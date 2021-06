Italia: Información y comunicado de la compañera Natascia Savio en huelga de hambre desde el 16 de junio

De una video visita de esta mañana con una compañera, Natascia ha hecho saber que el 16 de junio, de regreso a la prisión de Vigevano después de la audiencia preliminar por el juicio Scintilla en el cual está imputada y que se ha llevado a cabo en Turín, se le ha medido la temperatura y inmediatamente después ha sido colocada en una celda en aislamiento. Cuando ha entendido que estaba allí para ser trasladada en la prisión de S. Maria Capua Vetere, ha declarado oficialmente el inicio de la huelga de hambre, arrojando fuera de la celda la comida cuando le ha sido entregada.

A nada han servido las solicitudes para la asignación a otra cárcel dado el lesionado derecho a la defensa que le hace imposible seguir adecuadamente los juicios que la ven acusada en Génova (Prometeo) y también en Turín (Scintilla), y confrontarse con su abogado, tanto en la sala del tribunal durante las audiencias como en la fase preparatoria. Se añada además que la única solicitud que ha logrado presentar en primera persona ha partido de la prisión de Vigevano, porque de la prisión de S. Maria Capua Vetere, nunca las han hecho salir, quedando con toda probabilidad a tomar polvo sobre un escritorio de la dirección carcelaria.

Natascia está decidida a ir adelante hasta el final y a no tocar la comida hasta que la situación no cambie.

Fuerte, decidida y con la cabeza en alto, Natascia nunca ha dejado de luchar, ni siquiera cuando la han encerrado. A nosotrxs aquí fuera, la tarea de luchar con la misma fuerza y ​​determinación, a su lado.

¡AL LADO DE NATASCIA, CÓMPLICES Y SOLIDARIOS!

Palabras de Natascia en huelga de hambre

¡Y MENOS MAL QUE EN CAMPAÑIA SE PUEDE COMER BIEN!

Hola chicxs.

Sólo una actualización rápida.

Sin perder un minuto, la noche después de la última audiencia preliminar de Scintilla, me pusieron en un avión para enviarme de vuelta a este lugar de mierda, S. Maria Capua Vetere. Sabía que el traslado al norte era sólo un apoyo temporal, pero pensaba sinceramente que tendría algo de tiempo extra, al igual que esperaba ingenuamente que al menos leyeran las diversas peticiones presentadas, por mí y por el abogado, para la reasignación.

Desde el día en que me reasignaron aquí, hace 3 meses, no he podido comunicarme decentemente con mi abogado: se han reabierto las entrevistas, por lo que no hay videollamadas ni llamadas a petición del abogado, las llamadas telefónicas son de 1 al mes y 10 minutos, incluso para lxs acusadxs y hasta para lxs que están a 1.000 millas de la sede o del domicilio. Si le apetece, el alcaide puede conceder una segunda extraordinaria durante el mismo mes, pero por supuesto, como concesión, no tiene ninguna obligación de hacerlo, y en cualquier caso está fuera de lugar superar las dos mensuales. 20 minutos al mes, en un cuartito cerrado, a la hora y el día señalados, esperando que su abogado esté en el estudio ese día. 20 minutos al mes, desde un mes y medio antes de que comenzara el juicio, hasta hoy, cuando el juicio ha llegado esencialmente a su fin. Quedan dos audiencias, antes de la acusación, dos audiencias en las que deberíamos haber discutido las declaraciones espontáneas, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, pero parece que tendré que pensarlo sola. Pensándolo bien, parece que se está haciendo todo lo posible para evitar una defensa «digna»… o mejor dicho: cualquier defensa… por si acaso el hiperbólico y morboso castillo de naipes de la acusación empezara a crujir. Mucho mejor si esta posibilidad, la de defenderse en la sala, se reduce al mínimo. No me detendré aquí en cómo la videoconferencia se adapta perfectamente a esta estrategia, esto ya se ha discutido mucho (aunque quizás no lo suficiente). No es raro pensar mal. De los 20 días que pasé en Vigevano, 15 los pasé en aislamiento y 1 en el juzgado, otros dos días los pasé viajando de un lado a otro… en fin, ni siquiera esto fue una oportunidad para hablar con el abogado, ya que en el aislamiento no se permiten las visitas. No hace falta decir que ahora estoy de nuevo en cuarentena.

Así que, vayamos al grano: lúcidamente consciente de la estrategia punitiva (¿y preventiva?) que el DAP está poniendo en marcha contra mí, y simultáneamente nublada por la rabia y el asco, decidí que, si no tengo los medios para interponerme concretamente a su lógica vindicativa, al menos tengo la posibilidad de no dejar que lo hagan con mi colaboración. Por lo cual, a las 18 horas del 16.06.21, anuncié inmediatamente el inicio de una huelga de hambre indefinida. Sé que estas decisiones no son responsabilidad de la dirección de la cárcel, pero no pienso volver a probar un bocado en este lugar de mierda. Y es una pena, porque lxs compañerxs de jaula hacen pizzas… ¡pero se me pasa el hambre! Hasta hoy, ningún médico me ha examinado ni me ha pesado.

A las mujeres que me rodean les parece una tontería, una broma, pero por otra parte, aquí hay gente que se arriesga al final de sus condenas y es feliz con estas condiciones… pero este es otro tema. Sé que algunxs de ustedes nunca se habrán parado a pensar en el aislamiento y la dispersión… Siento no poder daros nuevas pistas o ideas «innovadoras», pero en este momento, en el que decidí de forma muy guiada emprender este nuevo reto, no se me ocurrió nada mejor que volver a utilizar mi cuerpo, en ayunas.

He escrito estas dos líneas de improviso, a raíz de la misma oleada emocional de asco absoluto que me invadió cuando volví a ver estas paredes de mierda. Espero no haber sido demasiada confusa.

¡lxs abrazo a todxs con fuerza!

Con la barriga vacía y la cabeza bien alta,

Salud y Anarquía

Nat

PD: Una pequeña nota sobre el volante del presidio del 13.06 en Vigevano. Por mucho que uno pueda encontrarse enfermo en un AS3 y las condiciones puedan ser aflictivas, con respecto a lxs que están realmente allí, yo me andaría con pies de plomo a la hora de establecer paralelismos con el 41 bis. En mi opinión, eso estuvo un poco fuera de lugar. Espero que nadie se sienta ofendido por esto, ¡y de todas formas ha sido estupendo saber de ti!