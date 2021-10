–

El virus de la represi贸n nunca muere

Si el 铆ndice de pandemia est谩 disminuyendo, y si alguna vez ha habido un pico, es evidente que el brazo represivo del nuevo orden gen茅tico-digital necesita, por el contrario, reforzar sus disparos. Lo podemos ver en estos d铆as en Trieste, donde los antidisturbios de Lamorgese (1) ya ni siquiera pretenden olfatear a los 芦extremistas peligrosos禄 para atacar con tenacidad, incluso a costa de dar en la cabeza equivocada. Las obedientes tropas intoxican con gases lacrim贸genos y golpean con ca帽ones de agua a presi贸n a miles de manifestantes extremadamente pac铆ficos, no s贸lo de Trieste, sino de toda Italia, que han venido a solidarizarse con una convocatoria que tiene muy pocos precedentes.

Los estrategas de la represi贸n no tienen escr煤pulos morales: la motivaci贸n para el uso de m茅todos violentos, pero en este caso m谩s suaves -si comparamos Trieste con los tristes recuerdos del G8 en G茅nova- no se encuentra en ning煤n retroceso, segunda intenci贸n o reticencia. Simplemente creen que a煤n no es el momento de utilizar esos m茅todos que se emplearon durante el G8 o incluso en las c谩rceles durante el encierro, con la violencia primero expuesta y luego espectacularizada para sembrar el terror. Ahora ya no hay una izquierda a la que temer -si no muri贸 de terror, es c贸mplice de esta dictadura tecnosanitaria-, sino nuevas subjetividades, quiz谩 a menudo confusas e ingenuas en sus reivindicaciones y quiz谩 precisamente por ello m谩s imprevisibles una vez dispersas, sin parroquias partidistas donde cobijarse y lamerse las heridas. Y, como sabemos, un animal herido es muy peligroso, aunque est茅 d茅bil y aislado. Su fuerza reside en haber tomado conciencia de las intenciones de su adversario, sabiendo con certeza que su vida y su libertad est谩n en juego. El poco tiempo que tiene por delante no deja lugar a la incertidumbre.

Esta ma帽ana nos hemos enterado por un peque帽o grupo de polic铆as de Digos, que han llamado a nuestra puerta, que la ciudad de B茅rgamo est谩 llena de murales contra el Paso Verde y las llamadas vacunas. La orden de registro que nos investiga formalmente por estos hechos afirma que somos responsables de esta desfiguraci贸n. Si estuvi茅ramos en tiempos normales, probablemente no se habr铆a dado especial importancia a ese tipo de escritos, teniendo en cuenta que las murallas de la ciudad siempre han dado voz a quienes no ten铆an cabida en otros lugares, y quiz谩 ni siquiera la quer铆an, en esos peri贸dicos donde se consumen las mentiras y se producen las verdaderas fake news.

Ya nos hab铆amos dado cuenta en septiembre de que los tiempos no son lo que eran, cuando los hombres de Viminale (2) -para comprobar el grado de solidez de la comunicaci贸n en Telegram- hab铆an dado peso de repente a estos chats, abriendo investigaciones por terrorismo a partir de algunos comentarios extrapolados ad hoc, considerando estos arrebatos virtuales de las redes sociales como una amenaza muy seria. Todo ello, obviamente, apoyado por los susurros mentirosos de los medios de comunicaci贸n oficiales, que de repente se dieron cuenta de que tantas protestas se organizaban con estas herramientas, para cerrar inmediatamente despu茅s los par茅ntesis en estas plazas cada vez m谩s concurridas.

Esto explica el particular clima en el que actu贸 la brigada de sabuesos a la caza de la desfiguraci贸n nocturna, que registr贸 meticulosamente una casa y el centro de documentaci贸n de La Piralide, en B茅rgamo. Muy pronto, de la b煤squeda fren茅tica de botes de spray, se pas贸 al inter茅s por cualquier tipo de documento pol铆tico, y la verdadera atenci贸n y la correspondiente incautaci贸n se dirigieron hacia los ordenadores, las memorias externas, los tel茅fonos m贸viles, las agendas telef贸nicas e incluso una bicicleta, considerada un importante cuerpo del delito.

De los peri贸dicos se desprende que la atenci贸n prestada a nuestro grupo se debe a las numerosas iniciativas organizadas en la plaza y en nuestro espacio, como se lee en los peri贸dicos: 芦destinadas a impugnar la adopci贸n de medidas gubernamentales relativas a la introducci贸n del llamado Pase Verde禄.

Respondemos a estos intentos de intimidaci贸n haciendo nuestras las palabras de los estibadores de Trieste, que llaman a que la resistencia se extienda por todas partes, en cada uno de los territorios, seg煤n sus posibilidades y situaciones, multiplicando los momentos de solidaridad -a帽adimos- donde nacen brotes de lucha sin miedo a ir m谩s all谩 de las reivindicaciones laborales individuales, denunciando el ataque a la libertad y a los cuerpos con las plataformas de redise帽o celular de ARNm llamadas vacunas.

La lucha contra el Paso Verde puede encontrar su verdadero sentido y madurez si comprende los procesos en los que se inserta, luchando contra este mundo biocibern茅tico y transhumanista. La represi贸n puede entonces entenderse y abordarse con herramientas conscientes y a la altura del grado de erosi贸n de la libertad y de los cuerpos.

B茅rgamo, 19 de octubre de 2021

Resistencia al nanomundo, www.resistenzealnanomondo.org

(1) Ministra del Interior de la Republica italiana

(2) Hace referencia al palacio Viminale, lugar donde se encuentra la sede del Ministerio del Interior.

