El 5 de abril se celebr贸 en la universidad de sociolog铆a de Trento una descarada reuni贸n sobre 芦procesos participativos禄, centrada en el proyecto Tav en Trentino, en la que el principal invitado fue el alcalde de Trento, Franco Ianeselli. De hecho una lecci贸n de propaganda en nombre de Rfi. Un poco m谩s tarde, la misma universidad de Sociolog铆a puso a disposici贸n una de sus aulas para una conferencia titulada 芦La guerra en Ucrania y la pol铆tica en Italia禄, organizada por el centro de investigaci贸n 芦Jean Monnet禄. En la calle, una iniciativa de protesta impugn贸 la presencia del alcalde esper谩ndole a la salida (se quej贸 de un enfrentamiento 芦antidemocr谩tico禄), pero tambi茅n destac贸 el papel de la universidad en la colaboraci贸n con la industria b茅lica. El siguiente es un discurso pronunciado por un compa帽ero en esa ocasi贸n.

La guerra pieza por pieza

Hace unos a帽os escribimos en un peque帽o panfleto, que acab贸 en los escritorios de la Fiscal铆a como parte de la operaci贸n antianarquista llamada 芦Renata禄, que para estar en contra de la guerra es necesario atacar la salud del Estado, porque atacar al Estado significa atacar la esencia de la guerra. S铆, porque desde tiempos inmemoriales la causa de cualquier guerra radica en la propia existencia de los estados. Un Estado sin ej茅rcito, sin polic铆a y sin bombas nunca podr谩 llamarse as铆, porque sin esas relaciones de fuerza ser铆a la propia poblaci贸n que habita sus territorios la que definir铆a la calidad de vida. En su lugar, el Estado debe controlar, reprimir y mantener la vida en sus garras. Hoy en los misiles que caen sobre Ucrania, ayer en Afganist谩n, Irak, Palestina, Libia鈥 Pero todo ej茅rcito necesita t茅cnicas y estudios refinados para mantener su poder, y 茅stos no se desarrollan en alg煤n laboratorio perdido en las monta帽as, sino dentro de las universidades. Esas mismas universidades, como la de Trento, que se limpian la cara con el leitmotiv de la 芦construcci贸n de la paz禄 (como ocurre con los acuerdos con las instituciones rusas), pero que mientras tanto contin煤an descaradamente sus innumerables colaboraciones con la industria b茅lica. Desde la implicaci贸n en el sector aeroespacial con fines estrat茅gicos y el control de fronteras, pasando por las tecnolog铆as para la digitalizaci贸n del ej茅rcito, como el proyecto Soldato Futuro, hasta los estudios sociol贸gicos sobre la contrainsurgencia, son muchos los campos en los que la Universidad de Trento financia y realiza investigaciones con fines b茅licos.

Hoy en d铆a, la investigaci贸n dual (civil y militar) est谩 cada vez m谩s inmersa en la propia din谩mica de la sociedad tecno-capitalista, y detr谩s de la llamada libertad de investigaci贸n no hay ninguna libertad. En cambio, existe la longa manus del militarismo y empresas como Leonardo, Eurotech, Eni, Thales Alenia Space, Iveco Defence Veichles y muchas otras.

Los dos a帽os que precedieron al inicio de esta guerra sofocaron cualquier esp铆ritu cr铆tico, y fue la consecuencia de las elecciones y medidas tomadas por los Estados para que la aceptaci贸n muda se convirtiera en la norma. Cualquiera que se oponga genuinamente al militarismo es calificado en nuestras latitudes como 芦amigo de Putin禄, al igual que hasta hace unos meses cualquiera que planteara dudas sobre el manejo de la epidemia por parte del Estado ca铆a en los criterios de una plaga. Los dos 煤ltimos a帽os han sido un campo de pruebas. Y hoy la propaganda estatal no tiene reparos en calificar de 芦psic贸ticos禄 a quienes critican la guerra en curso, como ocurri贸 en Taranto hace unos d铆as.

Y hoy somos bombardeados por definiciones como 芦transici贸n ecol贸gica y digital禄, por quienes alimentan y quieren sin escr煤pulos la guerra por el control de territorios y materias primas esenciales para el funcionamiento de su Nuevo Mundo. Un mundo de m谩quinas donde s贸lo se aplica la l贸gica de la eficiencia. No hay m谩s que mirar de cerca lo ocurrido en Kazajist谩n a principios de enero (sobre lo que no surgi贸 ninguna indignaci贸n institucional) para ver la verdadera cara de la digitalizaci贸n y la guerra. En ese territorio hay muchos recursos 煤tiles para la construcci贸n de componentes microelectr贸nicos para la digitalizaci贸n (los llamados metales y tierras raras), as铆 como petr贸leo y gas, y en consecuencia el inter茅s de las superpotencias por controlarlos. Adem谩s, las centrales el茅ctricas utilizadas para la producci贸n de datos tienen un enorme consumo de energ铆a, que en Kazajst谩n ha dejado literalmente fuera de servicio a ciudades enteras y ha elevado dr谩sticamente el precio de las facturas de energ铆a. Esta es una de las razones de los levantamientos. El control de los recursos minerales es una de las prioridades de las guerras de hoy y de ma帽ana, la hora de la verdad tras la llamada Transici贸n. Y el extractivismo desenfrenado es lo que no s贸lo devasta los territorios y enferma a las poblaciones, sino tambi茅n lo que se necesita para construir nuevos armamentos cada vez m谩s avanzados t茅cnicamente. La guerra produce guerra. El gasto militar aumenta constantemente y el PNR establece claramente cu谩les son los planes para un futuro muy pr贸ximo. Es la Industria 4.0 para la que se est谩n formando (o m谩s bien alistando) muchos universitarios. Y por eso en esta guerra, como en todas las que la han precedido, no existe el Bien contra el Mal, existen intereses y poderes que hay que defender a cualquier precio y sacrificio humano. Y s贸lo los oprimidos y los pobres pagar谩n el precio. Todo militarismo, venga de donde venga, trae consigo nuevas fronteras y con ellas muerte, destrucci贸n y explotaci贸n. Todo coraz贸n que se oponga, en cambio, puede formar parte de la 煤nica conciencia capaz de poner fin a las guerras patronales, la de un internacionalismo sin pa铆ses.

En este sentido, saludamos con alegr铆a la negativa de los trabajadores de Pisa y G茅nova a cargar material b茅lico, el bloqueo del armamento de la OTAN por parte de los ferroviarios griegos y el sabotaje realizado por los ferroviarios bielorrusos de los suministros al ej茅rcito ruso.

En estos gestos hay m谩s humanidad, m谩s inteligencia y m谩s solidaridad concreta que en todas las conferencias universitarias sobre la 芦paz禄.

