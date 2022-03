El miércoles 16 de marzo fueron detenidos en Roma Gianluca y Evelin, compañeros anarquistas.

La fiscalía de Génova está investigando, por mandato del fiscal general, Federico Manotti, en una operación conjunta del Ros y la Digos. Los cargos presentados contra los compañeros son «posesión de material explosivo y explosivos, tentativa de fabricación de artefactos explosivos improvisados, así como posesión de material explosivo con el fin de atentar contra la seguridad pública», en complicidad con personas desconocidas. La fiscalía también alegó el terrorismo como circunstancia agravante, circunstancia agravante que posteriormente fue excluida por el juez que firmó la orden de detención. Los interrogatorios de garantía están previstos para mañana.

Por el momento, los compañeros están encerrados en la prisión de Rebibbia, en Roma.

Conocemos a Gianluca y Evelin, y sabemos lo buenas personas que son y lo bondadosos que son; en esta circunstancia no nos interesa entrar en el fondo de la investigación. Sabemos, sin embargo, lo importante que es en estos momentos reivindicarlos como nuestros compañeros, y estar codo con codo con ellos, entre otras muchas cuestiones, significa también asumir colectivamente todo lo que se les imputa como parte de la lucha anarquista revolucionaria. Por lo tanto, no podemos dejar de reiterar una vez más la importancia y la necesidad de la solidaridad revolucionaria, porque no tenemos nada más que dar cuenta de nuestro anarquismo y de las prácticas que le pertenecen, a nosotros.

Aunque los epígonos de los Torquemadas del Estado italiano hagan todo lo posible por obstaculizarnos, no detendrán nuestros caminos de liberación.

A ellos toda nuestra solidaridad, como a todos los presos anarquistas que siguen encerrados en las cárceles de todo el mundo.

Anarquistas sardos

Direcciones a las que escribir:

Gianluca Iacovacci

C. C. de Roma Rebibbia masculino

via Raffaele Majetti 70

00156 Roma

Evelin Sterni

C. C. de Roma Rebibbia Mujer

via Bartolo Longo 92

00156 Roma

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA