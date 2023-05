–

De parte de Todo Por Hacer May 10, 2023 829 puntos de vista

鈥Querida Giorgia鈥. As铆 se refiri贸 Pedro S谩nchez a su hom贸loga italiana, la neofascista Georgia Meloni, el pasado 5 de abril, durante su visita oficial a Italia. 鈥Vas a encontrar a un Gobierno espa帽ol que quiere tener las mejores relaciones con el Gobierno italiano鈥, prosigui贸. 鈥Estoy encantado de estar aqu铆鈥.

鈥Gracias, Pedro鈥, contest贸 Meloni, con un dominio de la lengua castellana que ya hab铆a sacado a relucir en un inolvidable m铆tin de Vox, durante las elecciones andaluzas, en junio de 2022[1].

Meloni es la l铆der de un Ejecutivo formado en 2022 por ultraderechistas, empezando por ella y su partido, Fratelli d鈥橧talia (que mejoraron sus resultados multiplicando por seis los resultados obtenidos en 2018, pasando del 4% al 26% de los votos) y sus aliados de Lega Nord (que redujeron su resultado en un 9% y quedaron desbancados como principal fuerza de la ultraderecha), dirigido por Matteo Salvini; y Forza Italia, con Silvio Berlusconi al frente. Este 煤ltimo, corrupto y neoliberal, consigui贸 el 8% de los votos, es el moderado de la Coalici贸n y es un importante culpable del ascenso del fascismo, ya que cada vez que ha gobernado se ha apoyado en la Liga Norte y en el Movimiento Social Italiano, normalizando su presencia institucional en un pa铆s de gran tradici贸n antifascista.

El blanqueamiento del fascismo con la excusa de la inmigraci贸n

En la almibarada comparecencia que tuvo lugar en el Palazzo Chigi, S谩nchez y Meloni intercambiaron miradas y sonrisas c贸mplices, exhibieron 鈥sinton铆a鈥 (茅sta fue la palabra m谩s repetida en los medios) y no hicieron ninguna menci贸n a las diferencias que les separan. 鈥Nuestros objetivos est谩n muy alineados鈥, explic贸 S谩nchez. 鈥La inmigraci贸n irregular es un problema europeo que merece una respuesta Europea鈥, a帽adi贸 mientras Meloni asent铆a.

Este alarde sent贸 como una patada en el est贸mago a diferentes partidos izquierdistas de toda Europa. No podemos olvidar que, en un mundo que cada vez se est谩 derechizando m谩s, Pedro S谩nchez, como uno de los 煤ltimos presidentes socialdem贸cratas que siguen en pie 鈥 que adem谩s gobierna en coalici贸n con un partido situado a su izquierda 鈥 es un referente para muchos de ellos. Por ello, que uno de los dirigentes del centro-izquierda europeo se haga caranto帽as contra la ultraderechista que gobierna la s茅ptima econom铆a del mundo, se entiende como un peligroso ejercicio de blanqueamiento de la extrema derecha.

Por su parte, la derecha italiana vio con muy buenos ojos el abrazo S谩nchez-Meloni, con art铆culos exaltando a ambas figuras en medios como Il Sole 24 Ore (brazo medi谩tico de la patronal italiana), L铆bero (con el titular 鈥淟a izquierda espa帽ola se al铆a con Giorgia para detener a los migrantes鈥) e, incluso, en Il Primato Nazionale, el 贸rgano del movimiento fascista CasaPound (el Hogar Social italiano), que aplaudi贸 el encuentro diciendo que 鈥la pol茅mica ideol贸gica no sirve para nada, superarla es decisiva para sellar las fronteras europeas鈥.

Motivos para alegrarse tienen. Desde que gobierna la 鈥渜uerida Giorgia鈥, una de sus principales obsesiones ha sido la de sacudirse de encima la desconfianza que su figura suscita en las instituciones europeas y demostrar que no supone ninguna amenaza para la democracia liberal, el Capital financiero y la estabilidad de la OTAN y de la UE (en este sentido se distancia del euroesceptismo de Salvini y las simpat铆as de 茅ste y Berlusconi con Putin, pues Meloni es convencidamente atlantista). S铆, puede que sus discursos sean un poco agresivos, que muestre desprecio abierto por los derechos humanos[2] y que sea extremadamente LGTBIQf贸ba[3], pero las relaciones econ贸micas-capitalistas, militares e institucionales no van a cambiar. Y el espaldarazo que le dio S谩nchez el 5 de abril ayuda precisamente a generar esa imagen de confianza en que los negocios no se van a ver alterados. Nulla di nuovo.

Italia declara el estado de emergencia

Seis d铆as despu茅s de la cumbre entre S谩nchez y Meloni, el Gobierno italiano declar贸 el estado de emergencia con el prop贸sito de agilizar la expulsi贸n de migrantes. La medida durar谩 seis meses y lleva el sello de Nello Musumeci, que hizo carrera como presidente de Sicilia sosteniendo la teor铆a de la invasi贸n migratoria y que ahora, como ministro de Protecci贸n Civil y Pol铆ticas Mar铆timas, ha encontrado la ocasi贸n de correr un oscuro velo sobre los 91 muertos del naufragio de Calabria. Por supuesto, no existe una emergencia, sino un deseo propagandista de alimentar la ret贸rica de la invasi贸n. Y si existiera una emergencia, se tratar铆a de un apuro humanitario. De momento, el Ejecutivo de Meloni ha apartado cinco millones de euros que contribuir谩n a incrementar las identificaciones y las deportaciones.

Cuando en marzo de 2020 entr贸 en vigor el estado de alarma en Espa帽a, mostramos nuestra preocupaci贸n por lo que el fil贸sofo Giorgio Agamben llama la normalizaci贸n del estado de excepci贸n: acabamos cediendo voluntariamente nuestros derechos y las garant铆as legales ante amenazas y el Estado va recurriendo a esa excepcionalidad con cada vez m谩s frecuencia, hasta que la convierte en la nueva normalidad. 鈥Cada vez que se pone en suspenso el orden normativo, se abren las compuertas de la arbitrariedad y asoma un paisaje de espacios opacos donde la ley desatiende los derechos m谩s elementales鈥, explica Jonathan Mart铆nez en un art铆culo en P煤blico.

鈥En los 煤ltimos a帽os, Italia se ha aferrado al estado de emergencia para afrontar todo g茅nero de eventos excepcionales, casi siempre calamidades de la naturaleza鈥, prosigue. 鈥El Gobierno se atribuye as铆 un conveniente repertorio de poderes extraordinarios que no deben someterse al escrutinio del Parlamento. Atr谩s queda la emergencia sanitaria del Covid y una pol茅mica restricci贸n de libertades que Giuseppe Conte fue alargando con la oposici贸n furibunda de Meloni. 芦Una democracia no puede avanzar a base de estados de emergencia禄, gritaba en televisi贸n el fil贸sofo y ex PCI Massimo Cacciari. 芦Bravo, Cacciari禄, aplaud铆a Meloni. 芦驴Le acusaremos tambi茅n a 茅l de ser un peligroso subversivo?禄芦.

Llama la atenci贸n c贸mo la derecha negacionista, que se opon铆a a las aprobaciones de los estados de alarma durante la pandemia 鈥 en el Estado espa帽ol, por ejemplo, Vox recurri贸 ante el Tribunal Constitucional, con 茅xito, el Decreto de Estado de Alarma respecto del cual hab铆a votado a favor en un primer momento 鈥 porque afectaban a los derechos de sus conciudadanos, ahora aplauden un estado de emergencia para luchar contra una amenaza que no existe. Porque las personas que huyen de los conflictos, de la miseria econ贸mica y de la falta de oportunidades, no son el enemigo. La hipocres铆a de la derecha que se opon铆a a gobernar a base de estados de emergencia nos muestra que no le preocupaban nuestros derechos, ni las garant铆as democr谩ticas, ni el control parlamentario: solo les importan sus privilegios, su individualismo y su ego铆smo.

芦Al margen de las implicaciones legales, el estado de emergencia presenta la apariencia de un mensaje pol铆tico. En primer lugar, Meloni env铆a un recado a las autoridades europeas. Tanto Salvini como Meloni o Musumeci han explotado el patriotismo victimista de la Italia desamparada por Bruselas y obligada a defender la frontera mediterr谩nea frente a las hordas b谩rbaras mientras los pa铆ses del norte prefieren silbar y mirar hacia otro lado.

[鈥 Pero en esta exhibici贸n autoritaria hay un mensaje mucho m谩s desnudo y primitivo: la idea subliminal de que las personas que llegan a Italia representan un desastre a combatir con las mismas armas que empu帽amos frente a un terremoto, unas inundaciones o una epidemia. El extranjero, reducido a la calderilla de las estad铆sticas, acarrea un disgusto equiparable a una cat谩strofe meteorol贸gica. Simplificar los t茅rminos de la discusi贸n nos ahorra el incordio de explicar las ramificaciones del neocolonialismo. Es m谩s c贸modo denigrar las vidas excedentes que genera la explotaci贸n del capital鈥.

En un art铆culo de Carles Castro en La Vanguardia, 芦驴Por qu茅 los pobres votan a la ultraderecha?芦, analiza datos del CIS, entre otros y concluye que 芦las percepciones sobre seguridad e inmigraci贸n de las rentas m谩s bajas coinciden con las del electorado de Vox芦. El caso de Catalunya, por ejemplo, es paradigm谩tico: la cifra oficial de extranjeros all铆 es del 21%, pero los electores de rentas m谩s bajas la elevan hasta el 41%. Recordemos que Vox pas贸 de 0 a 11 diputados (ahora tiene 10) en 2019, con el liderazgo de Ignacio Garriga y un discurso de se帽alamiento a los migrantes particularmente cruel, como lo es el de los fascistas que gobiernan Italia.

Lo que viene a decir el art铆culo es que la parte de la clase obrera que vota a la extrema derecha lo hace porque le ha comprado el relato de que la inmigraci贸n es una amenaza y que, adem谩s, es un fen贸meno mayor que el que realmente es. Y esto es algo que no nos puede extra帽ar, ya que si el centroderecha y la izquierda reproducen el mismo mantra, en vez de confrontarlo, es f谩cil que su marco cultural se vaya imponiendo.

鈥Los paralelismos no son inocentes鈥, nos dice Jonathan Mart铆nez. 鈥A la vez que se proclamaba el estado de emergencia, el Consejo de Ministros italiano promet铆a redoblar la protecci贸n del patrimonio cultural. Hay que proteger las fronteras igual que se protege el Coliseo o la bas铆lica de San Marcos. Para que no quepa duda, Meloni difund铆a ayer un v铆deo de tintes sensacionalistas en el que reconocemos con nitidez a los perversos enemigos de nuestra milenaria civilizaci贸n: los activistas clim谩ticos de Ultima Generazione que han rociado de pintura lavable la pared del Palazzo Vecchio de Florencia o la estatua de V铆ctor Manuel II en Mil谩n. Fratelli d鈥橧talia pide tres a帽os de c谩rcel para los ecologistas.

Hay un hilo el谩stico y pegajoso, como tejido por una ara帽a, que une espacios y lugares de aspecto lejano. El Sea-Watch 3 se parece al Open Arms y Lampedusa rima con el Tarajal. Los n谩ufragos del litoral de Crotone respiraban el mismo aire que dejaron de respirar los muertos de la valla de Melilla. Y a Marlaska se le pone cara de escuadrista cuando azuza a la Brigada Antiterrorista contra militantes ambientales en Madrid o cuando firma el ascenso del guardia civil que dirigi贸 en Intxaurrondo el interrogatorio que llev贸 a la muerte a Mikel Zabalza. Este a帽o nos llamar谩n otra vez a votar contra la ultraderecha, pero algunos deber铆an empezar por barrer sus propias casas鈥.

Ahora que llegan las elecciones, la izquierda nos volver谩 a pedir que les votemos, ante el temor de que nos gobierne la ultraderecha. Sin embargo, 驴de qu茅 nos ha servido el Gobierno m谩s progresista de la historia? No ha derogado la reforma laboral como prometi贸, no ha reformado (ya no hablemos de derogar) la Ley Mordaza, nos ha situado a Marlaska como ministro del Interior 鈥 quien ha infiltrado a polic铆as en movimientos sociales, ha condecorado a un polic铆a condenado por torturas y ha subido los salarios a la polic铆a -, etc. 驴Y para las personas de origen extranjero que viven en nuestro pa铆s? El Gobierno del PSOE-UP ha frenado las investigaciones sobre la Masacre de Melilla, ha recurrido (con 茅xito) la sentencia de Estrasburgo que prohib铆a las devoluciones en caliente y ha bloqueado el acceso al sistema de solicitud de asilo. Ciertamente, parece que las diferencias entre Meloni y S谩nchez, entre la extrema derecha y la socialdemocracia, no son tan grandes. Sus pol铆ticas resultan da帽inas para quienes perciben como sus enemigos: disidentes pol铆ticos (movimientos sociales), disidentes sociales (personas extranjeras o marginadas) y econ贸micos (personas pobres, al margen del mercado de trabajo). Y bien har铆amos en recordarlo cuando nos pidan nuestro voto.

[1] En el m铆tin, que tuvo lugar en Marbella, Meloni empez贸 a gritar, un tanto exaltada ante un p煤blico entregad铆simo que se puso en pie y le aplaudi贸, 鈥s铆 a la familia natural, no a los lobbies LGTB; s铆 a la identidad sexual, no a la ideolog铆a de g茅nero; s铆 a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; s铆 a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; s铆 a fronteras seguras, no a la inmigraci贸n masiva; [鈥 s铆 a nuestra civilizaci贸n, no a quienes quieren destruirla; viva Espa帽a, viva Italia, viva la Europa de los patriotas鈥.

[2] Una de sus 煤ltimas ocurrencias ha sido proponer la derogaci贸n del delito de torturas cometidas por funcionarios p煤blicos porque entiende que la legalidad vigente menoscaba el honor y el buen nombre de los cuerpos policiales. Todo el mundo record贸 entonces al joven Stefano Cucchi, que muri贸 en un hospital de Roma con el cuerpo quebrado por las palizas de los carabinieri.

[3] Siempre se ha mostrado contraria a la legalizaci贸n del matrimonio entre personas del mismo sexo en Italia y, desde que gobierna, ha prohibido que las familias LGTBIQ puedan inscribir a sus hijos en los padrones municipales.