De parte de Anarquia.info November 4, 2022 152 puntos de vista

1º – EXIJO: EL DESCENSO DE CATEGORÍA DEL ANARQUISTA ALFREDO COSPITO DEL 41BIS.

El 5 de mayo, Alfredo Cospito fue sometido al régimen 41 bis y posteriormente trasladado a la prisión de Bancali (Sassari). Esto se hizo para impedir físicamente que se comunicara y contribuyera al debate anarquista, después de haber estado encarcelado durante 10 años en AS2 varias veces sometido a la censura de la correspondencia, investigaciones y juicios sobre sus escritos. El Estado quiere silenciarlo y aniquilarlo con el régimen del 41bis, una cárcel dentro de la cárcel, una cárcel de aniquilación, una técnica de tortura científicamente estudiada, sobre la privación para inducirlos a negar sus convicciones. El 41bis no sólo fue concebido para los acusados de asociación mafiosa, este régimen penitenciario fue y sigue siendo utilizado para la represión de revolucionarios y subversivos. Durante 17 años ha habido revolucionarios comunistas sometidos a este régimen.

2° – POR LA SOLIDARIDAD ACTIVA:

Como no me percibo aislado quiero dar continuidad a la solidaridad y a la lucha internacionalista porque nuestros ejemplos no son instancias en sí mismas de venganza estatal contra nosotros específicamente como presos sociales.

No estoy de acuerdo con la vuelta del concepto de preso político, que me parecía ampliamente superado en las experiencias de las luchas pasadas, creo que genera separación, aislamiento y enfatiza una separación entre preso político y preso común, esta separación esconde detrás un sentimiento de superioridad y desprecio hacia el resto de los presos. Reitero la «vieja» noción de que somos presos sociales, todos.

Pero es un hecho que en muchas partes del mundo, los presos sociales que luchan, los subversivos, los revolucionarios están sometidos a condiciones carcelarias especiales porque luchan dentro de las cárceles. En Chile, Grecia, España, Turquía, en el estado sionista de Israel, etc., es así. El hecho de que permanezcamos impávidos incluso dentro de los muros, continuando nuestras luchas, aunque limitadas, y manteniendo nuestras posiciones de ruptura con el Estado dentro de las prisiones, nos pone en el punto de mira de los mecanismos represivos del Estado, contra los que hemos luchado y seguimos luchando.

Como ocurrió con Alfredo Cospito trasladado al 41bis, un generoso e irreductible compañero anarquista que tanto aportó al debate y al desarrollo revolucionario en los años del anarquismo.

Por lo tanto, quiero incluirme como prisionero en la lucha y al mismo tiempo dar mi solidaridad revolucionaria e internacionalista dirigiéndola a los que obstinadamente, a pesar de las condiciones desfavorables de la lucha, siguen luchando. Como los presos aquí en Italia que están siendo juzgados por devastación y saqueo por luchar en las revueltas carcelarias de marzo de 2020. O como los presos que se rebelaron aquí en la cárcel de Terni. Como esos presos subversivos y revolucionarios que después de tantos años en la cárcel, y no son pocos, a pesar de cumplir las condiciones de excarcelación siguen estando presos preventivamente, a través de una serie de leyes especiales, interpretaciones legalistas y decisiones políticas, en todo el mundo.

Como, por ejemplo:

¡en Alemania Tomas Mayer, en Estados Unidos Mumia Abu-Jamal, en Francia Claudio Lavazza, en España Gabriel Pombo Da Silva, en Chile Marcelo Villarroel, en Grecia Dimitris Koufontinas, Pola Rupa, Giannis Michailidis, en Israel el Estado sionista con el prisionero palestino en permanente conflicto que recientemente ha iniciado medidas de protesta y huelgas de hambre, como tantos otros prisioneros sociales que luchan, revolucionan, subversivx, sin que se les mencione, por la libertad de todxs!

Solidaridad con Boris, en Francia fuerza y coraje, con Ivan, Toby.

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS QUE SE REBELARON EN LA CÁRCEL DE TERNI

¡SOLIDARIDAD CON LOS MÁS FRÁGILES, CON LAS ABUELAS Y LOS ABUELOS DE LA RSA IGNORADOS, AISLADOS DE SUS SERES QUERIDOS CON MAMPARAS DE CRISTAL COMO EN EL 41BIS Y CADA VEZ MÁS ENCERRADOS EN JAULAS FÍSICO-SANITARIAS-TECNOLÓGICAS-REPRESIVAS TRATADAS COMO RESIDUOS A TIRAR!

¡SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LOS PRESOS DE LA LUCHA SOCIAL EN TODO EL MUNDO! SOLIDARIDAD Y LIBERTAD PARA TODOS LOS SUBVERSIVOS, REVOLUCIONARIOS, ANARQUISTAS, LIBERTARIOS Y PRESOS SOCIALES QUE LUCHAN, ¡LIBERTAD PARA TODOS!

DECLASIFICACIÓN DE ALFREDO COSPITO CONTRA EL 41BIS QUE ANUNCIA EL PODER

¡POR LA DESTRUCCIÓN DE TODAS LAS ESTRUCTURAS CARCELARIAS DE LOS ESTADOS Y DEL CAPITALISMO!

¡PARA LA PROPAGACIÓN DE PRÁCTICAS DE SOLIDARIDAD REVOLUCIONARIA!

¡POR LA ANARQUÍA!