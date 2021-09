Italia: Intervención del compañero anarquista Alfredo Cospito en la iniciativa «Tierra de amor y libertad» en Grisolia.

El siguiente texto es la intervenci贸n del compa帽ero anarquista Alfredo Cospito, actualmente recluido en la c谩rcel de Terni, para el debate a partir del libro 驴Qu茅 internacional?, celebrado en el contexto de la segunda edici贸n de la iniciativa 芦Tierra de amor y libertad禄, dos d铆as de publicaci贸n anarquista en Calabria centrados en el internacionalismo y la continuidad revolucionaria, en Grisolia el 23- 24 de agosto de 2021.

脷ltimamente me he preguntado con qu茅 cara dura un anarquista prisionero desde hace diez a帽os como el abajo firmante pretende expresar un an谩lisis 芦realista禄 sobre el presente, sobre el movimiento real fuera de estos cuatro muros. La entrevista a 芦Vetriolo禄 todav铆a me pillaba relativamente imbuido de la realidad, fuera de la refriega de la lucha, a煤n convencido de tener una visi贸n 芦realista禄 y objetiva del mundo. 驴Qu茅 internacional? es el resultado de treinta a帽os de lucha practicada, de golpes infligidos y recibidos, de afinidades, amistades nacidas y despu茅s traum谩ticamente cortadas por el muro de una prisi贸n. Resumiendo, hoy puedo decir con una cierta convicci贸n que los 煤nicos momentos en los cuales he tenido la certeza de haber

contribuido a cambiar las cosas han sido aquellos momentos en los que he peleado concretamente con el sistema, en los cuales he arriesgado la libertad y la piel. En aquellos momentos he vivido, me he sentido m谩s vivo que nunca. Y el placer que he sentido ha sido sin igual, comparable solo al amor por el propio o la propia compa帽era en los momentos m谩s intensos de la pasi贸n. Recuerdo cuando de chaval me parec铆a imposible intervenir de manera concreta, me parec铆a siempre insuficiente el nivel de profundizaci贸n, las capacidades pr谩cticas que ten铆a no me parec铆an estar a la altura, no sab铆a por d贸nde empezar, al principio te sientes inepto, incapaces鈥 Esperaba de los/as compa帽eros/as expertos una sugerencia, un arranque. A menudo, en cambio de mi entusiasmo, recib铆a una buena dosis de 芦realismo禄 que amortiguaba o amenazaba con frenar cualquier 芦ambici贸n禄 revolucionaria, cualquier impulso a la acci贸n. Por cuanto incre铆ble que pueda parecer, el 芦realismo禄 a veces hace imposible cualquier acci贸n, cualquier impulso. He salido de esta especie de 芦callej贸n sin salida禄 s贸lo cuando he decidido de una manera torpe, imprudente, loca, provocadora de armar mis manos. Luego todo se ha vuelto 芦f谩cil禄, fallo tras fallo, paso tras paso, las cosas han empezado a funcionar. He buscado a mis compa帽eros/as y los he encontrado, nos hemos reconocido haciendo del rechazo de la delegaci贸n y de la espera nuestra br煤jula. Han pasado muchos (quiz谩s demasiados) a帽os desde aquel tiempo y hoy me encuentro del otro lado, un anarquista 芦experimentado禄 con m谩s 芦experiencia禄. Y lo que me apetece decir es simplemente de seguir los propios instintos y de no prestar demasiada atenci贸n a la prudencia de aquellos, que desde lo alto de la propia vida 芦vivida禄, empujan a la moderaci贸n. Porque aquel dicho popular que dice 芦se nace incendiarios y se muere bomberos禄 no es tan descabellado. Yo, todos los d铆as, aqu铆 dentro lucho conmigo mismo para seguir siendo lo que era, y no siempre lo logro. En mis palabras a veces entreveo aquello que siempre he combatido, oportunismo, paternalismo, realismo鈥 芦pol铆tica禄. Din谩micas que corren el riesgo de hacerme olvidar cuanto era hermoso comunicar solo a trav茅s de gestos de destrucci贸n y las palabras que las segu铆an. Cuando no corr铆a el riesgo de convertirme en un 芦referente禄, cuando era un em茅rito desconocido. Y las cosas est煤pidas que me ven铆a de decir se quedaban circunscritas, nadie justamente las escuchaba. La cosa tragic贸mica es que la 芦metamorfosis禄 es casi indolora y no concierne solo a nosotros/as prisioneros/as sino quiz谩s m谩s a aquellos que fuera de estos muros todos los d铆a afrontan una realidad que tiende a normalizar. El 芦realismo禄 te arrastra a un rebaso continuo que te lleva a juzgar a aquellos que siguen siendo 芦ellos mismos禄 como ingenuos, provocadores, pueriles, enga帽ados.

Basta de palabrer铆a, me alegro que los/as compa帽eros/as calabreses del espacio anarquista 芦Lunanera禄 me hayan invitado a decir unas palabras de presentaci贸n para el librillo publicado por Monte Bove, 驴Qu茅 internacional? Me complace particularmente porque, como abruzzese, creo que el trabajo editorial de los/as compa帽eros/as calabreses/as es muy importante porque resalta la importancia que el anarquismo del sur de Italia ha tenido en nuestra historia. Una de las caracter铆sticas de este anarquismo hist贸ricamente han sido sus posiciones antiorganizativas e informales. Baste recordar a Di Giovanni y Schicchi y, m谩s recientemente, a Leggio y Bonanno. 驴Qu茅 internacional? est谩 en esa l铆nea, toda la experiencia informal de la Federaci贸n Anarquista Informal est谩 sobre aquella misma l铆nea. La 芦l铆nea禄 de la informalidad y del anarquismo antiorganizativo de la cual la organizaci贸n informal es el eje. La FAI y la FAI-FRI han sido el intento de darse una estructura fluida, de crear una comunicaci贸n b谩sica a trav茅s de las acciones. Fuera de cualquier idiotez sectaria y parloteo demencial. 隆Nunca me cansar茅 de repetirlo! La palabra solo a aquellos que arriesgan su piel y la propia libertad golpeando. La charlataner铆a de la cual hablo es aquella de la web, sobre estas din谩micas 煤ltimamente he reflexionado mucho tambi茅n gracias a algunos/as compa帽eros/as. Internet nos permite comunicar con rapidez las acciones y los mensajes que las acompa帽an. Pero al mismo tiempo nos aturde con un ruido de fondo continuo hecho de una mir铆ada de delirios producidos por comentarios de espectadores aplaudiendo o hipercr铆ticos (que en definitiva son la misma cosa). Espectadores que, para dar sentido y 芦radicalidad禄 a sus existencias, disparan sentencias sumarias montando rid铆culos tribunales de la 芦pureza禄 revolucionaria. Este/a no es un/a prisionero/a anarquista por lo tanto no es digno/a de solidaridad, 隆pero ese s铆 lo es! la merece toda, tiene un hermoso pedigr铆鈥 隆qu茅 tristeza! Por no hablar luego de los 芦ide贸logos禄 de turno que intentan encerrar un fen贸meno intr铆nsecamente ca贸tico como 芦la internacional negra禄 en jaulas 芦ideol贸gicas禄 y esquemas simplistas que revelan torpeza y distanciamiento de las din谩micas de la acci贸n practicada. Para salir de este punto muerto, en mi opini贸n, debemos actuar por una doble v铆a. Dos v铆as como dos l铆neas paralelas que no se cruzan pero que van en la misma direcci贸n. La profundizaci贸n hist贸rica y te贸rica que saca a la luz las estrategias organizativas llevadas a cabo en los 煤ltimos a帽os. Y la otra v铆a, aquella de la lucha real concreta que con nuestras manos contribuimos a construir, d铆a tras d铆a, acciones, resistencias, coordinaciones, luchas de los prisioneros, grupos, n煤cleos de acci贸n, organizaciones informales o espec铆ficas a las cuales damos nuestra contribuci贸n. Aquello que me gusta definir 芦experimentaci贸n revolucionaria禄, que no es otra cosa que la b煤squeda de la herramienta justa para desencardinar este mundo. Dos niveles diferentes, uno a la luz del sol que, en mi opini贸n, encuentra en el papel impreso todav铆a una herramienta adecuada para vehicular un profundizaci贸n, una reflexi贸n sobre aquellas din谩micas pasadas que podr谩n, se espera, ens茅帽anos algo, inspirarnos. El otro, el plano de la lucha concreta que cada uno de nosotros cultiva con los/as propios/as compa帽eros/as, que ciertamente no se puede agotar en la estampa de un libro.

La vida de un/a anarquista, de un rebelde, de un/a revolucionario/a encuentra (en mi opini贸n) plenitud y realizaci贸n 煤nicamente cuando se relaciona con la vida, cuando se ensucia las manos con la mierda que nos rodea. Puede suceder de muchas formas, cada uno encuentra la propia. La violencia anarquista es mi forma de cambiar las cosas. La profundizaci贸n que me interesa es aquella que se ocupa del modo en el cual aquellos que nos han precedido se han organizado. Para entender a partir de sus aciertos o fracasos c贸mo actuar hoy, inmediatamente. Con los/as compa帽eros/as de 芦Lunanera禄, junto a otras realidades editoriales anarquistas, hemos iniciado un recorrido editorial de profundizaci贸n de algunas experiencias hist贸ricas de lucha armada de estampa libertaria y anarquista que en las 煤ltimas d茅cadas han atravesado el panorama revolucionario. Nuestro primer trabajo ser谩 el Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n 鈥 Grupos de Acci贸n Revolucionaria Internacionalista. Bien conscientes, pero, que la vida est谩 en otra parte, en la lucha. Para concluir, volver铆a a reiterar el concepto inicial dirigido a hipot茅ticos neo compa帽eros/as que en mi fantas铆a enferma escuchar谩n estas palabras m铆as.

Seguir vuestro instinto, vuestra rabia, no escuches demasiado a los/as compa帽eros/as concienzudos/as. Lanzaos en la refriega, mal que vaya habr茅is vivido una vida con algo de riesgo y sufrimiento de m谩s pero tambi茅n llena de pensamientos felices, placeres y satisfacciones. Contribuyendo quiz谩s a cambiar las cosas, y por qu茅 no鈥 a marcar la diferencia. Como dec铆a una vieja canci贸n anarquista, 芦Es la acci贸n ideal禄.

Un abrazo an谩rquico y revolucionario a todos/as los/as compa帽eros/as presentes.

Siempre por la anarqu铆a

Alfredo Cospito

Prisi贸n de Terni

