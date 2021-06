–

Hola chicxs.

S贸lo una actualizaci贸n r谩pida.

Sin perder un minuto, la noche despu茅s de la 煤ltima audiencia preliminar de Scintilla, me pusieron en un avi贸n para enviarme de vuelta a este lugar de mierda, S. Maria Capua Vetere. Sab铆a que el traslado al norte era s贸lo un apoyo temporal, pero pensaba sinceramente que tendr铆a algo de tiempo extra, al igual que esperaba ingenuamente que al menos leyeran las diversas peticiones presentadas, por m铆 y por el abogado, para la reasignaci贸n.

Desde el d铆a en que me reasignaron aqu铆, hace 3 meses, no he podido comunicarme decentemente con mi abogado: se han reabierto las entrevistas, por lo que no hay videollamadas ni llamadas a petici贸n del abogado, las llamadas telef贸nicas son de 1 al mes y 10 minutos, incluso para lxs acusadxs y hasta para lxs que est谩n a 1.000 millas de la sede o del domicilio. Si le apetece, el alcaide puede conceder una segunda extraordinaria durante el mismo mes, pero por supuesto, como concesi贸n, no tiene ninguna obligaci贸n de hacerlo, y en cualquier caso est谩 fuera de lugar superar las dos mensuales. 20 minutos al mes, en un cuartito cerrado, a la hora y el d铆a se帽alados, esperando que su abogado est茅 en el estudio ese d铆a. 20 minutos al mes, desde un mes y medio antes de que comenzara el juicio, hasta hoy, cuando el juicio ha llegado esencialmente a su fin. Quedan dos audiencias, antes de la acusaci贸n, dos audiencias en las que deber铆amos haber discutido las declaraciones espont谩neas, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, pero parece que tendr茅 que pensarlo sola. Pens谩ndolo bien, parece que se est谩 haciendo todo lo posible para evitar una defensa 芦digna禄鈥 o mejor dicho: cualquier defensa鈥 por si acaso el hiperb贸lico y morboso castillo de naipes de la acusaci贸n empezara a crujir. Mucho mejor si esta posibilidad, la de defenderse en la sala, se reduce al m铆nimo. No me detendr茅 aqu铆 en c贸mo la videoconferencia se adapta perfectamente a esta estrategia, esto ya se ha discutido mucho (aunque quiz谩s no lo suficiente). No es raro pensar mal. De los 20 d铆as que pas茅 en Vigevano, 15 los pas茅 en aislamiento y 1 en el juzgado, otros dos d铆as los pas茅 viajando de un lado a otro鈥 en fin, ni siquiera esto fue una oportunidad para hablar con el abogado, ya que en el aislamiento no se permiten las visitas. No hace falta decir que ahora estoy de nuevo en cuarentena.

As铆 que, vayamos al grano: l煤cidamente consciente de la estrategia punitiva (驴y preventiva?) que el DAP est谩 poniendo en marcha contra m铆, y simult谩neamente nublada por la rabia y el asco, decid铆 que, si no tengo los medios para interponerme concretamente a su l贸gica vindicativa, al menos tengo la posibilidad de no dejar que lo hagan con mi colaboraci贸n. Por lo cual, a las 18 horas del 16.06.21, anunci茅 inmediatamente el inicio de una huelga de hambre indefinida. S茅 que estas decisiones no son responsabilidad de la direcci贸n de la c谩rcel, pero no pienso volver a probar un bocado en este lugar de mierda. Y es una pena, porque lxs compa帽erxs de jaula hacen pizzas鈥 隆pero se me pasa el hambre! Hasta hoy, ning煤n m茅dico me ha examinado ni me ha pesado.

A las mujeres que me rodean les parece una tonter铆a, una broma, pero por otra parte, aqu铆 hay gente que se arriesga al final de sus condenas y es feliz con estas condiciones鈥 pero este es otro tema. S茅 que algunxs de ustedes nunca se habr谩n parado a pensar en el aislamiento y la dispersi贸n鈥 Siento no poder daros nuevas pistas o ideas 芦innovadoras禄, pero en este momento, en el que decid铆 de forma muy guiada emprender este nuevo reto, no se me ocurri贸 nada mejor que volver a utilizar mi cuerpo, en ayunas.

He escrito estas dos l铆neas de improviso, a ra铆z de la misma oleada emocional de asco absoluto que me invadi贸 cuando volv铆 a ver estas paredes de mierda. Espero no haber sido demasiada confusa.

隆lxs abrazo a todxs con fuerza!

Con la barriga vac铆a y la cabeza bien alta,

Salud y Anarqu铆a

Nat

PD: Una peque帽a nota sobre el volante del presidio del 13.06 en Vigevano. Por mucho que uno pueda encontrarse enfermo en un AS3 y las condiciones puedan ser aflictivas, con respecto a lxs que est谩n realmente all铆, yo me andar铆a con pies de plomo a la hora de establecer paralelismos con el 41 bis. En mi opini贸n, eso estuvo un poco fuera de lugar. Espero que nadie se sienta ofendido por esto, 隆y de todas formas ha sido estupendo saber de ti!

