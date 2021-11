–

El sistema democr谩tico es el mejor sistema en el que se puede desear vivir: en 茅l est谩n garantizadas todas las libertades. Tomemos, por ejemplo, la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n; en una democracia es posible decir e imprimir cualquier cosa, siempre que sea lo que el sistema democr谩tico permite.

Uno de los mayores garantes de estas libertades lo encontramos en la fiscal Manuela Comodi, de la fiscal铆a de Perugia, que en una brillante operaci贸n policial desat贸 a sus perros guardianes -los carabinieri de la ROS- para que registraran los domicilios de numerosos anarquistas en Italia, buscando, nada menos, 隆publicaciones anarquistas! A decir verdad, ni siquiera era tan dif铆cil: era un poco como buscar textos de filosof铆a en la casa de un fil贸sofo o pinceles en el garaje de un pintor鈥

En realidad, este fino sabueso del Estado democr谩tico no buscaba las publicaciones anarquistas en general, sino un peri贸dico en particular, Vetriolo, en el que, entre otras cosas, se habla de la necesidad y el acierto de que los anarquistas ataquen al Dominio, y en consecuencia a los hombres y las cosas que son su fruto directo. Es un discurso que, en realidad, muchos anarquistas llevan a cabo, en sus publicaciones y en sus vidas, desde hace aproximadamente un siglo y medio. 驴C贸mo podemos sorprendernos del resto? 驴Qu茅 otra cosa se puede pensar para acabar con la explotaci贸n que, durante siglos, los amos, los estados, los economistas, etc., han llevado a cabo sobre los excluidos de cualquier tipo de vida digna? 驴Qu茅 otra cosa se puede hacer para poner fin a las guerras, a la explotaci贸n del planeta, al sufrimiento humano y animal; para detener proyectos mort铆feros como la energ铆a nuclear, la transformaci贸n del ser humano en una m谩quina y un sinf铆n de cuestiones de las que son responsables el Estado, la econom铆a, la industria y la tecnolog铆a, si no es atacar a las cosas y a los hombres directamente responsables de ellas? Se trata ante todo de una cuesti贸n 茅tica, que compartimos absolutamente.

Y no s贸lo nosotros. Es un discurso sencillo, que mucha gente comparte en el fondo de su coraz贸n; cuando en el trabajo o en sus charlas de bar dicen que hay que matar a ciertas personas, a los responsables de sus malas condiciones de vida y de su explotaci贸n, o que hay que volar el Parlamento cuando todos est谩n dentro porque no es m谩s que una guarida de par谩sitos con sueldos de nabob mientras fuera muchos se mueren de hambre. Por supuesto, a menudo se trata de meros discursos de barra de bar dictados por un arrebato, por la ira de una vida miserable, mientras que los anarquistas a veces levantan realmente las armas contra aquellos o aquello que identifican como el enemigo.

Y, sin embargo, siguiendo la retorcida l贸gica de este Ministerio P煤blico, quiz谩s alg煤n d铆a se abran investigaciones contra quienes hacen esta ch谩chara de bar, y estamos seguros de que, durante los registros, se encontrar谩n cientos de tazas de caf茅 en sus casas鈥 como prueba de su plan criminal鈥

S贸lo ser铆a de risa si un compa帽ero que ya est谩 en la c谩rcel no hubiera recibido otra orden de detenci贸n, y no se hubiera dispuesto otro arresto domiciliario y cuatro obligaciones de residencia. Nuestra solidaridad va hacia ellos, sin victimismos y convencidos de que debemos seguir diciendo y haciendo lo que siempre hemos dicho.

La libertad con la que so帽amos est谩 ah铆 en el fondo.

Adi贸s Lugano bella.

