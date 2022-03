Italia. HASTA LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD-PRISION

(Folleto de introducci贸n al debate distribuido durante la iniciativa)

Esta iniciativa nace con la necesidad de enviar, en lo que podemos, un gesto de solidaridad a lxs compa帽erxs prisionerxs en Chile que en los primeros meses de este a帽o han emprendido dos duras huelgas de hambre. Queremos apoyarlxs, tambi茅n a trav茅s de las traducciones contenidas en los folletos preparados para este encuentro, difundiendo la determinaci贸n con la cual han llevado adelante la lucha dentro de la c谩rcel, con el objetivo de sentirla m谩s cercana a nosotros que estamos fuera de aquellos muros y lejos de aquellos territorios. Si bien al final de su movilizaci贸n lxs prisionerxs hayan obtenido o no todo lo que exig铆an, esta de todas formas ha permitido a ellxs construir y forjar lazos de complicidad, tanto dentro como fuera de la c谩rcel. Lazos que han hecho en modo que esta lucha saltase barreras y fronteras y que, desde el momento en el cual esta se posiciona claramente contra toda forma de coerci贸n y de dominaci贸n, la han hecho reconocible y reivindicable por lxs refractarixs de todo el mundo.

Pero no es por simple voyerismo hacia rebeliones lejanas por lo que estamos hoy aqu铆. Con esta iniciativa tambi茅n pretendemos subrayar nuestra complicidad con nuestrxs compa帽erxs que hoy son prisionerxs del Estado, para que sepan que no estan solxs. Incluso en esta parte del mundo tenemos, de hecho, prisonerxs anarquistas que recientemente han librado varias luchas dentro de la prisi贸n. Luchas realizadas de forma individual o de forma colectiva, huelgas y revueltas masivas como aquellas de marzo de 2020 contra la gesti贸n de la pandemia en el interior de las c谩rceles. Luchas cuya calidad, por retomar un concepto expresado con 茅nfasis en la contribuci贸n de Juan, prisionero en la c谩rcel de Terni, ha escrito para esta iniciativa, est谩 estrictamente ligada a las relaciones que existen entre el interior y el exterior de la prisi贸n. Estas relaciones son las mismas sobre las cuales han insistido repetidamente lxs prisionerxs y lxs compa帽erxs chilenxs afirmando que 芦la prisi贸n es parte de las opciones de la lucha, es parte de ella y por tanto, en vez de ser un par茅ntesis o una pausa, se configura como un escenario mas donde llevar adelante la batalla禄 y que es necesario entender 芦el/la prisionerx como un/a compa帽erx activx, en lucha, que se encuentra en esta condici贸n particular consecuentemente a un camino elegido que no termina entre [aquellas] cuatro paredes禄. Relaciones en las cuales es necesario invertir si pretendemos reconocer a lxs prisionerxs como nuestrxs compa帽erxs, como c贸mplices en la lucha contra todos los poderes, sobretodo en este momento en que estas relaciones est谩n bajo ataque. Las 煤ltimas operaciones represivas en Italia han, de hecho, entre otras cosas, el objetivo de golpear la comunicaci贸n entre el mundo exterior y aquello interno de la prisi贸n, metiendo bajo presi贸n la correspondencia a trav茅s de la cual lxs prisionerxs contin煤an siendo parte del debate an谩rquico y de la lucha, aportando reflexiones, aportes, propuestas de intervenci贸n y est铆mulos para la acci贸n. Ahora m谩s que nunca, por tanto, es el momento de incrementar los esfuerzos en la direcci贸n de una cada vez mayor comunicaci贸n y complicidad con lxs prisionerxs, teniendo como objetivo no el simple apoyo el clave asistencial, sino m谩s bien el fortalecer nuestra capacidad ofensiva contra este sistema de dominaci贸n y de explotaci贸n.

Desde esta perspectiva, nos parece importante afirmar con fuerza la convicci贸n seg煤n la cual nuestras relaciones de complicidad y de solidaridad son nuestra mayor fuerza, y son estas las que debemos fortalecer y cuidar, tanto a nivel local como internacional. En el comunicado p煤blico del inicio de esta huelga de hambre, lxs compa帽erxs han lanzado de hecho una llamada abierta a 芦todxs lxs solidarixs y todxs aquellxs que se posicionan contra la prisi贸n y la opresi贸n a hacerse parte activa en esta lucha禄. Queremos responder a esta invitaci贸n pregunt谩ndonos durante esta iniciativa sobre c贸mo cultivar cualitativamente estas relaciones: 驴c贸mo tejerlas y, sobre todo, c贸mo preservarlas y fortalecerlas durante los 芦momentos calientes禄 de la lucha?

Tambi茅n sentimos la necesidad de interrogarnos sobre el concepto de la solidaridad, en lo especifico de la solidaridad con lxs prisionerxs y con las luchas que emprenden, sobre el significado que le damos, tambi茅n a partir de los l铆mites y de los logros que han tenido las movilizaciones en Italia en los 煤ltimos tiempos, para buscar ir m谩s all谩 del simple apoyo a lxs prisionerxs en la perspectiva de una convergencia entre dentro y fuera de la prisi贸n en la com煤n lucha contra esta instituci贸n y contra la sociedad que la necesita. Entonces, 驴qu茅 entendemos por solidaridad con lxs compa帽erxs anarquicxs prisonerxs? 驴A trav茅s de qu茅 formas creemos que es necesario que se exprese?