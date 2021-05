Italia: La compañera Fabiola De Costanzo en huelga de hambre

Yo Fabiola, detenida en la cárcel de las Vallette desde el 31/12/2020, a partir de hoy 17 de mayo inicio la huelga de hambre ya que me niegan las visitas con cualquier otra persona que no sea mi padre y se me han retirado las videollamadas con mi compañero por un problema de contrato telefónico y nunca restablecido una vez que se había solucionado el problema. Habiéndome negado las visitas a pesar de la aprobación de la magistrada de vigilancia Elena Massucco en fecha 28.4.21, he decidido que a partir de esta mañana no comeré más hasta que no me sea garantizado el derecho a mi afectividad.

Fuente:

//ilrovescio.info/2021/05/18/fabiola-in-sciopero-della-fame/

Para escribir a la compañera:

Fabiola De Costanzo

via Maria Adelaide Aglietta 35

10151 Torino

Italia