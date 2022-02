–

Desde hace dos a帽os vivimos en un estado de emergencia interminable, tras el avance de un virus que se ha convertido en una pandemia mundial. Ten铆a que ocurrir tarde o temprano en un mundo globalizado y capitalista que destruye el entorno natural en aras del beneficio, donde los bienes y las personas se mueven r谩pidamente de un extremo a otro del planeta (y s贸lo los pobres son rechazados en las fronteras), y donde m谩s de la mitad de la poblaci贸n mundial vive en ciudades mega-urbanizadas.

La proclamada emergencia, sin embargo, ha sido utilizada por el Estado no para meter la mano en el sector sanitario, diezmado por los continuos recortes que los gobiernos han realizado a lo largo de los a帽os y que han provocado tantas muertes evitables (no s贸lo por el virus), sino para acelerar todos aquellos mecanismos autoritarios y coercitivos de los que es capaz el r茅gimen democr谩tico.

No se trata s贸lo de la vacunaci贸n obligatoria para determinadas categor铆as de personas (personal sanitario, profesores, mayores de 50 a帽os), sobre la que hay mucho que discutir, sino sobre todo del control social que se ha puesto en marcha, sin olvidar el instrumento del Pasaporte Verde, que en cualquier caso no es m谩s que una etapa en la carrera hacia la digitalizaci贸n forzosa de todos los datos que nos conciernen. El control y el comercio de datos digitales, como sabemos, es la nueva frontera del 芦capitalismo de la vigilancia禄, que a trav茅s de la gesti贸n de emergencias est谩 ganando terreno.

Desde las apps de rastreo hasta las c谩maras de reconocimiento facial, desde el internet de las cosas hasta la inteligencia artificial, la tecnolog铆a al servicio de los amos y los estados, que no naci贸 para simplificar nuestra existencia sino para vigilarnos, estar谩 cada vez m谩s presente en nuestras vidas, pero solo con la digitalizaci贸n de los datos y su transmisi贸n (5G, banda ultraancha) e interconexi贸n (dom贸tica, smart-city) ser谩 posible. No es casualidad que el PNRR del gobierno de Draghi, es decir, el Fondo de Recuperaci贸n italiano financiado con dinero europeo, est茅 canalizando sumas astron贸micas hacia las tecnolog铆as de vigilancia y la modernizaci贸n digital de todos los sectores esenciales: la escuela, el trabajo, las redes de telecomunicaciones, la movilidad y la sanidad (con telemedicina). Tampoco es una coincidencia que el gobierno de Draghi haya facilitado a los organismos e instituciones de la administraci贸n p煤blica la recogida y el tratamiento de datos personales, a trav茅s de un art铆culo del Decreto Capienze que el pasado mes de octubre derog贸 el art铆culo 2 del C贸digo de Privacidad, reduciendo tambi茅n el papel de la Autoridad de Protecci贸n de Datos.

Para muchas personas, quiz谩 no sea un problema que sus datos sean utilizados por empresas privadas, multinacionales e instituciones estatales mediante la vigilancia masiva. La gente sigue pensando que si no hace nada malo, sus datos no son secretos. Pero el control social nunca es algo que concierna s贸lo a la esfera de las libertades personales y la intimidad; hay varias razones para oponerse a la digitalizaci贸n de los datos y a las herramientas invasivas como el pase verde, entre las m谩s inmediatas: desde la facilidad con la que los empresarios pueden vigilar a sus empleados (隆y los riders y los empleados de Amazon saben algo de esto!) hasta los que viven en una situaci贸n de ilegalidad forzosa (como los inmigrantes indocumentados) que ven su vida continuamente amenazada por el aumento de los dispositivos de vigilancia cada vez m谩s sofisticados. No olvidemos la discriminaci贸n de los que ya no tienen acceso a las nuevas tecnolog铆as, a menudo los m谩s pobres de la sociedad, que ven menoscabado su acceso a los derechos y servicios sociales que conquistaron hace a帽os a costa de una dura lucha.

No nos sorprende que las instituciones, en lugar de garantizar a todas las personas el acceso a las mismas prestaciones, prefieran gastar millones de euros en dispositivos de vigilancia digital, que autom谩ticamente conducir谩n a la domesticaci贸n, por un lado, y a la exclusi贸n social, por otro.

Tampoco nos sorprende saber que las leyes pueden ser injustas y afectar a la libertad de unos pocos o de muchos. Sin embargo, el tema del pase verde ha cobrado hoy un inter茅s que antes no se ve铆a con otras tecnolog铆as de vigilancia. Esto se debe a que personas que antes estaban bien integradas se encuentran ahora sin poder circular libremente en trenes, autobuses y tiendas, o sin poder trabajar o prestar servicios b谩sicos sin un determinado documento鈥 como siempre ha ocurrido con los inmigrantes o los desfavorecidos econ贸micamente, a los que antes apenas prestaban atenci贸n (y a los que puede que sigan sin prestarla).

Estas personas se encuentran marginadas por 芦su禄 sociedad, y desgraciadamente tambi茅n es cierto que hay muchos ego铆stas (incluso entre los que se consideran altruistas) que contribuyen a la injusticia exigiendo m谩s y m谩s normas y prohibiciones contra cualquier categor铆a que no sea la suya.

Pero 隆cuidado! No es una cuesti贸n de fascismo o democracia: todo Estado, ya sea republicano, mon谩rquico o fascista, siempre ha dividido a la sociedad entre los que est谩n integrados en un lado, con todos los derechos garantizados, y los que est谩n en el otro lado, que deben ser marginados porque son designados como enemigos.

Para dividir a la sociedad, el poder siempre nos ha dicho que si no tenemos nada que ocultar, no debemos temer que nos controle, pero en realidad es precisamente a trav茅s de este control como puede operar la clasificaci贸n entre los incluidos y los excluidos, los integrados y los excluidos, los premiados y los castigados.

Si bien es cierto que nuestras vidas nos pertenecen y que ning煤n responsable pol铆tico o econ贸mico debe decidir lo que es bueno o malo para nosotros, el hecho de que el Estado o cualquier otra instituci贸n, ya sea p煤blica o privada, nos controle cada vez m谩s a trav茅s de los datos personales no puede conducir a nada bueno, hoy como siempre (y ciertamente no es menos preocupante que ya estemos sometidos a una incre铆ble cantidad de documentos, certificados y, por 煤ltimo, herramientas tecnol贸gicas).

Dicho esto, es bastante in煤til que apelemos continuamente a las libertades democr谩ticas o a la Constituci贸n traicionada, y que gritemos 芦隆Fascismo!禄, porque en realidad los que gobiernan siempre han hecho lo suyo en todas las 茅pocas, a no ser que se vean frustrados en sus intenciones por revueltas y revoluciones sociales.

Lo que deber铆a hacernos reflexionar, si acaso, es que algunas personas en los pa铆ses occidentales, despu茅s de haber pasado en un instante de pertenecer a categor铆as privilegiadas a ser se帽aladas como los nuevos chivos expiatorios, repudiados por la llamada 芦sociedad civil禄, en lugar de tender a una autoorganizaci贸n solidaria y horizontal entre ellos, cuando manifestaron la necesidad de iniciar una lucha volvieron a apoyarse, aunque no siempre, en 芦l铆deres禄 y personajes turbios. Hay gente que desgraciadamente cree acr铆ticamente, casi en un gesto de fe, en personajes ambiguos, a menudo procedentes de zonas soberanistas f谩cilmente rastreables a la derecha m谩s radical o al catolicismo reaccionario. 驴Qu茅 hay de malo en eso? Desde nuestro punto de vista todo: hay que repeler tanto a los que provienen de los partidos de gobierno (sea la izquierda legalista-estatista o la derecha liberalista) como a los que aparentemente se oponen al gobierno pero apoyan soluciones autoritarias y discriminatorias muy parecidas (pensemos por ejemplo en los racistas que quieren excluir a los extranjeros o en los fundamentalistas religiosos que quieren hacer lo mismo con los gays).

Una lucha eficaz debe tener claro el enemigo contra el que se va a atacar, no hoy, sino siempre: el principio de autoridad, en todas sus diversas formas.

Adem谩s, dado que la tecnolog铆a hoy en d铆a ya no es una opci贸n o un simple privilegio, sino tambi茅n una imposici贸n, debemos redescubrir cuanto antes la solidaridad y la dimensi贸n humana, tratando de oponernos a la alienaci贸n y a las divisiones creadas artificialmente por el poder entre la masa de explotados. Cuanto antes comprendamos esto, menos complicado ser谩 luchar contra quienes, bajo el disfraz de la ciencia, o m谩s bien del cientificismo, nos obligan a someternos a los imperativos del Estado, de la econom铆a capitalista y de la tecnolog铆a a su servicio, que en nuestra 茅poca no libera ciertamente a la humanidad de la monoton铆a del trabajo (como pensaban los positivistas a mediados del siglo XIX), sino que parece encadenarla a nuevas formas de esclavitud.

No busquemos soluciones desde arriba, 隆creemos 10, 100, 1000 caminos solidarios y autogestionados desde abajo!

Anarquistas del Espacio Libertario 芦Sole e Baleno禄.

Subborgo Valzania 27, Cesena, enero de dos mil veintidos.

FUENTE: INFERNO URBANO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A