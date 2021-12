Italia. Charlatanería y placa. Sobre Operacion Sibilla

El sistema democrático es el mejor en el cual se puede desear vivir: todas las libertades están garantizadas en él. Tomemos, por ejemplo, la libertad de prensa y aquella de expresión; en democracia es posible decir e imprimir todo, a pacto que sea aquello que el sistema democrático permite decir e imprimir.

Uno de los mayores garantes de estas libertades se puede encontrar en la fiscal Manuela Comodi, de la fiscalía de Perugia, quien en una brillante operación de policía ha desatado a sus perros guardianes –los carabinieri del ROS– para registrar las casas de numerosos anarquistas en Italia, en la búsqueda, nada menos, de publicaciones anarquistas! Y, pensar un poco, incluso ha logrado encontrarla… A decir verdad, ni siquiera ha sido tan difícil: era un poco como buscar textos de filosofía en la casa de un filósofo o pinceles en el garaje de un pintor…

En realidad, este fino sabueso del democrático Estado, no buscaba publicaciones anarquistas en general, sino un periódico en particular, Vetriolo, en el cual, entre otras cosas, se habla de la necesidad y lo justo que es, para los anarquistas, de atacar al Dominio, y de consecuencia hombres y cosas que son su directa emanación. Es un discurso que en realidad muchos anarquistas llevan adelante, en sus publicaciones y en sus vidas, desde hace aproximadamente un siglo y medio. Por otra parte ¿Cómo sorprenderse? ¿Qué más se puede pensar en hacer para acabar con la explotación que, desde siglos, los patrones, los Estados, los economistas y demás mala compañía, actúan en el confronto de los excluidos de cualquier tipo de vida digna? ¿Qué otra cosa se puede pensar en hacer para meter fin a las guerras, a la explotación del planeta, al sufrimiento humano y animal; para parar los proyectos de muerte como el nuclear, la transformación del ser humano en una máquina, y otras innumerables cuestiones de las cuales son responsables el Estado, la Economía, la industria, la tecnología, si no atacar las cosas y los hombres directamente responsables? Es sobre todo un discurso ético, que nos sentimos absolutamente de condividir.

Y no solo nosotros. Es un discurso sencillo, que en el fondo de sus corazones muchas personas comparten; cuando en el trabajo o en sus charlas del bar afirman que cierta gente, aquella responsable de sus pésimas condiciones de vida y de su explotación habría que matarla a toda, o que el parlamento habria que hacerlo saltar por los aires cuando están todos dentro porque es sólo una guarida de parásitos con salarios de ricos, mientras que fuera, muchos se mueren de hambre. Claro, a menudo son solo una charla de bar dictada por un arrebato, desde la rabia de una vida miserable, mientras que los anarquistas a veces realmente levantan el brazo contra aquellos o aquello que identifican como enemigo.

Sin embargo, siguiendo la retorcida lógica de esta Fiscal, quizás un día se abrirán también las investigaciones contra aquellos que hacen estas charlas en el bar, y estamos seguros de que, durante los registros, en sus casas se encontrarán -como prueba de su plan criminal- cientos de tazas de café…

Sería solo de reírse si un compañero ya en prisión no hubiera recibido otra orden de arresto, y no se hubiera ordenado otro arresto domiciliario y cuatro obligaciones de residencia. A ellos va nuestra solidaridad, sin ningún victimismo y convencidos de que debemos seguir diciendo y haciendo lo que siempre hemos afirmado.

La libertad que soñamos está allí en el fondo.

Adiós Lugano bella [1]

Nota:

[1] famosa canción, con el mismo título, anarquista.