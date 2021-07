芦L煤cidamente consciente de la estrategia punitiva que el DAP [芦Departamento de Administraci贸n Penitenciaria禄] est谩 poniendo en marcha hacia m铆, y al mismo tiempo llena de rabia y asco, decid铆 que -si no tengo medios para interponerme concretamente a sus l贸gicas vindicativas- tengo al menos la posibilidad de no dejar que lo hagan con mi colaboraci贸n. Al conocer la noticia de mi regreso a S. Maria Capua Vetere, a las 18 horas del 16 de junio de 2021, anunci茅 inmediatamente el inicio de una huelga de hambre indefinida. S茅 que estas decisiones no son competencia de la administraci贸n de la prisi贸n, pero no pienso comer ni un solo bocado m谩s en este lugar de mierda禄.