En nuestro s茅ptimo n煤mero (incluido el n煤mero 0) estas columnas vuelven, en muchos aspectos, a nuestro formato cl谩sico. Hace nueve meses, la publicaci贸n in茅dita en forma de peri贸dico mural (n煤mero 5) formaba parte de nuestra necesidad de comunicaci贸n y de la propuesta de un instrumento para romper, materialmente, el aislamiento domiciliario pand茅mico; una hoja de papel, un grito en la pared para perforar el silencio del toque de queda. Pero el proyecto de 芦Vetriolo禄 ha estado siempre en una laboriosa siembra de an谩lisis y provocaciones, de sugerencias y percepciones, de estudio y comprensi贸n de lo existente, contra el lugar com煤n y el necio alarde de la ignorancia, para su negaci贸n, su superaci贸n destructiva en sentido revolucionario.

Y as铆 hemos vuelto a tratar la historia y la filosof铆a, la econom铆a y la pol铆tica, el an谩lisis del presente y la disecci贸n del futuro. Empezando por nuestra primera p谩gina, que quiere ser, en su brevedad, un ataque inmediato a la pol铆tica de la Unidad Nacional 鈥 un concepto horrible para lxs internacionalistas.

El conjunto est谩, no dir铆amos resumido, sino profundizado y ampliado por un largo inserto de Silvio Bellico que va desde el an谩lisis de los tiempos hist贸ricos hasta los que como se dice corren hoy, en el contexto de una firme convicci贸n: lxs anarquistas de hoy y de ma帽ana deben necesariamente emprender lo que a煤n no ha sucedido.

Convencido de que el Estado, por mucho que est茅 en crisis, no se derrumbar谩 solo. No sirve de nada esperar, como el poeta, a que su desaparici贸n se anuncie junto con el bolet铆n de Protecci贸n Civil a las 芦cinco de la tarde禄. 芦El resto fue muerte y s贸lo muerte, a las cinco de la tarde禄.

Resumen:

鈥 Nuestro internacionalismo. Contra la unidad nacional

鈥 Fuego y flema. Calor, humor y enfermedad

鈥 Ciencia y Estado

鈥 Patricia de la Ville

鈥 Econom铆a de la miseria

鈥 Para que no nos quedemos mudos. Sobre la sentencia de apelaci贸n del juicio Scripta Manent

鈥 Sante Pollastro y la violencia revolucionaria

鈥 Historias (por Alfredo Cospito)

Contenido del encarte 芦Lo que a煤n no ha ocurrido禄, de Silvio Bellico:

鈥 Introducci贸n

鈥 La anarqu铆a es鈥 o no es鈥

鈥 Me tambaleo pero no me rindo: crisis y colapso del Estado

鈥 Cr贸nicas del Estado en el momento de 鈥 capitalismo

鈥 Donde hab铆a hierba ahora hay una ciudad鈥 y viceversa

鈥 La clase no es agua

鈥 Revoluci贸n cr铆tica y cr铆tica de la revoluci贸n

鈥 No hay abismo entre el individuo y la revoluci贸n.

鈥 Si la esperanza es la 煤ltima en morir, la autoridad morir谩 primero.

鈥 Conclusiones

Para solicitar copias: vetriolo[at]autistici.org

Un ejemplar: 2,00 euros. Un ejemplar, con el encarte: 4,00 euros. Para la distribuci贸n, a partir de cinco ejemplares: 25% de descuento. Sin incluir los gastos de env铆o. Gratis para las personas encarceladas.