El siguiente texto es la declaraci贸n le铆da por el compa帽ero Dayvid Ceccarelli en la sala del tribunal de Mil谩n el 2 de diciembre de 2022, durante la audiencia del juicio 芦Rompere il silenzio禄 (Romper el silencio), y dada como raz贸n para no salir del aire durante una hora en San Vittore, en solidaridad con Alfredo Cospito en huelga de hambre hasta el amargo final, desde el 20 de octubre, contra el 41 bis y la hostil cadena perpetua.

Declaraci贸n del anarquista Dayvid Ceccarelli en solidaridad con Alfredo Cospito en huelga de hambre hasta el final (Mil谩n, 2 de diciembre de 2022)

La raz贸n por la que he elegido estar en esta sala y asistir hoy a esta vista es una y la misma. Decid铆 estar aqu铆 y utilizar este medio, la declaraci贸n espont谩nea, porque es uno de los pocos que me deja mi condici贸n de preso. Quiero utilizarlo para expresar mi enfado por una situaci贸n que ustedes, los hombres y mujeres del tribunal, deber铆an conocer. Me refiero al estado de detenci贸n del compa帽ero Alfredo Cospito, sometido al r茅gimen del 41 bis desde el 25 de mayo. Perm铆tanme una premisa: el acto que llev贸 a Alfredo a la c谩rcel y que 茅l mismo reivindic贸 ante el tribunal fue el rdisparo a la rodilla al consejero delegado de Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, como consecuencia del desastre at贸mico y la consiguiente masacre en la central de Fukushima. Por eso, en mi opini贸n, este acto forma parte plenamente de todas esas luces que han iluminado el camino de muchos explotados y rebeldes, entre los que me incluyo, durante m谩s de un siglo. Esta es la anarqu铆a de la acci贸n y para ello s贸lo puede encontrar toda mi complicidad y solidaridad. Llegando a tiempos m谩s recientes, el hecho de que Alfredo, a pesar de sus a帽os de prisi贸n, nunca se haya doblegado y siempre con envidiable constancia haya llevado a cabo sus luchas p煤blicamente, ha agravado su r茅gimen de detenci贸n hasta la m谩xima expresi贸n de tortura psicol贸gica y sensorial que contempla nuestro ordenamiento jur铆dico: el 41 bis. Un r茅gimen al que se ha opuesto decidiendo desde el 20 de octubre declararse en huelga de hambre hasta el final. No quiero perder aqu铆 el tiempo pidiendo humanidad ni enumerando las inmensas restricciones que conlleva esta detenci贸n. Como escribi贸 Maquiavelo, cualquier Estado, sea mon谩rquico o republicano, basa su opulencia, su riqueza y su fuerza en el crimen. Para m铆, una persona sencilla que intenta vivir como anarquista, es impensable exigir justicia a 茅sta o a uno de sus representantes, pero cualquier acci贸n encaminada a aumentar la fuerza de la lucha de Alfredo contra la 41 bis puede acercarle a la necesidad que le es m谩s pr贸xima a 茅l y a nosotros: tenerle sano y en contacto con sus afectos.

Por el descenso de categor铆a de Alfredo

Por el fin de las jaulas f铆sicas y mentales que hacen posible la explotaci贸n del hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza

Por la anarqu铆a

Dayvid

Mil谩n, 2 de diciembre de 2022

Para escribirle

Dayvid Ceccarelli

C. C. de Civitavecchia

via Aurelia nord, km 79,500, SNC

00053 Civitavecchia (RM)