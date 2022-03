–

En la madrugada de hoy, mi茅rcoles 16 de marzo, han sido detenidos en Roma dos compa帽eros anarquistas, Gianluca y Evelin.

La fiscal铆a encargada de la investigaci贸n es la de G茅nova, en nombre del fiscal Federico Manotti, en una operaci贸n conjunta entre la ROS (鈥楢grupaci贸n Operativa Especial鈥 de carabinieri) y la DIGOS (鈥楧ivisi贸n de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales鈥, polic铆a pol铆tica). Los cargos contra los compa帽eros son 芦posesi贸n de material deflagrante y explosivo, tentativa de fabricaci贸n de artefactos explosivos improvisados, as铆 como posesi贸n de material deflagrante con el fin de atentar contra la seguridad p煤blica禄, en connivencia con personas desconocidas. La fiscal铆a tambi茅n impugn贸 la circunstancia agravante de terrorismo, que fue excluida por el juez de instrucci贸n que firm贸 la detenci贸n. Los interrogatorios del juez est谩n previstos para ma帽ana.

Por el momento, los compa帽eros est谩n encerrados en la c谩rcel de Rebibbia, en Roma.

A ellos toda nuestra solidaridad, como a todos los anarquistas presos que siguen encerrados en las c谩rceles de todo el mundo.

Las direcciones para escribir a los compa帽eros:

Gianluca Iacovacci

C. C. di Roma Rebibbia maschile

via Raffaele Majetti 70

00156 Roma (Italia)

Evelin Sterni

C. C. di Roma Rebibbia femminile

via Bartolo Longo 92

00156 Roma (Italia)

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A