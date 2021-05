Italia: Declaración de Juan Sorroche en el juicio por la acción en la sede de la Liga de Treviso

Declaraci贸n del compa帽ero anarquista Juan Sorroche en el juicio por la acci贸n en la sede de la Liga de Treviso

En esta audiencia en mi contra me gustar铆a dar respuesta inmediata a las acusaciones que me han sido imputadas, con una investigaci贸n a decir poco imaginativa que ha llevado a conclusiones manipuladas por prejuicios, produciendo una cantidad impresionante de papeleo. Forzando y encastrando roles, jerarqu铆as e ideolog铆as nunca asumidos por las singulares personas construy茅ndolas e imponi茅ndolas desde lo alto de las oficinas del antiterrorismo. Con una serie de perfiles de personas falsas e inventadas, tanto a nivel pol铆tico, psicol贸gico y personal, que me gustar铆a desmentir vistas las injuriosas acusaciones.

Me gustar铆a aclarar con respecto a mi anarquismo, vistas las muchas veces que es interpretado y falsificado en esta sede y en vuestras investigaciones con tantos roles dogm谩ticos que me hab茅is cosido; Primero no soy un anarcoinsurreccionalista como repet铆s continuamente y rechazo esta figura y este concepto que me es impuesto por las distintas procuras en este proceso como parte de una categor铆a a generalizar y unificar a voluntad para orientar mejor vuestras investigaciones. Por supuesto, soy anarquista y de esto estoy orgulloso, pero soy un anarquista individualista y seguramente no ser谩n lo fiscales a catalogarme con una etiqueta estigmatizada para su propio beneficio. Quer茅is que reniegue del anarquismo, yo en vez reniego el lenguaje y los mecanismos que los fiscales, de esta manera, me quieren imponer. Adem谩s, hoy, la moral de esta sociedad estatal basada sobre el espect谩culo sensacionalista hace pasar el reniego como una prueba de inocencia y como culpable el no arrodillarse delante al Estado.

En los diferentes n煤meros del aperi贸dico 芦Beznachalie禄 que hab茅is tomado como prueba, hac茅is lo mismo, interpretando y distorsionando los textos. Entre otras cosas, es un aperi贸dico p煤blico, y no oculto ni turbio, como quer茅is hacerlo pasar para crear un ambiente de sospecha con insinuaciones como lo hace en uno de los diversos textos, el responsable de la DIGOS [1] Calenda por dar uno de los muchos ejemplos: 芦隆隆Incluso firmaba!!禄, no hay necesidad de estas trampas porque yo lo reivindico orgullosamente como parte de mis ideas y como un medio de propaganda libre y autoproducida por m铆 mismo. Son 5 a帽os que este aperi贸dico se publica con una gran cantidad de escritos firmados por m铆 p煤blicamente. Escritos cuya lectura se torna enga帽osa, adem谩s de instrumental, si no se toman en su contexto general y no como sucede a trav茅s de una lectura esquem谩tica, omitiendo y extrapolando como hace la magistratura, que extrapola elementos individuales canaliz谩ndolos seg煤n las prioridades de los investigadores para luego hacer conexiones imaginativas, con hip贸tesis aqu铆 y all谩 sin ninguna prueba sobre mis encuentros personales con exponentes de la FAI-FRI. En cualquier caso, a todxs aquellxs golpeadxs por las diferentes operaciones anarquistas va toda mi solidaridad. Y lo mismo vale por el atentado a la POL G.A.I. de Brescia, por la cual las procuras no tienen ninguna prueba respecto a las acusaciones. Las investigaciones omiten deliberadamente toda una serie de declaraciones que he escrito en 5 a帽os. Como por ejemplo que para m铆 s贸lo hay el anarquismo que lucha, y que no hay un anarquismo bueno y uno malo, como las diversas procuras de Italia les gustar铆a hacer pasar en los numerosos juicios a lxs anarquistas en este 煤ltimo per铆odo. Entiendo que esto es instrumental para reprimir todos los m茅todos utilizados desde siempre en un siglo y medio de anarquismo, y que yo asumo todos como parte de aquello, y que son: la solidaridad revolucionaria, la no delegaci贸n, el internacionalismo, el escrito y el pensamiento, la acci贸n directa y la lucha permanente y refractaria a la autoridad. Obviamente, los fiscales hacen su c贸modo para poder encerrar todo en una sigla o en una imaginativa organizaci贸n jer谩rquica con tanto de l铆deres y subordinados. Para luego hacer pasar las condenas como precedentes en vuestros c贸digos y leyes con la intenci贸n de cancelar el anarquismo, la acci贸n directa y su conflictividad.

MASACRE (285)

En cuanto a la fuerte acusaci贸n de masacre, me gustar铆a aclarar algunas cosas y contestar con fuerza este delito. Una acusaci贸n grav铆sima e infundada para crear un clima y un contexto de emergencia con un proceso ejemplar. Elevando el list贸n al m谩ximo de la gravedad con el delito de masacre, se hacen pasar en segundo plano los delitos de terrorismo, y as铆 se crea la posibilidad para ellos de una m谩s f谩cil aplicaci贸n con penas muy elevadas. Esta es hoy una t谩ctica concreta compartida por la magistratura del antiterrorismo en varios juicios contra lxs anarquistas que luchan.

Las masacres como m茅todo violento no pertenecen al anarquismo y lo rechazo categ贸ricamente. La violencia revolucionaria en el anarquismo, tanto de ayer como de hoy, siempre ha sido 茅ticamente contraria a la violencia indiscriminada contra la masa inocente. Este es un fundamento de base en los principios del anarquismo.

Hoy el Estado me querr铆a acusar de ser una masacrador en cuanto anarquista, y esto es particularmente suddolo sobre todo viniendo de boca del Estado italiano que en los a帽os 鈥70 ha asesinado al anarquista Pinelli y encerrado por a帽os al anarquista Valpreda, acusando e investigando a decenas y decenas de anarquistas para inculparlos de la masacre del Banco de la Agricultura de Mil谩n. El Estado es el 煤nico responsable de la masacre y nosotros anarquistas es desde el 1970 que continuamos y continuaremos a acusar al Estado como 煤nico responsable de la 茅poca de las masacres y que en todos estos a帽os ha hecho de todo para salir impune. Es por esto que toca a m铆 como anarquista recordar nuestra historia y nuestros muertos asesinados por el Estado, como quiero hacer hoy aqu铆 frente a este tribunal que probablemente dir谩 que esta cuesti贸n no tiene nada que ver con el juicio de hoy. Pero por esto mismo quisiera recordar y hacer notar a la magistratura que numerosos pol铆ticos y magistrados del periodo de las masacres de los a帽os 鈥70 son los mismos que todav铆a hoy son protagonistas de la vida p煤blica italiana, por lo cual no veo con qu茅 legitimidad me acus谩is. El Estado, ayer como hoy, quisiera borrar de la memoria colectiva todo el contexto pol铆tico y social de la lucha de los explotados y de los anarquistas, que tienen su propio objetivo hist贸rico de conflicto contra el Estado-masacrador. En cambio, la violencia indiscriminada de las masacres y genocidios desde siempre ha pertenecido a la estructura estatal y a la dominaci贸n capitalista, como demuestran las recientes masacres del Estado: por ejemplo los 14 prisioneros asesinados dejados morir en la c谩rcel durante las revueltas de marzo del 2020 o el puente Morandi de G茅nova con 43 muertos o tambi茅n las consecuencias toxicas de la sociedad capitalista, con el estilo de vida consumitivo y los infinitos venenos que produce, es la principal causa de tantas enfermedades como esta pandemia, en un continuo genocidio de personas, y destruye la biosfera llev谩ndonos hacia el colapso y la imposibilidad de una vida digna para todo este planeta.

ATENTADO CON FINES DEL TERRORISMO (280)

Me gustar铆a aclarar algunas cosas sobre el atentado del cual me acus谩is. Con respecto a los artefactos en la sede de la Liga est谩 claro que se quiere cancelar el contexto social y pol铆tico en el que se insertan. Sobre todo cuando conviene a los fiscales y al encauzamiento de la investigaci贸n, negando su naturaleza de conflicto social que va mucho m谩s all谩 de los hechos concretos. Las distintas procuras oscilan tranquilamente, con un desprop贸sito de documentaci贸n, en profundas divagaciones e interpretaciones de todo un contexto de lucha pol铆tica y social del que es imposible dar respuesta en los tiempos de este proceso, por lo que me gustar铆a hablar un poco sobre el contexto social y pol铆tico en el que se inserta la acci贸n de la cual me acus谩is, vistas las mistificaciones.

Me gustar铆a aclarar algunas cosas ya que se me acusa de ser el atacante de la sede de la Lega di Villorba. Es un hecho que la Liga es un partido fuertemente racista, mis贸gino y xen贸fobo cosa que ellos mismos niegan hip贸critamente, como hacen los peores negacionistas del Holocausto. Otro particular que me gustar铆a aclarar es que la Lega si mal no recuerdo era uno de los partidos pol铆ticos que estaba al frente del Estado italiano cuando tuvo lugar la acci贸n de Treviso. Adem谩s, 煤ltimamente est谩 bajo los ojos de todos el conflicto que existe en el mundo ante un estructurado racismo estatal como en Am茅rica, Francia y Brasil. Lo que quiero decir es que el racismo, la xenofobia, el patriarcado ejercen una violencia sistem谩tica y que es intr铆nseca a la estructura del Estado y por ende de cualquier partido pol铆tico, y que es una violencia mucho m谩s grande y masacradora de aquella de la cual hoy aqu铆 me est谩is acusando. Estos son los mecanismos sistem谩ticos a trav茅s de los cuales se rige todo el sistema social capitalista de vuestra sociedad, que hoy me quiere acusar en cuanto terrorista, acusaci贸n que yo remando al remitente. El Estado italiano quiere cancelar conscientemente aquello que ha hecho en el pasado como si nada hubiera pasado. A menudo se olvida con demasiada facilidad que Italia ha sido un pa铆s fascista aliado con los nazis y c贸mplice del holocausto. As铆 como quer茅is ocultar hoy la violencia de las masacres y genocidios perpetuados por el racismo de Estado, como ocurre por ejemplo en el Mediterr谩neo, en Libia y en el gran campo de concentraci贸n de la isla de Lesbos en Grecia o con la explotaci贸n esclavista de los inmigrantes. Los fiscales y los distintos cuerpos militares que me han arrestado, que me tienen prisionero y que hoy quieren juzgarme sirven a consolidar el Estado-racista para mantener inmutable su poder de explotadores. 驴Quer茅is borrar con un golpe de esponja los alt铆simos niveles de racismo social que se respira hoy en Italia y que vosotros como Estado hab茅is fomentado en toda la sociedad italiana haci茅ndolo pasar como algo desprovisto de violencia, un simple opini贸n鈥 quer茅is pasar por alto estas cuestiones fundamentales. Por eso no ser茅 yo a facilitar y canalizar en ninguna direcci贸n vuestras fantasiosas investigaciones en este teatro judicial. Ciertamente, no ser谩n mis palabras de culpa o de inocencia a cambiar vuestras decisiones. Como he dicho o escrito p煤blicamente muchas veces y hoy repito aqu铆: a prescindir que sea responsable o no de tales hechos de los cuales me acus谩is, yo condivido y solidarizo con la lucha an谩rquica contra el capital y el Estado-racista.

Juan Sorroche

cc Terni AS2

Abril de 2021

Fuente:

//ilrovescio.info/2021/04/18/dichiarazione-di-juan-al-processo-per-lazione-alla-sede-della-lega-di-treviso/

Nota:

[1] polic铆a pol铆tica.