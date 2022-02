–

La reconstrucción del archivo de Edizioni Monte Bove continúa. Nos complace anunciar la reedición del libro «I Giustizieri – Propaganda del fatto e attentati anarchici di fine Ottocento» de Gino Vatteroni.

Como consecuencia de los registros del 11 de noviembre, se incautaron los ordenadores y se perdieron los programas y archivos originales de maquetación, por lo que lo que presentamos no es una segunda edición, sino una reimpresión tal cual del libro de 2018. Un ejemplar 10 euros, distribuidores 6 euros.

De Giovanni Passannante a Gaetano Bresci, veinte años de venganza, individual y de clase. No sólo se trata de una recopilación cronológica y enciclopédica de los atentados anarquistas contra la vida de los tiranos que aterrorizaron a los gobiernos de finales del siglo XIX, sino también de una visión necesaria del contexto económico, social y político de la Italia posterior a la unificación, con una mirada también al noventa y cuatro francés. Una guerra armada declarada por una minoría de explotados al Estado liberal. El mismo Estado que no tuvo reparos en torturar, encarcelar, confinar, cañonear y, sobre todo, defender una sociedad en la que millones de campesinos vivían en condiciones a menudo inferiores al nivel de subsistencia y en las metrópolis los trabajadores eran literalmente consumidos por la naciente maquinaria capitalista. Mucho antes del fascismo, la tan cacareada Unidad de Italia se fundaba en la sangre de la mayoría de la población. La explotación, hasta la muerte, y la represión cruel no son prerrogativa exclusiva de un Estado totalitario o de una fase excepcional de la vida política, sino que son elementos fundacionales de este maldito país y de toda forma de gobierno. Nos gustaría que este libro no se quedara en las estanterías cogiendo polvo, un fetiche a coleccionar en el panteón del historiador profesional o aficionado. Nos gustaría que este libro no se quedara en papel mojado. Que los hechos de estos indomables compañeros sigan iluminando, con su ejemplo, el camino de quienes no se resignan al actual estado de cosas.

PLAN DE TRABAJO

PRIMERA PARTE

El contexto social y político

I – Campesinos y bandoleros en el sur de Italia tras la unificación

II – El «descubrimiento» de las clases trabajadoras y la cuestión social

III – La condición obrera en la primera revolución industrial

VI – Los internacionalistas

SEGUNDA PARTE

Los verdugos

V – Giovanni Passanante

VI – Mil ochocientos noventa y cuatro: disturbios, atentados y represión

VII – Los noventa y cuatro en Francia: Vaillant, Henry y Sante Caserio

VIII – Pietro Acciarito, el caso Frezzi y la conspiración a toda costa

IX – Michele Angiolillo, Luigi Luccheni y la crisis de fin de siglo en Italia

X- Gaetano Bresci

Bibliografía

Índice de nombres

