April 18, 2021



Huelga de hambre Juan Sorroche Fern谩ndez

DE LA PRISI脫N DE TERNI, SECCI脫N AS2 HUELGA DE HAMBRE:

鈥 EN SOLIDARIDAD A LOS PRISIONEROS DE LA GUERRA SOCIAL DE SANTIAGO DEL CHILE, QUE INICIARON LA HUELGA DE HAMBRE L脥QUIDA A PARTIR DEL 22 DE MARZO DE 2021.

鈥 EN SOLIDARIDAD A TODOS LOS QUE EST脕N BAJO JU脥CIO POR LAS REVUELTAS DE MARZO 2020 E A LOS 5 PRESOS DE ASCOLI / MODENA QUE TUVIERON EL VALOR DE HACER LA DENUNCIA FORMAL ESCRITA POR LAS REVUELTAS MODENA.

鈥 EN SOLIDARIDAD CON EL ANARQUISTA DAVIDE DELOGU OBJETO DEL ART. 14 BIS, PIDIENDO QUE SE LE QUITE DEL AISLAMIENTO AL QUE EST脕 SUMETIDO HACE TIEMPO.

鈥 EN SOLIDARIDAD A LOS PRESOS DE SPINI DI GARDOLO (TN) DONDE MURI脫 隆OTRA DETENIDA! 脕MBRA, 28 A脩OS, POR LAS HABITUALES FALTAS 芦SANITARIAS芦.

鈥 EN SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS EN LUCHA DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE ESTRANJEROS DE VIA CORELLI (MIL脕N).

鈥 VALOR Y SOLIDARIDAD A LOS M脕S FR脕GILES: A TODXS LXS NI脩XS Y CHICXS, IGNORADOS, CANCELADOS, AISLADOS Y CADA VEZ M脕S ENCERRADOS EN JAULAS F脥SICAS / 芦SANITARIAS禄 / TECNOL脫GICOAS/ REPRESIVAS. A LAS ABUELAS Y LOS ABUELOS TRATADOS COMO DESECHOS PARA TIRAR Y 隆SACRIFICAR!

Yo, Juan Sorroche Fernandez, de la Secci贸n AS2 de Terni comunico:

el inicio de una huelga de hambre hasta que me parezca oportuno.

A partir del 12 de abril a las 0:00

La solidaridad universal es una visi贸n entrelazada y proyectada m谩s all谩 del aislamiento carcelario; 芦somos menos solos de lo que le gustar铆a, seguimos siendo insubordinados, libres, dignos 鈥 鈥滱s铆 que tengo un coraz贸n que late junto con los dignos prisioneros en lucha, y con la coyuntura mundial, que con m茅todos y diferentes pr谩cticas coexisten, en evoluciones simbi贸ticas de su espl茅ndidas diversidades y caminan en viva y larga resistencia colectiva de los explotados en lucha de todo el mundo.

Usar茅 mi cuerpo como herramienta, rechazando las nociones victimisticas que me atan a la condici贸n de prisionero, tratando de romper con el sujeto pasivo y con la visi贸n utilitarista de la lucha: 驴驴驴qu茅 gano yo ??? Voy m谩s all谩 y lucho, simplemente por la extensi贸n de la solidaridad entre los presxs en lucha en todo el mundo!

Creo que la solidaridad es una visi贸n que necesita un equilibrio, que alqu铆micamente y puesta en pr谩ctica une lo universal con lo espec铆fico. Por lo tanto, ya no puedo ignorar las condiciones y las situaciones m谩s cerca de mi contexto y que sufro. Y eso no quita, al contrario, aumenta nuestra perspectiva en calidad, por eso mi pensamiento va y me incluyo en las protestas que en diferentes tiempos, formas y lugares, han estado y estar谩n en el contexto penitenciario italiano, y mi solidaridad va a los amotinados de marzo de 2020 que han sido torturados y asesinados (14 presos) por el Estado por defender sus vidas. Asunto del cu谩l se debe ser conscientes, que se entrelaza con las causas de la gesti贸n 芦criminal禄 de Covid-19. Causa que se extiende a toda la sociedad estatal-capitalista global. Esta lucha contra el da帽ino Estado capitalista global es la principal motivaci贸n que engloba la lucha. La lucha anarquista se opone a la imposici贸n a todos los niveles de las diversas medidas 鈥渕茅dico-militares鈥, que est谩n anulando las mentes/cuerpos/corazones/esp铆ritus de las personas. Con el incesante terrorismo medi谩tico e informativo, anulando el pensamiento cr铆tico y radical sobre lo que nos est脿 pasando realmente. Nos enfrentamos a las definiciones de estructuras geopol铆ticas y de gobernabilidad, gestionadas tambi茅n por multinacionales digitales, farmac茅uticas y tecnol贸gicas. 隆Una dictadura sanitaria/tecnol贸gica! 隆Consciente de mi posici贸n de extrema debilidad, pero determinado en la voluntad! Que con el ejemplo nos mostr贸 al preso Dimitris Koufondinas en Grecia, al que va mi solidaridad, 隆aunque tarde, pero en continuidad!

鈥 隆CON LOS PRISIONEROS DE GUERRA SOCIAL ALREDEDOR DEL MUNDO!

鈥 MARCELO VILLAROEL Y TODXS LXS PRISIONERXS SUBVERSIVX, ANARQUISTA, LIBERTARIOS, DE LA REVUELTA EN CHILE Y DE LA LIBERACI脫N MAPUCHE: 隆EN LAS CALLES! 隆LIBERTAD PARA TODXS! 隆POR LA PROPAGACI脫N DE PR脕CTICAS SOLIDARIAS!

鈥 UN PENSAMIENTO PARA LA COMPA脩ERA EMILA HERRERA, 鈥淏AU鈥! ASESINADA POR LOS GUARDIAS PRIVADAS DE LOS LATIFONDISTAS: 隆COMO BENETTON!

芦Debemos luchar y luchar hasta que se corte la desproporci贸n禄

Y sea cual sea el camino que estemos tomando, 隆siempre con el coraz贸n! 隆POR LA ANARQUIA!