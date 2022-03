–

Recibimos y publicamos el folleto distribuido durante la iniciativa que tuvo lugar en Génova el 20 de febrero dedicada a Juan y a los anarquistas encarcelados. Este folleto presentaba una exposición de textos de nuestros compañeros encarcelados Juan Sorroche, Anna Beniamino, Alfredo Cospito, Mónica Caballero, Francisco Solar, Ignacio y Luis Avaca y un texto colectivo de algunos anarquistas encarcelados en la prisión de Korydallos en Grecia

ESCUCHANDO VOCES

Esta iniciativa nace del deseo de despejar el campo de los malentendidos cuando se habla de solidaridad y de la hipótesis de que la solidaridad, si se entiende de forma incoherente con las intenciones, puede acabar descalificando los caminos que toman los presos.

La idea de solidaridad que los presos anarquistas y los presos en lucha pretenden y que surge de sus propias voces, como se puede ver en los textos aquí expuestos, es muy clara: no es la búsqueda de una solidaridad genérica, humana o pietista, que nace sólo de un sentimiento de empatía por el hecho de ser perseguidos por el Estado, sometidos a un innoble yugo de privaciones y violencia cotidiana, como el resto de las personas recluidas en las cárceles italianas.

Se trata de una solidaridad cómplice y revolucionaria, compartiendo con determinación las palabras y los hechos que son la expresión de la tensión hacia la idea de una liberación de todos los individuos que se pone continuamente en juego y no se limita a los acontecimientos contingentes o personales.

Esta pequeña exposición contiene textos y declaraciones de presos anarquistas de diversas partes del mundo. Voces de dentro que queremos sacar a la luz porque para nosotros son los mejores ejemplos de luchas llevadas a cabo con dignidad y coraje.

En cualquier sociedad progresista, conservadora o democrática, el ideal anarquista es reprimido precisamente porque es el enemigo jurado de la autoridad y porque representa una amenaza real para ella: la campaña antianarquista que en los últimos años han llevado a cabo las fiscalías de muchas ciudades de Italia es una prueba de ello.

Nuestros compañeros no son víctimas inocentes de la represión: la tensión contra la autoridad que inflama sus corazones los convierte en enemigos jurados de esta sociedad. La represión es inevitable para los que están realmente en conflicto con él: en este enfrentamiento, el Estado defiende sus baluartes y destroza cualquier ilusión de justicia democrática.

Esto no significa que esta guerra no pueda librarse; al contrario, es la propia guerra la que da sentido a una vida que no quiere estar hecha de puras representaciones: la idea de libertad, de quimera bella y evanescente, se hace concreta y tangible en todos esos momentos únicos en los que retomamos el placer del conflicto con ese existente intolerable.

Nuestros compañeros encarcelados luchan cada día, poniendo todo lo que tienen, sus cuerpos y su propia existencia, para hacer de barricada contra el impacto de la violencia que el Estado ejerce contra ellos: aislamiento, censura, violencia psicológica y física. Defienden con uñas y dientes la idea y la llama que mantienen viva en sus atribulados corazones.

A la luz de todo esto, ¿cómo puede ser la solidaridad que queremos expresar? ¿Podemos hacer menos?

En nuestra realidad, que es una cárcel a cielo abierto, la represión va rápida y no da descuentos: una de las armas que consideramos eficaces para enfrentarla es la conciencia y la dignidad de la propia elección, cuidando de no desacreditar el ímpetu de la vida que sostiene el conflicto tomando las soluciones apresuradas que el Estado ofrece tan magnánimamente para sacarnos del apuro. Aceptar compromisos es un hábito que se va introduciendo poco a poco, lentamente puede contaminar toda tu vida. Para nosotros, el sentido de una lucha, sea cual sea su objeto, reside en la totalidad del recorrido.

Esta iniciativa está dedicada a todos nuestros compañeros anarquistas que, con lucidez y dignidad, siguen luchando contra esta sociedad autoritaria desde detrás de los muros de las cárceles en las que están presos. Que su valor y su constancia inspiren nuestros caminos aquí.

Anarquistas

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA