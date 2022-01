–

Sin ni siquiera la m谩scara dram谩tica de una Gloria Swanson en Sunset Boulevard, sino m谩s bien con los tonos de una farsa digna de los hermanos Vanzina, ha tirado la toalla Silvio Berlusconi, renunciando a la loca e incre铆ble carrera hacia el Quirinal. Es una liberaci贸n, en primer lugar para el pa铆s, que no merec铆a entretenerse con esta pantomima. Tambi茅n es una buena noticia para el centro-derecha, al que Berlusconi ha seguido manteniendo en la cuerda floja con desmadejadas reuniones a trav茅s del 鈥渮oom鈥, poco apropiadas para una decisi贸n tan importante como deber铆a ser la elecci贸n del Presidente de la Rep煤blica.

Desde hace tiempo, y ya sin el consenso religioso del pueblo que le cantaba a coro “menos mal que est谩 Silvio”, es evidente para todos menos para 茅l que la antigua gloria no pod铆a resucitar en alas de una improbable mayor铆a de grandes electores. Y sin embargo, gracias al c铆rculo de sus cortesanos y al locutorio creado por alguien que le debe mucho, como Sgarbi, ha conseguido mantener a Italia a merced de sus seniles ansias de poder.

Tras el gran c贸nclave con el general desarmado y los coroneles guard谩ndose las espaldas unos contra otros armados, a la esperada salida de escena le sigui贸 una especie de contrase帽a rebotada entre los distintos l铆deres del partido: que Draghi se quede en su puesto y no se atreva a pensar en el Quirinal [residencia del Presidente de la Rep煤blica]. Pronto veremos lo que ocurre.

Pero si Mario Draghi se trasladara al Quirinal y uno de sus portavoces se sentara en el Palazzo Chigi [sede de la presidencia del Gobierno], entonces pasar铆amos de la farsa a la tragicomedia, ya no a los acordes de un Vanzina, sino m谩s bien digna del gran genio de Dario Fo. De hecho, es posible que tras la parada de rigor en el Palazzo Chigi, Draghi cruce la l铆nea de meta del Palacio del Quirinal, que, a partir de ma帽ana, con el inicio de las votaciones, entra en su fase fundamental. No era tan dif铆cil prever el gran salto de su aventura pol铆tica en Italia, anunciada por los grandes peri贸dicos cuando la mayor铆a rojo-amarilla a煤n intentaba mantenerse a flote (“Draghi apunta al Quirinal, imag铆nate si se mete en el pantano de la pol铆tica”).

Por el contrario, Supermario ha tenido que ensuciarse las manos con el gobierno. Y con resultados cuestionables: una ley presupuestaria inicua, una gesti贸n incierta de la pandemia, un enorme aumento de la precariedad laboral y del paro, especialmente entre las mujeres, y una grotesca pol铆tica (驴todav铆a nuclear?) medioambiental. Pero ahora que lo m谩s est谩 hecho y cualquiera, hasta un piloto autom谩tico, puede seguir aplicando el programa ya definido (palabras de Draghi), todo est谩 listo para la corona presidencial.

Y para asumir el papel de primer ministro de momento (hasta nuevas elecciones, que son muy inquietantes e inoportunas), buscamos un “colega”, o mejor, un avatar, como llamamos a esta singular figura de un segundo primer ministro, inmediatamente despu茅s de asistir a la famosa rueda de prensa de Navidad. 驴Tendremos, pues, otro funcionario pescado en el actual equipo de gobierno o, mejor a煤n, en la bolsa de jubilados de alto rango (parece que el Consejo de Estado dispone de una reserva de los mismos)?

Los devotos de la vieja idea de la democracia no han perdido la esperanza de que para dirigir el gobierno pueda contarse con un hombre (o una mujer) con historia pol铆tica. Pero en un momento en el que se ha convertido en un punto de m茅rito no tener pasado en los partidos (los grandes peri贸dicos, siempre ellos, exaltan el hecho de que no se sepa a qui茅n vota Draghi, 煤nico caso en Occidente de un primer ministro “pol铆ticamente clandestino”), se transmite el mensaje 鈥渜ualunquista鈥 y fascista de que es mejor trabajar y no hablar de pol铆tica: no hay que molestar. Pero, 驴molestar a qui茅n? A las estructuras econ贸micas y financieras europeas (“los mercados”), las mismas que catapultaron a Draghi al Palacio Chigi para hundir a un gobierno de centro-izquierda que no le gustaba a la Confindustria [la patronal italiana] y que, adem谩s, ten铆a la pretensi贸n de gastar la avalancha de miles de millones del PNRR (Plan Nacional de Recuperaci贸n y Resiliencia).

Completar la metamorfosis de una democracia en tecnocracia, o como la llama el profesor Luciano Canfora, en “democracia de los ricos” en menos de un a帽o, no es f谩cil. El doble salto mortal entre el Quirinal y el Gobierno requiere una capacidad de maniobra poco com煤n. En primer lugar, desenredar un atasco institucional (el actual primer ministro que nombra a su sucesor), como nunca antes se hab铆a visto. Nada, sin embargo, sucede por casualidad, y sin repetir la jaculatoria sobre la crisis de la pol铆tica, se puede decir que los tiempos para una revoluci贸n desde arriba est谩n m谩s que maduros. Por otro lado, 驴no somos el pa铆s donde la mitad del electorado ya no vota?