Italia: Contribución del compañero anarquista Alfredo Cospito para el ciclo de presentaciones «Guerrilla y Revolución»

Tur铆n, 18 de mayo y 1 de junio de 2021

Quiz谩s ser谩 por el hecho de que pasar茅 una gran parte de mi vida que me queda en una prisi贸n, que 煤ltimamente me siento llevado a la 芦necrofilia禄, a 芦historizar禄 aquello que acaba de suceder. Despu茅s de todo, la 煤ltima acci贸n reivindicada por la Federaci贸n Anarquista Informal 鈥 Frente Revolucionario Internacional en Italia se remonta a 芦apenas禄 un a帽o. Habitualmente se hace historia de las cosas 芦muertas禄, pasadas, pero en m铆 el miedo a que todo aquello que ha sido venga cancelado o peor a煤n, se distorsione, toma la ventaja. Y esto lo digo con el convencimiento (quiz谩s me equivoco) que la FAI-FRI haya agotado su carga vital y haya pasado el 芦testigo禄 a algo m谩s esencial, las campa帽as revolucionarias. Campa帽as que de un continente a otro relanzan la solidaridad revolucionaria viniendo lanzadas no por una organizaci贸n sino por n煤cleos y singulares compa帽erxs que nunca tendr谩n la necesidad de conocerse personalmente. Din谩mica viva, proceso lineal cuanto eficaz que en el mundo va bajo el nombre de 芦internacional negra禄 y que de hecho ni siquiera necesita del coordinamiento, no hay necesidad de encontrarse, de conocerse personalmente. Lxs anarquistas de acci贸n normalmente ignoran la introspecci贸n hist贸rica; lxs anarquistas que remandan la acci贸n violenta en vez tienden a resucitar experiencias lejanas que mas dif铆cilmente podr谩n dar lugar a represalias y a 芦imitaciones禄 en la actualidad.

芦Eran otros tiempos鈥β, esta frase a煤n retumba en mi cabeza repetida cuando ero un ni帽o infinitas veces por anarquistas m谩s concienzudxs, anarquistas de otros tiempos precisamente鈥

Si nuestra historia no la escribimos nosotrxs lxs anarquistas lo har谩n los otros. Si la 芦historiograf铆a禄 anarquista ignora la actualidad del anarquismo de acci贸n con el tiempo ser谩 aquella oficial a ocuparse de ella distorsion谩ndola, transform谩ndola. Luego hay algunos casos afortunados, cuanto raros, en los cuales a ocuparse son lxs revolucionarixs de otras 芦escuelas禄, como es el caso del libro El trabajo del topo que viene presentado en estas iniciativas. Un libro que es fruto del trabajo de comunistas revolucionarios que en sus 煤ltimas p谩ginas hablan de anarquistas y en particular de la FAI y luego de la FAI-FRI. Lo hacen de forma honesta, pero lo hacen con una llave de lectura que conduce a distorsiones, a inexactitudes. Es m谩s que natural que viniendo de 芦otro universo禄 (digamos as铆) algo se escape, esto no quita que uno quede sorprendido favorablemente de su trabajo. Metamos de lado ciertas afirmaciones que son el pesado bagaje de un pensamiento leninista que ve en la organizaci贸n para conquistar y dirigir el Estado proletario su punto de no retorno, indiscutible. Afirmaciones que apoyan la tesis de que 芦la impostaci贸n anarquista es a menudo por definici贸n (sic) desprovista de profundidad estrat茅gica禄 o que la 芦contradicci贸n禄 de fondo del anarquismo ser铆a el 芦rechazo de la estructuraci贸n organizativa y program谩tica [que impedir铆a] el desarrollo de una unidad y de capacidad/posibilidad elevadas de choque禄. Afirmaciones que cuando no distorsionan la realidad de las cosas sosteniendo nuestra falta de 芦profundidad estrat茅gica禄, transforman nuestros puntos fuertes, 芦el rechazo de la estructuraci贸n organizativa禄, en 芦contradicciones禄 en puntos d茅biles. No comprendiendo que est谩 propio ah铆 nuestra fuerza innovadora y potencialmente disruptiva, nuestro punto fuerte.

La tesis que ve a FAI como 芦hija禄 de la experiencia de Acci贸n Revolucionaria es seguramente forzada. La cosa que acomuna las dos experiencias adem谩s del uso constante en el tiempo de un acr贸nimo es la confusi贸n que ambas crearon dentro del movimiento anarquista. Por cuanto reguarda a la FAI, las reacciones del movimiento fueron mucho m谩s virulentas respecto a aquella tenidas en el confronto de AR, las acusaciones de ser infiltrados, provocadores llueven. La cosa encuentra una suya explicaci贸n en el acr贸nimo utilizado, y en la burla de algunas reivindicaciones en el confronto de los as铆 dichos anarquistas oficiales.

Que quede claro que estos son solo mis pensamientos en libertad, ciertamente no tengo la verdad absoluta sobre la evoluci贸n de este fen贸meno, que por extensi贸n geogr谩fica no tiene iguales en el panorama anarquista. La influencia de AR sobre lxs compa帽erxs que se han acercado a la anarqu铆a en los a帽os 鈥80 es casi inexistente. Es mucho m谩s fuerte, por ejemplo, la influencia de la Angry Brigade y de los GARI, basta notar la iron铆a que caracteriza las reivindicaciones de la FAI para darse cuenta.

Me atrever铆a a sostener que lxs anarquistas de los a帽os 鈥90 y 2000 son hijos del insurreccionalismo y de las teor铆as de Bonanno sobre la organizaci贸n informal y sobre los grupos de afinidad, que a su vez son hijas del anarquismo antiorganizador, que una vez es hijo de los 芦grupos en orden disperso禄 de Cafiero, que a su vez es hijo de la estrategia 禄 Risorgimental 芦de Pisacane鈥 La 煤nica compa帽era de AR que en esos a帽os conoc铆 fue Maril霉, fue una excepci贸n, por cuanto important铆sima, sobre el plano humano y afectivo y por tanto 芦pol铆tico禄, dig谩moslo as铆鈥 La FAI no fue (como AR) un 芦retorno 芦a una mayor 芦estructuraci贸n禄sino al contrario una ulterior reestructuraci贸n de la pr谩ctica insurreccionalista. Insurreccionalismo social que ve铆a de hecho (aunque sin teorizarlo claramente) operativamente central el rol de la asamblea como 贸rgano de decisi贸n, por cuanto intr铆nsecamente informal pudiera ser.

La metodolog铆a de la FAI y de todo aquel movimiento rico de siglas mete en discusi贸n la asamblea, salt谩ndola y dando la palabra a los n煤cleos y a lxs singulares compa帽erxs de acci贸n. Compa帽eros y compa帽eras que ya no necesitan 芦someterse禄 a una asamblea para reconocerse y coordinarse, bastan a s铆 mismas las acciones y las palabras que las siguen.

As铆 que me siento de sostener que el nacimiento de esta 芦nueva禄 anarqu铆a (al menos en Italia) ha cobrado vida de la fuerte cr铆tica al insurreccionalismo social y a sus din谩micas asamblearias. Asamblea donde quien ten铆a m谩s carisma o era m谩s conocido y respetado, conscientemente o no, 芦impon铆a禄 su pensamiento. No culpo a nadie, son las mismas din谩micas asamblearias (que todxs conocemos) que nos llevan de la mano hacia determinados errores.

De esta manera el ambiente se estancaba, siempre las mismas ideas que con el tiempo se transformaban en dogmas, producidos siempre por lxs mismxs compa帽erxs que, por cuanto 芦iluminadxs禄 nos hac铆an que fu茅ramos predecibles e ineficaces.

Estas din谩micas en el libro El trabajo del topo no vienen afrontadas sino que son 芦an谩lisis禄 dif铆ciles de hacer para nosotrxs que de alguna manera las hemos tocado, figur茅monos para compa帽erxs pertenecientes a otras corrientes revolucionarias. Desde mi punto de vista son dos los momentos que han llevado a una diferente toma de conciencia a una parte del as铆 llamado movimiento insurreccionalista: el juicio Marini y todav铆a m谩s las tr谩gicas muertes de Baleno y Sole. Pienso yo que fueron aquellas dos muertes a hacer de verdadero parte aguas entre un antes y un despu茅s y propio las reacciones a aquellos eventos abrieron los ojos a una parte de lxs compa帽erxs.

Si vamos a releer las cr贸nicas de la 茅poca, como represalia por esas muertes, por primera vez, saltaron fuera en Italia los paquetes-bomba, causando una incre铆ble sorpresa en los medios de comunicaci贸n.

No sabemos qui茅nes los hayan enviado, si anarquistas o no, no hubo reivindicaciones, pero de los objetivos golpeados se entendi贸 que eran un intento de dar venganza por aquella terrible tragedia (no sabr铆a de qu茅 otra manera definirla). Pero lo que realmente hizo la diferencia fue la consiguiente disociaci贸n de casi todo el movimiento anarquista. Por dar un ejemplo, aqu铆 en Tur铆n, entre los sitios ocupados solo El Paso se abstuvo de comunicados de disociaciones y de acusaciones de provocaciones policiales.

Por cuanto discutible sea la pr谩ctica de los paquetes-bomba (pero en el fondo que pr谩ctica no lo es), el pasaje del ataque a las estructuras, a las cosas, al ataque a las personas, dej贸 claro (a quien ten铆a un m铆nimo de sentido cr铆tico) que muchos se llenaban la boca de insurrecci贸n y de palabras 芦guerreras禄, pero en realidad no se quer铆a arriesgar demasiado ni siquiera cuando lxs propixs compa帽erxs mor铆an. Ya que nos encontramos en Tur铆n, que ha sido mi ciudad por muchos a帽os, me toca decir que en el movimiento de Tur铆n de forma instrumental y un poco mezquina fue contrapuesta la as铆 llamada 芦bella vida禄 (distorsionando el sentido original vital y revolucionario) al hipot茅tico 芦sacrificio y 芦martirio禄 de aquellos que quer铆an ir m谩s all谩, metiendo en juego por pasi贸n la propia vida y la propia libertad.

Solo unos meses antes, los mismos que acusaban de martirio la 芦lucha armada禄 hab铆an sostenido que 芦hab铆a que morir por la propia arte禄, eran solo bellas palabras.

Yo pienso (quiz谩s me equivoco tambi茅n aqu铆) que de ah铆, de aquella atm贸sfera plomiza de disociaci贸n y de distanciamiento (que atraves贸 toda Italia), nacieron como reacci贸n las varias siglas, que luego, con el tiempo, ser谩n la FAI. Las perspectivas (al menos leyendo las reivindicaciones) de la FAI eran sin duda 芦sociales禄. Despues la contribuci贸n de lxs compa帽erxs griegxs de las CCF, con su aporte de nihilismo 芦anti-social禄, actu贸 como motor de este fen贸meno que se difundi贸 en medio mundo hasta tocar Indonesia (todav铆a hoy algunos de los grupos en aquel pa铆s reivindican con el acr贸nimo FAI 鈥 FRI).

Hoy es otra historia鈥 nada ha terminado, todo continua鈥

Un abrazo a todxs lxs compa帽erxs revolucionarixs presentes, comunistas o anarquistas que sean.

Siempre por la anarqu铆a.

Alfredo Cospito

Prisi贸n de ferrara

14/05/2021