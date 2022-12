–

Recibimos y publicamos la declaración de Alfredo Cospito leída durante la vista de apelación para el nuevo cálculo de sentencia en el juicio Scripta Manent (Turín, 5 de diciembre de 2022).

Sólo leí cuatro líneas. Antes de desaparecer definitivamente en el olvido del régimen del 41 bis, permítanme decir algunas cosas y luego callaré para siempre. La justicia de la República Italiana decidió que, por ser demasiado subversivo, ya no podría tener la oportunidad de volver a ver las estrellas, la libertad. Me enterraron definitivamente con una cadena perpetua, que no dudo que me darán, bajo la absurda acusación de haber cometido una «masacre política», por dos atentados de manifestación en plena noche, en lugares desiertos, que no debían ni podían herir ni matar a nadie. No contentos, además de la hostil cadena perpetua, ya que desde la cárcel seguí escribiendo y colaborando con la prensa anarquista, se decidió taponarme la boca para siempre con el bozal medieval del 41 bis, condenándome a un limbo interminable en espera de la muerte. No lo toleraré y no me rendiré, y continuaré mi huelga de hambre por la abolición de la 41 bis y la cadena perpetua hasta mi último aliento, para concienciar al mundo de estas dos abominaciones represivas de este país. En este régimen somos 750 y yo también lucho por ello. A mi lado están mis hermanos y hermanas anarquistas y revolucionarios. Estoy acostumbrado a la censura y a las cortinas de humo de los medios de comunicación, cuyo único objetivo es dejar en evidencia a cualquier opositor radical y revolucionario.

Supresión del régimen del 41 bis.

Abolición de la cadena perpetua hostil.

Solidaridad con todos los presos anarquistas, comunistas y revolucionarios del mundo.

Siempre por la anarquía.

Alfredo Cospito