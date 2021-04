–

De parte de Anarquia.info

DE LA PRISIÓN DE TERNI, SECCIÓN AS2

HUELGA DE HAMBRE:

En solidaridad con los presos de la guerra social de santiago del Chile, en huelga de hambre liquida desde el 22 de marzo de 2021.

En solidaridad con todos los juzgados por los disturbios de marzo de 2020 y con los 5 presos de Ascoli/Modena que tuvieron el valor de hacer la denuncia escrita por los disturbios de modena.

En solidaridad con el anarquista Davide Delogu sometido al art. 14 bis, exigiendo que se le saque del aislamiento al que está sometido desde hace tiempo.

En solidaridad con los presos de spini di gardolo (tn) donde ha muerto otro preso Ámbar, de 28 años, por las habituales deficiencias «sanitarias».

En solidaridad con los presos en lucha del centro de detención de via corelli (milán).

Valor y solidaridad a los más frágiles: a todos los niños y adolescentes, ignorados, anulados, aislados y cada vez más encerrados en jaulas físicas/»sanitarias»/tecnológicas/represivas.

¡A las abuelas y los abuelos tratados como chatarra para ser tirados y sacrificados!

Yo, Juan Sorroche Fernández, de la Sección AS2 de Terni anuncio:

El inicio de una huelga de hambre durante el tiempo que considere oportuno.

Desde el 12 de abril a las 0:00

La solidaridad universal es una visión entrelazada y proyectada más allá del aislamiento carcelario; «estamos menos solos de lo que él quisiera, seguimos siendo insumisos, libres, dignos…» Por eso tengo un corazón que palpita junto a lxs dignxs prisionerxs en lucha, y la coyuntura mundial, que con diferentes métodos y prácticas conviven, en evoluciones simbióticas en sus espléndidas diversidades y caminan en la viva y larga resistencia colectiva de lxs explotadxs en lucha en todo el mundo.

Utilizaré mi cuerpo como instrumento, rechazando las nociones victimistas que me atan a la condición de preso, tratando de romper con el sujeto pasivo y con la visión utilitaria de la lucha: ¿qué consigo con ello? ¡Voy más allá y lucho, simplemente, por la extensión de la solidaridad entre presos y presas en lucha en todo el mundo!

La solidaridad creo que es una visión que necesita un equilibrio, que de forma alquímica y puesta en práctica une lo universal con lo específico. Así que no puedo ignorar las condiciones y situaciones más cercanas a mi contexto y que sufro. Y eso no quita, es más, aumenta en calidad nuestra perspectiva, por lo que mi pensamiento va y me incluyo en las protestas que en diferentes momentos, formas y lugares, ha habido y habrá en el contexto carcelario italiano, y mi solidaridad va para lxs amotinadxs de marzo de 2020 que fueron torturadxs y asesinadxs (14 presxs) por el estado por defender sus vidas. Este es un tema a tener en cuenta, que se entrelaza con las causas de la gestión «criminal» de Covid-19. Porque eso se extiende a toda la sociedad global estado-capitalista. Esta lucha contra el nefasto estado-capitalista es la principal motivación que engloba la lucha. La lucha anarquista es contra la imposición a todos los niveles de las diversas medidas «sanitarias-militares», que está anulando las mentes/cuerpos/corazones/espíritus de lxs individuxs. Con el incesante terrorismo mediático e informativo, anulando el pensamiento crítico y radical sobre lo que realmente nos ocurre. Nos enfrentamos a las definiciones de los acuerdos geopolíticos y de gobernanza, también gestionados por las multinacionales digitales, farmacéuticas y tecnológicas. ¡Una dictadura sanitaria/tecnológica! Consciente de mi posición de extrema debilidad, ¡pero decidido en la voluntad! Que con el ejemplo nos ha mostrado el preso Dimitris Koufondinas en Grecia, al que va mi solidaridad, aunque tarde, ¡pero en continuidad!

¡CON LOS PRISIONEROS DE LA GUERRA SOCIAL EN EL MUNDO!

MARCELO VILLARROEL Y TODOS LOS PRESOS SUBVERSIVOS, ANARQUISTAS Y LIBERTARIOS DEL LEVANTAMIENTO EN CHILE Y DE LA LIBERACIÓN MAPUCHE: ¡A LA CALLE! ¡LIBERTAD PARA TODOS!

¡POR LA PROPAGACIÓN DE PRÁCTICAS SOLIDARIAS!

¡UN PENSAMIENTO PARA LA COMPAÑERA EMILA HERRERA, «BAU»!

ASESINADA POR LOS GUARDIAS PRIVADOS DE LOS TERRATENIENTES:

¡COMO BENETTON!

«Hay que luchar y luchar hasta aplastar la desproporción».

Y vayamos como vayamos, ¡siempre con el corazón!

¡POR LA ANARQUÍA!

Para escribir a Juan:

Juan Sorroche Fernández

Camino del Campore, 32

05100 Terni

Italia.

FUENTE: IL ROVESCIO

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA