Italia: Escrito del compañero anarquista Alfredo Cospito sobre la “propuesta para un manifiesto anarquista

Escrito de Alfredo Cospito desde el penal de Ferrara: una contribuci贸n sobre la 芦Propuesta para un nuevo manifiesto anarquista禄.

Anticipo que viviendo en una 芦burbuja禄 (una secci贸n de alta seguridad) solo hoy, a abril de 2021, he recibido las 芦Reflexiones en merito al sustrato anarquista contempor谩neo informal, insurreccional y internacionalista. Para un nuevo manifiesto anarquista禄, escrito en el lejano febrero-abril del 2020.

Aunque no s茅 c贸mo ha evolucionado la cosa me gustar铆a dar mi opini贸n. Dar mi contribuci贸n sobre aquello que creo que es la esencia real y concreta de aquella que a veces viene definida 芦la nueva anarqu铆a禄, a veces 芦la internacional negra禄. Me gustar铆a que este escrito m铆o circulara lo m谩s posible fuera de las fronteras italianas y por eso espero que alg煤n compa帽ero traduzca estas palabras m铆as en varios idiomas. Mi intenci贸n es simplemente aquella de aclarar algunos puntos, espero no pisar los pies a nadie, los m铆os son solo puntos de vista un poco diferentes鈥

La primera cosa que he notado en este escrito es que la Federaci贸n Anarquista Informal 鈥 Frente Revolucionario Internacional y la conspiraci贸n de las c茅lulas de fuego no vienen nunca mencionadas. Esta carencia desde mi punto de vista es bastante sorprendente e indicativa porque estamos hablando de experiencias de lucha armada que, con todas sus limitaciones, han dado lugar a este fen贸meno. Estas dos experiencias nos han dejado en herencia, una concreci贸n que antes solo nos so帽谩bamos, una concreci贸n producida de una verdadera y propia 芦internacional禄. Una internacional que ha permitido a los y las anarquistas comunicarse a trav茅s de las acciones sin organizaciones y coordinaciones de ning煤n tipo. Una fuerza que se ha hecho reconocible present谩ndose al mundo a trav茅s de los acr贸nimos. Acr贸nimos detr谩s de los cuales no hab铆a m谩s que anarquistas de acci贸n que se relacionaban entre ellxs a trav茅s de las palabras que segu铆an las acciones. Compa帽eros y compa帽eras que en ese espec铆fico 谩mbito ten铆an un solo fin: la destrucci贸n concreta, factual del existente y no el reconocimiento o la autorrepresentaci贸n dentro de una asamblea. En vuestro escrito (que si he entendido bien tendr铆a entre muchos otros tambi茅n el prop贸sito ben茅fico de 芦mitigar las discrepancias禄 entre las as铆 llamadas luchas 芦sociales禄 y 芦antisociales禄) la real esencia de esta 芦nueva禄 anarqu铆a viene tra铆da sobre las v铆as del insurreccionalismo cl谩sico. Digo esto porque los conceptos b谩sicos que son fundamentales para esta 芦nueva禄 anarqu铆a en vuestras palabras vienen alterados si no completamente cambiados. Palabras que parecer铆an un intento de dar una organicidad, una estructuraci贸n a un fen贸meno que por su naturaleza es et茅reo, desestructurado y que encuentra su fuerza precisamente en esta intangibilidad e imprevisibilidad.

En Europa, en los pasados a帽os, fueron experimentados entre anarquistas m谩s o menos informales intentos similares al vuestro. Intentos de asambleas internacionales m谩s o menos exitosas. Intentos que m谩s all谩 de las intenciones iniciales no llevaron a nada m谩s que a libros, documentos en com煤n y manifiestos varios, reduci茅ndose de hecho al teatro habitual para lxs habituales compa帽erxs conocidxs. Me toca a este punto reiterar cu谩les son (seg煤n mi solitario punto de vista) los conceptos fundadores a la base de las nuevas pr谩cticas informales:

鈥 Superamiento de la 芦herramienta禄 asamblearia, hablan solo las acciones, solo los y las anarquistas que arriesgan la vida golpeando duramente, la comunicaci贸n se da a trav茅s de las reivindicaciones.

鈥 Exclusi贸n de cualquier organizaci贸n, tambi茅n de coordinaci贸n, los escritos que siguen a las acciones de alguna manera invitan a los otros grupos a actuar de consecuencia, no hay necesidad de conocerse porque esto dar铆a lugar a l铆deres o coordinamientos.

鈥 Exclusi贸n de los te贸ricos puros, que no tienen ninguna voz en capitulo, hablo de aquellxs compa帽erxs que a traves de su 芦lucidez禄 y capacidad te贸rica, logran (incluso no queriendo) imponerse en las asambleas.

Estas, en mi opini贸n, son las caracter铆sticas fundacionales de todas aquellas acciones que en los 煤ltimos a帽os han hablado por todo el mundo, rebotando muchas veces de un continente a otro, dando origen a campa帽as de lucha. No importa si las acciones vienen acompa帽adas de un acr贸nimo o no, lo importante es la comunicaci贸n que adviene a trav茅s de las reivindicaciones*.

En vuestra an谩lisis sosten茅is todo lo contrario de aquello que (en mi opini贸n) traspare con claridad y con toda la evidencia de las din谩micas concretas y reales de la as铆 llamada 芦contemporaneidad anarquista insurreccional e internacionalista禄. En varios puntos afirm谩is que no se deber铆a limitar a la acci贸n destructiva porque esta no bastar铆a a hacer caer todo el sistema. Presagiando despu茅s el riesgo de que limit谩ndose a la acci贸n destructiva se ir铆a hacia el nacimiento de 芦grupos de especialistas de la acci贸n禄, en definitiva, el habitual espantap谩jaros de la vanguardia. Llegando despu茅s de l贸gica en l贸gica a la sorprendente afirmaci贸n de que esta 芦nueva禄 anarqu铆a no debe limitarse solo a los que llevan a cabo las acciones. Todos conceptos respetables pero que distorsionan la verdadera esencia de este fen贸meno, devolvi茅ndonos atr谩s al riesgo mucho m谩s concreto y preciso de crear especialistas de la teor铆a (no de la acci贸n) que, dando 芦poder禄 decisi贸nal a las asambleas, imponen (incluso no queriendo) su estrategia porque mejor preparados a escribir y hablar y quiz谩s porque son compa帽erxs carism谩ticxs y conocidxs. En vuestro escrito se habla de 芦informalidad organizativa禄 y de 芦praxis insurreccional permanente禄, esta visi贸n vuestra, me parece, no refleja plenamente la 芦contemporaneidad禄 del anarquismo de acci贸n. A este punto me atrevo a intentar aproximativamente la 芦g茅nesis禄 de este nuevo modo de entender el insurreccionalismo, al menos en lo que a Italia se refiere. Aqu铆 entre nosotros todo ha comenzado como cr铆tica al insurreccionalismo social y a su din谩micas asamblearias. En las asambleas siempre eran los mismos quienes hablaban porque ten铆an m谩s experiencia, porque ten铆an las ideas m谩s claras. L谩stima que las ideas, siendo el producto de unos pocos iluminados, se estancaran. Las palabras de quien hablaba mejor, de quien escrib铆a mejor y quiz谩s ten铆a m谩s carisma pesaban m谩s de aquellas de lxs otrxs que intimidadxs se quedaban en silencio. La mayor铆a se un铆a al coro, a veces algunx intentaba intervenir pero sus palabras ten铆an un peso ef铆mero. En resumen, las habituales, me temo inevitables, din谩micas asamblearias. Que quede bien claro que no estoy culpabilizando a nadie, simplemente en ciertos mecanismos sociales se entra sin ni siquiera darse cuenta, caemos todxs antes o despu茅s. De la cr铆tica a los compa帽eros con m谩s experiencia a experimentar caminos 芦nuevos禄 el paso fue breve. Se comenz贸 con el cuestionamiento de los coordinamientos hijos de las din谩micas asamblearias, para luego llegar al cuestionamiento de algunos 芦dogmas禄. Uno por todos, aquello que afirmaba que las 煤nicas acciones v谩lidas eran aquellas 芦reproducibles禄 (las 芦peque帽as禄 acciones). Una f贸rmula que demonizaba como 芦espectacular禄 y 芦vanguardista禄 cualquier acci贸n que por su violencia pudiera ir un poco m谩s all谩. Me permito decir que en vuestro escrito este 芦dogma禄 corre el riesgo de resucitar cuando hac茅is la distinci贸n entre objetivos justos para golpear, 芦bases del sistema禄 y objetivos obsoletos, 芦s铆mbolos del sistema禄. Las palabras cambian pero la esencia sigue siendo la misma. 驴Qui茅n es quien deber铆a decidir cu谩les son los objetivos justos para golpear? Bastar铆a esta simple pregunta para meter en luz las contradicciones de una tal impostaci贸n. Con el tiempo, el 煤ltimo 芦tab煤禄 a ser roto fue el de las reivindicaciones y las siglas y all铆 el p谩nico fue general tambi茅n por las consecuencias represivas que una tal pr谩ctica hubiera comportado, y que efectivamente comport贸. Durante algunos a帽os, la mayor铆a del movimiento insurreccionalista de habla italiana ignor贸 estas 芦nuevas禄 pr谩cticas. Pero el aumento del impacto, incluido mass mediatico provocado por acciones cada vez m谩s objetivamente violentas hizo rid铆cula toda actitud de esnobismo y superioridad. Luego, con la difusi贸n en medio mundo de la FAI-FRI, resulto demencial insistir con ese comportamiento. De forma cr铆tica o hipercr铆tica, con las debidas distinciones, todos o casi todos tomaron conciencia que algo nuevo hab铆a nacido.

Ahora, me temo que ha llegado el momento de la 芦recuperaci贸n禄 y vuelven a salir los coordinamientos, las asambleas, los manifiestos. Estoy seguro de vuestra buena voluntad, pero me temo que con estos supuestos aquello que nacer谩 no podr谩 hacer otra cosa que recalcar (y lo digo sin ninguna iron铆a) el 芦viejo禄 y glorioso insurreccionalismo social. En mi opini贸n, es la metodolog铆a que hab茅is usado que es err贸nea. Deber铆an ser los grupos y lxs singulares anarquistas, a trav茅s de las acciones, a hablar. Solo de sus an谩lisis, transmitidos a trav茅s de las acciones, se podr谩 fortalecer la nueva perspectiva anarquista. S贸lo as铆 se podr谩 hacer aquella selecci贸n necesaria, indispensable que excluya a priori a los 芦ide贸logos de profesi贸n禄, aquellos que no actuando en el real no tienen las herramientas afiladas y por tanto una visi贸n concreta y realista para incidir en la realidad. No es una acusaci贸n, estoy seguro de que entre vosotrxs 芦ide贸logos de profesi贸n禄 no haya, es simplemente una cuesti贸n de m茅todo.

Es el m茅todo que hace la diferencia entre las diferentes visiones de la anarqu铆a. En este tipo de contexto, los an谩lisis estrat茅gicos no pueden caer desde arriba. Por muy elaborados y bien escritos que est茅n, las palabras deben transmitirse por la acci贸n, de lo contrario el an谩lisis carecer谩 inevitablemente de realismo y concreci贸n. Dicho esto, el m铆o es solo un punto de vista. El punto de vista de un compa帽ero prisionero que tiene una visi贸n limitada de la realidad.

Precisamente por el discurso que acabo de decir, mi opini贸n vale por aquello que vale, poco. La m铆a es solo una contribuci贸n y espero que mis cr铆ticas se revelen constructivas.

Alfredo Cospito

19 de abril de 2021

* Sin embargo, cabe se帽alar que las acciones reivindicadas tienen una desventaja frente a las no reivindicadas: implican un mayor riesgo desde el punto de vista represivo. Por otro lado, sin embargo, incluso las acciones no reivindicadas tienen un inconveniente: la invisibilidad y la dispersi贸n. El mensaje que (en una 贸ptica social) las acciones no reivindicadas quisieran transmitir a menudo no llega o viene fuertemente nublado o distorsionado.

