La casaci贸n del juicio de Scripta Manent termin贸 el 6 de julio. El tribunal recalific贸 el atentado con explosivos contra la escuela de cadetes de los Carabinieri en Fossano (Cuneo) el 2 de junio de 2006, reivindicado por Rivolta Anonima y Tremenda / Federazione Anarchica Informale y por el que estaban acusados Anna y Alfredo, como 芦masacre pol铆tica禄 (art. 285 del c贸digo penal), devolviendo el caso al tribunal de Tur铆n para que recalcule la pena de forma peyorativa. El resto de las sentencias, que oscilan entre 1 a帽o y 9 meses y 2 a帽os y 6 meses, fueron confirmadas para 11 compa帽eros y absueltas para el resto de los acusados, sentencias y absoluciones que, por lo tanto, se convierten en definitivas.

Ya llegar谩 el momento de hacer reflexiones m谩s profundas. Lo que parece evidente es la voluntad del Estado de disolver el movimiento anarquista y la lucha revolucionaria, agravando a煤n m谩s lo que surgi贸 del juicio de Tur铆n con una sentencia que no parece contener m谩rgenes de sindicaci贸n. Mientras las contradicciones en las que se basa esta sociedad se hacen cada vez m谩s ingobernables, antes de que las tensiones sociales tomen formas ingobernables para el poder, el Estado intenta asestar un golpe al movimiento y una advertencia a los que no desisten: dos o tres a帽os para los que escriben un peri贸dico, decenas de a帽os de c谩rcel e incluso cadena perpetua para los que llegan al extremo.

La reciente decisi贸n de encerrar a Alfredo en el 41 bis, tomada adem谩s descaradamente en v铆speras de esta sentencia, est谩 en plena consonancia con esta represalia estatal: las decisiones est谩n tomadas, Alfredo debe ser enterrado, literalmente, en la c谩rcel. Sus ideas, sus hechos, su contribuci贸n deben ser silenciados, olvidados, condenados al olvido.

Pero olvidar a los prisioneros de la guerra social significa olvidar la propia guerra: la solidaridad revolucionaria con los anarquistas Anna Beniamino y Alfredo Cospito. Muerte al Estado y al capital, 隆viva la anarqu铆a!

Las direcciones de los compa帽eros encarcelados

Anna Beniamino

C. C. de Roma Rebibbia hembra

via Bartolo Longo 92

00156 Roma

Alfredo Cospito

C. C. de Sassari 芦Giovanni Bacchiddu

carretera provincial 56 n潞 4

Localidad de Bancali

07100 Sassari