otro, compartiendo o, mejor a煤n, en complicidad.

Si la dominaci贸n existe, es porque los individuos a menudo no son m谩s que c茅lulas de un organismo mayor. En el siglo XVIII, a menudo se represent贸 el cuerpo social como un gigante armado con antorchas y espadas, compuesto por la fusi贸n de todos los individuos en un 煤nico cuerpo colosal.

Aunque en los tiempos modernos el gigante ha sustituido a menudo a la cabeza 煤nica y soberana con un n煤mero innumerable de centros de mando, los individuos permanecen confinados de forma independiente dentro de ella. Apretados entre sus miembros, algunos han elegido d贸nde asentarse ya sea en el torso o en las extremidades, otros creen haber elegido, otros tal vez la mayor铆a, piensan que no tienen otra opci贸n. Sin embargo, siempre hay una opci贸n. La de abandonar este inmensa masa beligerante, sea cual sea su forma, incluso si es completamente ac茅fala.

Pensar y actuar como 煤nicos y aut贸nomos, deseando el encuentro entre personas afines cuando no plantea limitaciones o alienaci贸n, cuando se revela como un medio, capaz de valorizar de su propia vida y de su intervenci贸n en el mundo.

Los lazos que preferimos son los que se encienden as铆 como final en la experiencia, las que pueden romperse en cualquier momento, las que pueden momento, los que pueden durar incluso una sola noche y sin embargo quedan impresos en la vida de cada uno. Porque s贸lo as铆 puede cada puede ser libre de moverse a su antojo, menos visible para el ojos del gigante, que s贸lo puede subestimar el potencial de tal fuerzas diminutas. S贸lo as铆 podremos mantener cada uno nuestra propia curso o deambular, disfrutando de los encuentros al margen de cualquier oligaci贸n, ya sea de terceros o de uno mismo, porque ning煤n imperativo de poder es m谩s fuerte que el que se reproduce a s铆 mismo conscientemente sin que ning煤n guardi谩n de turno se lo imponga.

The fourth issue of Caligine, words in negative among the dark shades of reality.

36 A4 pages

To write and receive copies: caligine@riseup.net

CALIGINE, Sobborgo Valzania 27, 47521 Cesena (FC)

4 euros per copy; 3 euros for 5 copies or more.

INDEX

Publisher

The Choir of National Unity

Odes in the hum

Kairos

Power in the open

Solitude and self-realization

To calm the wind and insomnia

A comb full of knots

Mirrors

To tell is to give

A little fairy tale. A question of paradigms

On the edge of the vertex

PUBLISHER

We are irremediably selfish, which is why the relationships established between individuals are so dear to us. Relationships that are identitarian and fossilized when they are woven in the industrial loom of the techno-state society; deep and very complex when they go beyond the ideological veil of conformity to a role and are woven in the direct experience between oneself and the other, sharing or, better yet, in complicity.

If domination exists, it is because individuals are often no more than cells of a larger organism. In the eighteenth century, the social body was often represented as a giant armed with torches and swords, composed of the fusion of all individuals into a single colossal body.

Although in modern times the giant has often replaced the single, sovereign head with an innumerable number of command centers, the individuals remain independently confined within it. Squeezed between its limbs, some have chosen where to settle either in the torso or in the limbs, others believe they have chosen, others perhaps the majority, think they have no choice. However, there is always a choice. That of abandoning this immense belligerent mass, whatever its form, even if it is completely acephalous.

To think and act as unique and autonomous, desiring the encounter between like-minded people when it does not pose limitations or alienation, when it reveals itself as a means, capable of valuing its own life and its intervention in the world.

The ties that we prefer are those that are ignited as an end in the experience, those that can be broken at any moment, those that can last even a single night and yet remain imprinted in the life of each one. For only in this way can each one be free to move as he pleases, less visible to the eyes of the giant, who can only underestimate the potential of such tiny forces. Only in this way can we each hold our own course or wander, enjoying encounters outside of any oligation, be it from third parties or from oneself, because no imperative of power is stronger than the one that consciously reproduces itself without any guardian of the moment imposing it on it.

E鈥 disponibile il quarto numero di Caligine, parole al negativo tra le fosche tinte della realt脿.

36 pagine A4

Per scriverci e ricevere copie: caligine@riseup.net

CALIGINE, Sobborgo Valzania 27, 47521 Cesena (FC)

4 euro per singola copia; 3 euro da 5 copie in su

INDICE

Editoriale

Il coro dell鈥檜nit脿 nazionale

Odi nel brusio

Kairos

Il potere messo a nudo

Solitudine e autorealizzazione

Per placare il vento e l鈥檌nsonnia

Un pettine pieno di nodi

Miraggi

Il dire 猫 dare

Piccola fiaba. Questione di paradigmi

Oltrepassare il dirupo

EDITORIALE

Siamo irrimediabili egoisti, per questo le relazioni che si instaurano tra individui sono a noi cos矛 care. Relazioni identitarie e fossilizzate quando intessute dal telaio industriale della societ脿 tecnica-statale; profonde e assai complesse quando oltrepassano il velo ideologico della conformit脿 ad un ruolo e si intrecciano nell鈥檈sperienza diretta tra un io ed un altro, nella condivisione o ancor meglio nella complicit脿.

Se esiste il dominio 猫 perch茅 gli individui sono spesso nient鈥檃ltro che cellule di un organismo pi霉 grande. Nel millesettecento veniva spesso raffigurato il corpo sociale come un gigante armato di fiaccola e spada, composto dalla fusione di tutti gli individui in un unico corpo colossale. Se il gigante in tempi moderni ha spesso sostituito la testa singola e sovrana con un鈥檌nnumerevole quantit脿 di centri di comando, gli individui restano indipendentemente da ci貌 confinati al suo interno.

Stretti tra le sue membra alcuni hanno scelto il luogo in cui insediarsi se nel busto o negli arti, altri pensano di aver scelto, altri ancora, forse la maggior parte, pensano invece di non aver scelta.

Eppure una scelta c鈥櫭 sempre ed eccome. Quella di disertare questo immenso ammasso belligerante, qualunque sia la sua forma, anche se del tutto acefala. Pensare ed agire come monadi uniche ed autonome, desideranti l鈥檌ncontro tra simili quando esso non pone vincoli o alienazioni, quando si rivela tramite, in grado di valorizzare se stessi, cos矛 come la propria vita e il proprio intervento nel mondo.

I legami che prediligiamo sono quelli che si infiammano cos矛 come si esauriscono nell鈥檈sperienza, quelli che possono rompersi in qualsiasi momento, quelli che possono durare anche solo una notte e nonostante ci貌 rimanere impressi nella vita di ognuna. Perch茅 solo in tal modo ognuno potr脿 essere libero di muoversi come pi霉 gli aggrada, meno visibile agli occhi del gigante, che non pu貌 che sottovalutare il potenziale di cos矛 minute forze.

Solo cos矛 siamo in grado di mantenere ognuno la propria rotta o il proprio errare godendosi gli incontri al di fuori di una qualsiasi costrizione, sia che venga da terzi o da se stesse, perch茅 nessun imperativo del potere 猫 pi霉 forte di quello che si riproduce coscientemente senza che nessun guardiano di turno lo imponga.