Es fácil vencer a los pájaros con su vuelo uniforme. – Baltasar Gracián, Manual Oracle

Una cosa es cierta. La paz social es cada vez más un tesoro lleno de desgracias. Dos años de «guerra contra el virus» no han pasado sin pena ni gloria. Las metáforas bélicas nunca son neutrales o aleatorias. Frente al Enemigo, es necesario cerrar filas, hablar con una sola voz y aislar a los desertores, sin poder dispararles. Confinamientos, drones sobre las ciudades, los bosques y las playas, un general de la OTAN como comisario extraordinario para la emergencia, toques de queda, parmisos, prohibición de manifestaciones en el centro de la ciudad, palizas distribuidas democráticamente tanto para los porteadores logísticos como para cualquier grupo de disidentes que intente acercarse a un edificio institucional o al TAV: la secuencia no es casual ni improvisada. Mientras las calles se llenan de uniformes y cámaras, los cuerpos van a ser capturados sin excepción por la industria tecnológica y sus milagrosos productos. El lenguaje del poder y de sus acróbatas televisivos es cada vez más brutal -necesitamos un Bava Beccaris, te convertirás en un político verde, organizaremos vagones separados, sólo los que lo merezcan recibirán tratamiento gratuito…- mientras que el «antagonista» se encuentra desarmado, obligado a asumir premisas defensivas (si alguien afirma que Draghi expresa los intereses del capital financiero internacional, añadirá inmediatamente después que no se trata de una visión conspirativa…). Tal condición de subyugación -y comunicación de guerra, como lo llamó un tecnócrata en el clima de claridad- parece el contexto ideal para el uso internacional de los militares para traer un pedazo de Afganistán a Europa. Ejercicios del ejército ruso en la frontera ucraniana, imágenes de búnkeres antiatómicos y alistamientos de voluntarios en Kiev, tropas de la OTAN en Rumanía, Letonia y el Mar Negro. ¿Quién puede descartar la posibilidad de que los movimientos diplomáticos y las amenazas no lleven a las armas? El límite de los intereses en juego es irregular. La propia expresión «campo atlantista y europeísta» no define en absoluto un campo homogéneo, ya que los objetivos de la OTAN perturban los equilibrios políticos y económicos dentro de Europa más o menos explícitos o no reconocidos (para los Estados alemanes y franceses, y no sólo). El propio gobierno italiano colabora sumisamente en las maniobras de la OTAN, desplegando cazabombarderos en Rumanía, tanques en Lituania y portaaviones en el Mar Negro, pero los capitalistas de Enel, ENI, Banca Intesa y Unicredit siguen haciendo negocios con sus homólogos de Moscú. Nadie quiere un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, pero los Estados no van donde quieren, sino donde les lleva su poder y las dinámicas estructurales de dominación y beneficio en las que se basan. Sin embargo, dentro de las infinitas variables, hay una constante. La guerra -como conjunto de medios que devoran sus supuestos fines- necesita siempre de la paz social. No es, pues, con refinados análisis geopolíticos como detendremos los vientos de guerra, sino rompiendo el frente interno, saboteando la unidad nacional, haciendo sentir el peligro del derrotismo.

Para confirmarlo, basta con hacer el razonamiento a la inversa. El único momento en el que se suspenden las hostilidades entre los distintos poderes es cuando es necesario alinear a los explotados, cuya revuelta desafía los intereses de todos los amos. Eso es lo que ocurrió con el envío de los militares rusos a Kazajistán y la sangrienta represión de los insurgentes allí. En ese caso, no había derechos humanos, ni autodeterminación de los pueblos, ni otras cosas de humo en nombre de las cuales indignarse, condenar y amenazar. Para explotar los inmensos recursos de Kazajstán es necesario el orden, que se puede imponer incluso con sangre, porque ese orden es el único pedestal en el que se basa el enfrentamiento internacional entre las bandas estatales y capitalistas. Por otro lado, se ha hablado poco de forma humanitaria sobre el uso de armas por parte de la policía contra los alborotadores en Rotterdam, o de lxs bastardxs contra los manifestantes en Ámsterdam (pero esos son asquerosos «no vac»…). Y, por supuesto, no sería Biden quien se quejara si el vecino Trudeau -actualmente huido a una residencia protegida- pusiera fin al gigantesco bloqueo manu militari de Ottawa contra los pasaportes de vacunas.

Si la situación en Ucrania se precipitara, nos equivocaríamos si pensáramos que la gran mayoría de la población de este país estaría en contra de la guerra, como lo ha estado en el pasado. No sólo porque la destrucción de toda lógica con la que se ha asaltado a millones de cerebros en los últimos dos años ha dejado sus huellas. Sino también porque, a medida que los billetes suben ante el aumento de la pobreza, el Enemigo será el culpable de la subida de los precios. Además, la atmósfera no cambia ni un ápice cuando se acerca el sonido de las armas. Una cierta ferocidad compensa los fallos de razonamiento.

Es urgente y necesario salir a la calle por adelantado contra la escalada bélica (y por la retirada de las tropas italianas de todos los frentes). Ya hemos visto cómo, en nombre de la emergencia, lo inédito puede convertirse en cotidiano. Una vez aceptadas ciertas premisas, se impone la solución más eficaz. La digitalización de la sociedad, que es un desagüe energético y antihumano, trae consigo nuevas guerras por los recursos. La industria técnica y la militar se fusionan cada vez más, y sus tendencias son cada vez más desproporcionadas a medida que sus cálculos y medios se mecanizan. Las «visiones del mundo» se encarnan ahora en los dispositivos tecnológicos, en los movimientos automáticos de las finanzas, en los resultados de los laboratorios.

Sea cual sea la consigna con la que salgamos a la calle, recuperar a la policía, que ahora es la dueña del campo, no será ni sencillo ni indoloro. Cualquiera que sea el terreno o el ángulo de ataque que se considere prioritario, no es posible escapar a las sirenas del militarismo sin abandonar la «guerra contra el virus», que es cada vez más abiertamente una guerra contra nosotros mismos y contra lo que todavía contiene la historia de la humanidad.

