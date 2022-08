–

De parte de Anarquia.info August 24, 2022 224 puntos de vista

Este escrito nace de la necesidad de explicar a los compa帽eros lo que suceder谩 despu茅s de la sentencia de Casaci贸n para el juicio Scripta Manent emitida el 6 de julio.

Empezando por las condenas m谩s graves, el tribunal recalific贸 el ataque explosivo contra la escuela de estudiantes de los Carabinieri en Fossano(Cuneo) el 2 de junio de 2006 y reivindicado por Rivolta Anonima e Tremenda / Federazione Anarchica Informale como 芦masacre pol铆tica禄 (art. 285 c. p.), devolviendo el caso al Tribunal de Apelaci贸n de Tur铆n para un rec谩lculo de la condena con riesgo de cadena perpetua para los compa帽eros Alfredo Cospito y Anna Beniamino.

Adem谩s, se confirmaron todas las dem谩s condenas dictadas en el Tribunal de Apelaci贸n, con penas que oscilan entre 2 a帽os y 6 meses y 1 a帽o y 6 meses para 11 compa帽eros, y absoluciones para el resto de los acusados.

Las condenas y absoluciones a partir de ahora son definitivas.

La necesidad de lanzar estas dos l铆neas se debe a que me he dado cuenta de que muchos compa帽eros no tienen una comprensi贸n clara de la situaci贸n en la que nos encontramos algunos compa帽eros condenados de Scripta Manent.

Esto ha sucedido tambi茅n y principalmente por nosotros, como acusados en 芦libertad禄, que no hemos explicado en lo inmediato las condenas y lo que a algunos nos espera en los pr贸ximos tiempos. Adem谩s, exist铆a el rumor de que ninguno de los condenados tendr铆amos que cumplir nuestras penas debido a la libertad condicional o a la suspensi贸n.

Desgraciadamente, esto no es as铆: Yo y otros dos compa帽eros tendremos que cumplir nuestras condenas en prisi贸n por ahora.

En cuanto a m铆, el 19 de julio se me notific贸 en el despacho de mi abogado una condena de 2 a帽os y 6 meses con un mes de suspensi贸n de la pena. Esto significa que teniendo en cuenta que en agosto los juzgados est谩n de vacaciones y el mes de suspensi贸n de la pena, hacia mediados de septiembre tendr茅 que empezar a cumplir mi condena en prisi贸n.

As铆 que no hay libertad condicional.

Por lo dem谩s, tengo suficiente conocimiento de la represi贸n en Italia como para que no me sorprenda la sentencia, salvo por la situaci贸n de pesadilla de Alfredo y Anna, donde es evidente la intenci贸n del Estado de enterrarlos en sus lagers.

Hac铆a a帽os que los magistrados, a su vez, intentaban en vano que los que se interesaban por la contrainformaci贸n fueran finalmente condenados. La 芦prima donna禄 Roberto Sparagna lo consigui贸.

隆隆隆Qui茅n si no 茅l!!!

Un magistrado, el 芦olvidadizo de Tur铆n禄, que consigui贸 gracias a sus amistades en los pasillos del tribunal enviar a muchos de nosotros al tribunal de apelaci贸n y luego a la casaci贸n.

Me refiero al hecho de que los absueltos en primera instancia ni siquiera deb铆an llegar a la segunda porque el fiscal hab铆a presentado una solicitud una semana despu茅s del plazo; por lo tanto, 芦por ley禄 la solicitud deber铆a haber caducado y haber sido rechazada por el juez.

Pero nada鈥 los jueces amigos hicieron la vista gorda y le dieron el vestidito al Rey Desnudo.

Desde ese momento qued贸 claro que las condenas ya estaban dictadas.

Adem谩s, el traslado de Alfredo al 41bis la noche anterior a la sentencia, y el premio 芦Falcone y Borsellino禄 que recibi贸 una semana antes gracias a la espasm贸dica y nauseabunda campa帽a de mendigar solidaridad a diestro y siniestro porque se autodenomin贸 el magistrado m谩s escoltado de Italia, hicieron el resto.

Del Fiscal Roberto Sparagna y de sus cuatro compinches de Libera (secci贸n Piamonte) me llamaron 芦mafioso禄 porque hab铆a llamado al mismo magistrado y a los jueces de la primera instancia por su verdadero nombre: miserables.

驴Pero no eran mafiosos los que a trav茅s de amistades 芦arreglaban禄 los juicios? Uy鈥

As铆 que por primera vez la condena a la contrainformaci贸n en Italia se convierte en casaci贸n, despu茅s de que el delito de 芦propaganda subversiva禄 se tirara a la basura hace unos a帽os.

Bast贸 que el Mago Sparagna lo transformara con un nuevo nombre: 芦incitaci贸n a cometer delitos con fines terroristas禄, b谩sicamente 芦propaganda subversiva con fines terroristas禄.

S贸lo el Pec que confirmaba la fecha de la solicitud de recurso no pudo ser encontrado en su ordenador, para todo lo dem谩s demostr贸 ser un h谩bil acr贸bata permanente.

Por lo dem谩s, si pudiera volver atr谩s, lo har铆a todo de la misma manera.

Volver铆a a hacer RadioAzione, volver铆a a escribir cada uno de los textos del sitio y volver铆a a escribir cada una de las palabras que se dec铆an en la radio.

RadioAzione, adem谩s de molestar al Estado, ha molestado igualmente a cierto tipo de movimiento anarquista; as铆 que el hecho de que haya evitado mencionarlo estos dos 煤ltimos a帽os en sus comunicados y escritos lo entiendo, y me alegrar铆a que siguiera siendo as铆 desde el momento en que empiece a cumplir mi condena. Soy ateo, no necesito la compasi贸n ni las condolencias.

Por cierto, 驴para qu茅 molestarse con un individuo que estaba creando su propio 芦anarquismo en su cuartito con mucho aire consentido con esa forma de contrainformaci贸n?禄

Y as铆, a partir de septiembre 芦prescindimos de las flores, 隆gracias!禄.

Afrontar茅 este futuro pr贸ximo sin retroceder ni medio mil铆metro, pero sobre todo con el pensamiento y el coraz贸n puestos en Alfredo y Anna: 隆unos hermanos, pero sobre todo mis compa帽eros anarquistas!

隆Por la anarqu铆a, por la insurrecci贸n!

Gioacchino Somma