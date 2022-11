–

Comunicado del anarquista sardo, preso deportado Davide Delogu en solidaridad con el anarquista Alfredo Cospito en huelga de hambre desde el 20 de octubre de 2022.

El compa帽ero Alfredo Cospito con su gesto nos ense帽a y da pruebas de una fuerza inmensa que ni siquiera la brutalidad del 41bis puede parar, nunca podr谩 aplastar 贸 doblegar. Contra las condiciones en las que se encuentra, lleva a cabo, con sus actos, una lucha de resistencia al negarse a alimentarse hasta el extremo. Salvemos la vida de nuestro compa帽ero. El tema de salir del 41 bis es un reto para el que el compa帽ero se empe帽a a煤n m谩s, y recordemos siempre que no est谩 solo y que es un reto para todos nosotros. Si en el pasado las luchas contra el 41 bis fueron m谩s representativas e inconclusas, sin ninguna perseverancia ni planificaci贸n, esta vez hay que seguir a toda costa, por cualquier medio. Con ciertas perspectivas para arrancar a Alfredo del poder a partir del 41 bis, pero tambi茅n se convierte en una oportunidad para conseguir sacudir este r茅gimen bloqueando las ejecuciones criminales, para aniquilar su pr谩ctica de la tortura y la l贸gica vindicativa en todos los sentidos, haciendo estallar concomitantemente la cuesti贸n de la hostil cadena perpetua, iluminando con las pr谩cticas m谩s adecuadas todo lo que se puede conseguir.

Imponer al poder la anulaci贸n de estas medidas de tortura, este debe ser el proyecto. Querido compa帽ero generoso y combativo, tu voluntad es m谩s fuerte que los que te encierran en la clandestinidad con ese terrible r茅gimen, como bien sabes, siempre estoy a tu lado, incluso en esta lucha en la que est谩s dispuesto a perder la vida para lograr tu objetivo, contra el torturocentrismo encarnado en ese vil r茅gimen, que debe dejar de existir junto con la hostil cadena perpetua. Con tu gesto vuelves a luchar contra el poder con una determinaci贸n cada vez mayor y tu tenacidad es fuerza, tu coraz贸n est谩 lleno de ella, como tu irreductible e ilimitada libertad anarquista. Apoyo su elecci贸n forzada de utilizar su cuerpo como arma hasta la 煤ltima bala, y espero que no llegue a descargar todo el cargador de su existencia. Pero en cambio, que las pr谩cticas solidarias de la multiformidad internacional, que siempre est谩 ah铆 para la libertad, puedan dar resultados como un solo pulso que logre su liberaci贸n de un r茅gimen duro de privaci贸n y aislamiento total como el 41 bis. Mi opini贸n personal es que siempre estar茅 a t煤 lado, solidariz谩ndome incluso desde detr谩s de las rejas con el mot铆n de mi experiencia contra el sistema penitenciario opresor, que pretende normalizarnos, y utilizar茅 todas mis fuerzas para seguir enfrent谩ndome al monstruo del largo aislamiento del que soy prisionero y teni茅ndolos siempre en mi pensamiento ser茅 siempre m谩s fuerte. Los poderes f谩cticos est谩n experimentando con nuevos mecanismos de represi贸n intimidatoria, haber sentado el precedente de enterrar a un hermano anarquista en el 41bis es un acto de intimidaci贸n, utilizar el t茅rmino 芦masacre禄 pol铆tica o de otro tipo como han estado haciendo 煤ltimamente, es intimidaci贸n. Temer el riesgo de ser condenado a cadena perpetua por una masacre que nunca ocurri贸 es una intimidaci贸n m谩s. Precisamente porque la intenci贸n es intimidar al movimiento de acci贸n rebelde anarquista, actualmente la fuerza revolucionaria m谩s fuerte del mundo. No me importa su lenguaje, si acaso el silencio y la ausencia de los compa帽eros, cuando se produce, al expresar una dimensi贸n de solidaridad. Por lo que puedo entender desde detr谩s de las rejas se est谩 desarrollando una solidaridad pr谩ctica desde todo el mundo, estamos ante un momento hist贸rico que involucra a todas las individualidades del levantamiento, insurreccional, revolucionario, por la lucha de liberaci贸n, para tratar de no pasar estos precedentes de la ferocidad asesina del 41 bis. Seg煤n mis propias investigaciones, todos los presos sometidos a 41 bis han enfermado, la mayor铆a de ellos de c谩ncer, y es f谩cil ver por qu茅. Imagino que con la necesaria coordinaci贸n en las iniciativas p煤blicas se contar谩 con la presencia y participaci贸n de miles de simpatizantes, incluso de aquellos que pueden no estar de acuerdo con algunas de las reflexiones de Alfredo que hab铆a publicado y por las que est谩 en 41 bis. Para m铆, es precisamente en la isla de Cerde帽a, el lugar f铆sico donde se encuentra Alfredo, donde debe manifestarse la hostilidad, a esa prisi贸n, directamente con la rabia de miles de solidarios junto con la fuerza y el honor consecuentes de la anarqu铆a de acci贸n. La universalidad de los que piensan y hablan de su cercan铆a a Alfredo, se han convertido en formas que se convierten en tantos gestos de acci贸n solidaria de venganza an谩rquica, humana, inagotable como deseo de nuestra justicia.

Clavemos el cuchillo en las entra帽as de todos los reg铆menes como el 41 bis, junto con la hostil cadena perpetua, retorzamos la hoja en la herida sangrante hasta que el asesinato legalizado se desangre y ceda.

Solidaridad con los anarquistas Juan, Iv谩n y Ana en huelga de hambre como arma de solidaridad con la huelga de hambre de Alfredo.

隆Alfredo fuera del 41 bis!

Contra los infames bastardos del nuevo laboratorio represivo de intimidaci贸n.

Por una solidaridad de acci贸n lleno de fuergo..

Davide Delogu, presoneri anarkicu sardu deportau.