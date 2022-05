–

De parte de Contra Todo Nocividad May 18, 2022 22 puntos de vista

Cuarto encuentro internacional:

29 – 30 – 31 de julio de 2022

TRES DÍAS CONTRA LAS TECNOCIENCIAS

en Altradimora, strada Caranzano 72, Alessandria (AL), Italia

El programa lo daremos a conocer en los próximos dias

El año pasado terminamos nuestra invitación a estas tres jornadas con el deseo de organizarnos de forma individual o colectiva, como cada uno creyera conveniente. En esta fase histórica, además de los métodos de intervención, nos interesa entender lo que está sucediendo. Porque es precisamente el significado, el significado profundo de esta Gran Transformación, lo que más se escapa, donde cortar irreversiblemente son precisamente aquellos significados que podrían hacer reconocer una amenaza y desencadenar el mismo espíritu de rebelión. Estamos más que nunca convencidos de que reconocido el alcance de la Gran Transformación, de la que la pandemia declarada fue solo una probadita, será el espíritu crítico que sobrevivió a los temores inducidos y las toxinas de la propaganda las que desarrollarán propuestas de intervención adecuadas a lo que estamos perdiendo irreversiblemente: lo que no habrá sido atravesado por la erosión genética y el vaciamiento biológico para una nueva redefinición, primero cibernética y luego quimérica del ser humano.

Será en este nuevo terreno que no es en absoluto significativo con viejos esquemas y modelos de interpretación que se encontrarán críticos y futuros tecno rebeldes, unidos por la urgencia común de aquellos que han rechazado los principios declarados y subyacentes de reducir no solo lo humano, sino a todo el vivir considerando que toda la naturaleza está en este vórtice disruptivo, en un simulacro – nada que ver con los restos plateados de libélulas – en el que uno ya no se reconocerá en lo que fue antes, pero en lo que se dará a continuación.

Por eso nos organizamos estos días, para desarrollar un espíritu crítico y tratar de desintoxicarnos de la propaganda masiva que aplasta cada reflexión de raíz con fórmulas disfrazadas de pensamiento, pero estas no son más que mecánicas del algoritmo más sofisticadas que las anteriores.

Son días para estar juntos, para conocerse, para entrelazar reflexiones, experiencias y caminos, incluso diferentes, pero unidos por la profunda conciencia de lo que está en juego -el sentido mismo de humanidad- y unidos en la centralidad de los desarrollos de este sistema tecnocientífico, a diferencia de quienes piensan que son el único depositario de caminos de libertad.

Hemos aprendido en estos años de pandemia declarada a desconfiar de falsos críticos como Zuboff y Harari, tan queridos por los progresistas y por todos aquellos que acogen esa crítica fluida que nunca se materializa en nada, respetuosa de las posibilidades del paradigma cibernético. Al llegar hay una promesa de transhumanismo para todos y para todos, ¿quizás al final ese fue precisamente el deseo nunca declarado?

Nos posicionamos en otra parte de las eternas expectativas de quienes hacen del pensamiento profesional y la contestación de la diatriba política. Conocemos claramente la naturaleza del nuevo paradigma bionanotecnológico y cibernético que está surgiendo en la sociedad y en todos los cuerpos. Esto es suficiente para que empecemos a encontrarnos y no es poco, es lo esencial para seguir Resistiendo.

Resistenze al nanomondo, Bérgamo, 15 de mayo de 2022

El lugar donde tendrá lugar la reunión, Altradimora, (www.radiodelledonne.org/altradimora) es una casa con camas y la posibilidad de poner carpas en el césped frente a la casa.

Ayúdanos a organizar la reunión lo mejor posible, difundiendo esta presentación y el programa tanto como sea posible haciéndonos saber con antelación de tu presencia.



Aquí está la presentación y el programa de la reunión anterior:

https://www.resistenzealnanomondo.org/necrotecnologie/23-24-25-luglio-tre-giornate-contro-le-tecno-scienze/ https://www.resistenzealnanomondo.org/italia-mondo/programma-tre-giornate-contro-le-tecno-scienze-23-24-25-luglio-alessandria/

Para información, reservas y contactos:

www.resistenzealnanomondo.org, info@resistenzealnanomondo.org

www.facebook.com/3giornatecontroletecnoscienze/ (en proceso de actualización)

<!–

–>