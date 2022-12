–

Nos enteramos de que el compa帽ero Juan Sorroche termin贸 su huelga de hambre en la medianoche del 24 de noviembre, despu茅s de un mes exacto.

La direcci贸n del compa帽ero:

Juan Antonio Sorroche Fern谩ndez

C. C. de Terni

Carretera de Campore 32

05100 Terni

A continuaci贸n, las direcciones de Alfredo Cospito, en huelga de hambre hasta el final desde el 20 de octubre, y de Ivan Alocco (Finaliza la huelga el 1潞 de Diciembre) y Anna Beniamino, en huelga de hambre desde el 27 de octubre y el 7 de noviembre respectivamente, en solidaridad con Alfredo:

Alfredo Cospito

C. C. 鈥楪. Bacchiddu

carretera provincial 56 n潞 4

Localidad de Bancali

07100 Sassari

Ivan Alocco

N. d鈥檈crou 46355

Maison d鈥橝rr锚t de Villepinte

40, Avenue Vauban

93420 Villepinte

Francia

Anna Beniamino

C. C. 芦G. Stefanini禄 鈥 Rebibbia

via Bartolo Longo 92

00156 Roma