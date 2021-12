–

La reacci贸n en Italia. Mensaje en el barril sobre la operaci贸n Sibilla y mucho m谩s

La voluntad de destruir es al mismo tiempo una voluntad creadora.

鈥 M. Bakunin, La reacci贸n en Alemania

Se dice que un d铆a Alejandro Magno fue al barril donde viv铆a Di贸genes de Sinope. Di贸genes fue el 煤nico fil贸sofo que no hab铆a ido a rendir homenaje al gran rey. As铆 fue Alejandro hacia 茅l. Alejandro le pregunt贸: 芦Dime qu茅 puedo hacer por ti禄. Y Di贸genes respondi贸: 芦Ap谩rtate, me est谩s haciendo sombra禄.

Reflexionar hoy sobre las condiciones de incomunicabilidad, de autonom铆a, de refractariedad hacia el poder es mucho m谩s complicado de cuanto lo era en el siglo IV a. C.

Hoy el poder no se mueve, ya no existe un barril en el cual la sombra del Estado no llegue. La 煤nica relaci贸n posible con este organismo global es la violencia. Con demasiada frecuencia se oye repetir, como una letan铆a de oraci贸n al atardecer, la inactualidad de la violencia revolucionaria. Se dice 芦ya no son los tiempos禄, cuando, en todo caso, a ser inactual, ya, es la posibilidad de escapar.

Los dos 煤ltimos a帽os han representado una triste confirmaci贸n de esta historia milenaria. Una nueva era se ha anunciado con la masacre en las c谩rceles italianas, con el encierro de las personas en sus casas mientras la producci贸n continuaba adelante, con las agresiones y los asesinatos durante las huelgas de la log铆stica, con las innumerables maniobras represivas contra los anarquistas, finalmente a trav茅s del paso verde, desembarco definitivo (?) de la nueva sociedad del control.

En la as铆 llamada civilizaci贸n global los desastres del capitalismo nos alcanzan en cada cueva. La par谩bola de los 煤ltimos movimientos ecologistas me parece elocuente. El 芦bla bla bla禄 de la peque帽a Greta que les cae sobre su cabeza: sois vosotros pacifistas los que hac茅is solo 芦bla bla bla禄 y mientras tanto los patrones del mundo contin煤an a conducirnos a todos hacia la cat谩strofe. 驴Qu茅 hacer entonces? Salir del barril y actuar.

Podemos leer la reciente operaci贸n 芦Sibilla禄 desde tres puntos de vista: las din谩micas de desolidarizaci贸n; el giro autoritario de nueva forma; la fase nihilista.

1. Din谩micas de desolidarizaci贸n

La investigaci贸n apunta en primer lugar a golpear los escritos de Alfredo Cospito y quienes los difundieron. Objetivo declarado de los magistrados es crear un foso m谩s potente de aquello f铆sico que rodea la prisi贸n. Dar solidaridad revolucionaria a un prisionero como Alfredo significa entonces llamar la atenci贸n de la represi贸n.

隆Ciertas cosas no se pueden decir! No se ha dado suficiente resalto a un hecho inherente a los registros del 11 de noviembre. El ROS [1] ha secuestrado todas y digo todas las copias rastreables de 芦Vetriolo禄, del libro 驴Qu茅 internacional? y del libro Mi querido patr贸n ma帽ana te disparo [2](Ediciones Monte Bove) en el intento de borrar una pieza importante de la propaganda anarquista de los 煤ltimos a帽os. Las palabras, los an谩lisis, las propuestas de los revolucionarios deben desaparecer, condenados a la damnatio memoriae[3], probablemente ser谩n quemados en la primera noche de luna llena, con la bendici贸n del obispo y los conjuros de la santa inquisici贸n. Pero las din谩micas de desolidarizaci贸n son un hecho progresivo, no terminan en una noche de caza de brujas. Se expanden como una nube t贸xica.

驴C贸mo se responde a las din谩micas de desolidarizaci贸n? Con la solidaridad, s铆, 驴pero qu茅 significa solidaridad? Yo no soy solidario con las ideas de Alfredo. Algunas las comparto, otras no las comparto. Soy anarquista y razono con mi cabeza. Yo soy solidario con las pr谩cticas de las cuales es acusado. Yo pienso que las pr谩cticas de las cuales Alfredo est谩 acusado son un patrimonio del movimiento revolucionario.

Y uso la palabra 芦patrimonio禄 no por casualidad. Nuestra clase no tiene riquezas. No hereda nada en la tierra de los patrones. Nuestras 煤nicas riquezas, nuestro patrimonio, viene dado de nuestras pr谩cticas de lucha. Son nuestra 煤nica herencia, las debemos cuidarlas con celos铆a, pero sobre todo las debemos alimentar. Cada generaci贸n puede ser una generaci贸n 芦mesi谩nica禄, revolucionaria, dec铆a Walter Benjamin.

Naturalmente el pan se hace con la harina que se tiene. Cuando le preguntaron a Di贸genes cu谩l era la mejor hora para comer, parece que el fil贸sofo respondi贸: 芦El rico cuando quiere, el pobre cuando puede禄.

Dec铆a un gran estratega revolucionario, Carletto Mazzone, que 芦la t茅cnica es el pan de los ricos, la t谩ctica es el pan de los pobres禄. Nosotros no tenemos t茅cnica, no tenemos ciencia y no tenemos fundaciones millonarias. Tenemos nuestra inteligencia y nuestra hambre.

Y la inteligencia da miedo, por esto nos secuestran libros y peri贸dicos.

2. Giro autoritario de nueva forma

A prop贸sito de an谩lisis que dan miedo, la operaci贸n Sibilla confirma una importante hip贸tesis de 芦Vetriolo禄. El advenimiento de un 芦giro autoritario de nueva forma禄. Para enmarcar este concepto correctamente, primero debemos decir algo sobre el santo patr贸n de la Operaci贸n Sibilla.

Moment谩neamente aparcado en la fiscal铆a de Perugia, Raffaele Cantone es una de las estrellas brillantes de la burgues铆a italiana. Reserva de la rep煤blica en servicio permanente efectivo, su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones para la presidencia del consejo (primer ministro, NdT.), en particular por los ambientes europe铆stas, liberales y de la camarilla que gira en torno a Matteo Renzi. Bien entendido para un gobierno de conjura parlamentaria, que esta gente, se sabe, lo hemos visto con Mario Monti, no les vota ni siquiera su madre.

De todas las acusaciones hechas por Manuela Comodi y bendecidas por San Raffaele Cantone, la cabecera M) de la ordenanza es sin duda el m谩s divertido. Se viene acusado de haber escrito un texto firmado por 芦Circolaccio Anarchico 鈥 Spoleto禄 en el cual se hace un llamamiento 芦por una verdadera huelga general禄 鈥 隆mis cojones! 鈥 芦as铆 de instigar p煤blicamente a la comisi贸n de delitos contra la personalidad del Estado, amenazando gravemente un injusto da帽o禄.

Mira lo que es el giro autoritario de nueva forma: mientras los escuadrones de los patrones golpean a bastonadas a los obreros en huelga, quien invoca una verdadera huelga general a la altura del nivel del enfrentamiento, amenaza un 芦injusto da帽o禄 a aquellos patrones que en tanta consideraci贸n tiene al dr. Cantone.

Para evitar cualquier peligro de 芦victimizaci贸n禄 o 芦inocentismo禄, hay que precisar que Cantone, en otras palabras, no ha recibido ning煤n golpe [4]. Su estrategia se coloca, del todo pac铆ficamente, dentro del nuevo giro autoritario de nueva forma. Hay una l铆nea roja que conecta la masacre de Mottarone a Stresa, los seis muertos al d铆a en el trabajo, los sindicalistas asesinados, el paso verde y la operaci贸n Sibilla. Esta l铆nea roja se llama: reinicio de la econom铆a capitalista.

Yo soy completamente culpable, tiene raz贸n 芦Cantone el censor禄, de haber alabado el sabotaje del reinicio econ贸mico.

La acusaci贸n de Cantone tiene en realidad aquel sabor nost谩lgico que nos transporta a un peque帽o mundo antiguo. De hecho, hay que recordar que, originalmente, el art铆culo 270 del c贸digo Rocco castigaba aquellas asociaciones que promov铆an el 芦odio de clases禄.

Imagin茅monos si no soy culpable, 隆nosotros los anarquistas son 150 a帽os que promulgamos el odio de clase! No solo me declaro culpable, sino que para que mi confesi贸n sea m谩s convincente pretendo llamar correctamente:

鈥 la asociaci贸n industrial (驴os acord谩is de ese saco de mierda de Macerata que dec铆a 芦si alguien morir谩, paciencia禄?);

鈥 la asociaci贸n de comerciantes, por aquellos contratos de 10 horas y otras 40 horas en negro (as铆 durante el encierro hemos tomado el subsidio de desempleo solo sobre aquellas 10 horas);

鈥 Las empresas como la SPK de Mil谩n, que alquilan a los 芦gorilas禄 para las escuadras con las que se golpea a los trabajadores en huelga.

Pido disculpas a los muchos que he olvidado. Yo he hecho de todo para fomentar el odio de clases en mi vida, pero es solo gracias a vosotros que hemos llegado hasta aqu铆.

Si esto es instigaci贸n, bueno, 隆es una instigaci贸n irresistible!

A pesar de ese peque帽o mundo antiguo del c贸digo Rocco que desde hace 15 a帽os hace so帽ar a Manuela Comodi, hay que precisar que el giro autoritario de nueva forma no es el fascismo. Como la pulsera electr贸nica no es la bola y la cadena al pie. Por otro lado, 隆lo hab铆an prometido que la tecnolog铆a nos habr铆a mejorado la vida!

Esta aclaraci贸n, entre otras cosas, me mantiene bien alejado del conspiraci贸nismo. Quien cree, por ejemplo, que el Estado provoque las tensiones y las crisis a prop贸sito, para luego da un giro autoritario. El estado, si pudiera, vivir铆a en la paz social. 隆El estado nos ataca porque es atacado!

La verdad es que las crisis que est谩 provocando el capitalismo -ambientales, sanitarias y sociales- son ingobernables. Por esto se necesita un giro autoritario. A esto sirven las tecnolog铆as, el control digital, el pasaporte interno para moverse y trabajar.

Adem谩s, esta aclaraci贸n me tiene bien alejado de cualquier antifascismo democr谩tico. Es realmente verdad, como dec铆a Bordiga, que el antifascismo se habr铆a convertido en el peor producto del fascismo.

Inmodestamente, 芦Vetriolo禄 ha sido el peri贸dico desde siempre m谩s l煤cido sobre estos temas. En tiempos no sospechosos, cuando ten铆amos a Matteo Salvini en el gobierno, 芦Vetriolo禄 siempre ha criticado a quien hablaba del peligro fascista-Liga Norte. En las columnas de 芦Vetriolo禄 siempre se ha escrito que los verdaderos riesgos autoritarios proven铆an de una vuelta de tuerca del liberalismo, que arriesg谩bamos m谩s un Bava Beccaris que un Mussolini (Bava Beccaris invocado propio de reciente para ametrallar las plazas no pase verde).

Y en mi libro de historia, despu茅s de Bava Beccaris viene Gaetano Bresci鈥

3. La fase nihilista

El 煤ltimo aspecto del cual nos habla la operaci贸n Sibilla es inherente a aquella que en 芦Vetriolo禄 ha sido

llamada la 芦fase nihilista禄. La fase nihilista, en mi opini贸n, llama en causa dos tipos de problemas.

El primero es inherente a la relaci贸n cada vez m谩s conflictiva con la cual, ahora ya a nivel de masas viene percibida la ciencia. Bakunin hab铆a profetizado, hace ya 150 a帽os, esta degeneraci贸n. Al vincular la idea de Estado a la idea de Dios y observando que todo poder estatal necesita un aparato ideol贸gico-religioso, Bakunin hab铆a previsto que en el pleno desarrollo del Estado burgu茅s, los cient铆ficos se habr铆an convertido en los nuevos curas.

Bakunin, va recordado, no polemiza con la ciencia, como si esta tuviera una propia vitalidad subjetiva, sino con el constituirse en clero de los cient铆ficos. Es decir, el problema de Bakunin no es anti-ciencia, es siempre un problema social, del estratificarse en clave ideol贸gica y no solo mecanicista de las clases sociales.

El clero cient铆fico, como todo clero, tiene sus ritos y sus misterios, su lenguaje es envolvente y exclusivo, compuesto de varios idiotismos que excluyen a las masas.

Hoy la profec铆a de Bakunin se ha hecho realidad, millones de proletarios en el mundo salen a las calles contra los nuevos 芦escriba禄. Si incluso la civilizada Holanda ve a la polic铆a disparando contra los manifestantes, significa que est谩 sucediendo algo potente.

La grandeza del gesto de Alfredo consiste en el haber identificado de manera ferozmente l煤cida la contradicci贸n del siglo: la lucha entre los explotados y el nuevo clero que quiere redise帽ar el mundo para que el orden de los patrones se vuelva irrevertible. En una 茅poca en la cual somos todos responsabilizados, Alfredo 芦redistribuye禄 un poco de responsabilidad.

El segundo orden de problemas que la fase nihilista llama en causa consiste en la eliminaci贸n de la lucha de clases. Ha habido una verdadera y propia erradicaci贸n pr谩ctica y cultural de esta lucha. El odio de clases es el gran erradicado de nuestra 茅poca.

La fase nihilista consiste entonces en esto: el retorno del odio de clase removido bajo formas sintom谩ticas, k谩rsticas, irracionales. Re铆rse de esta irracionalidad porque los cabreados no veneran la ciencia como las iglesias marxistas prev茅n, o porque no se adhieren al manual del perfecto activista verde-fucsia de la 禄 new left 芦, significa no haber entendido la naturaleza de la fase nihilista.

Nosotros debemos, por el contrario, contraponer al mito de la ciencia el mito de la revoluci贸n social, llevar dentro de la fase nihilista aquella negatividad radical que es la anarqu铆a vindicadora.

Se necesita, lamentablemente, reconocer a la operaci贸n Sibilla una cierta 芦puntualidad禄. Terminados los 芦tiempos largos禄 parece que la historia haya calzado las botas de las siete leguas. Sin embargo, estoy convencido de que estas operaciones no tengan ninguna posibilidad de 茅xito. Me gusta mucho una frase de la Plataforma:

芦El anarquismo naci贸, por tanto, no de las abstractas reflexiones de un acad茅mico o de un fil贸sofo, sino de la lucha directa de los trabajadores contra el capital, de lo que necesitan y sus necesidades, de su psicolog铆a, de sus aspiraciones de libertad e igualdad禄.

Siendo una idea inmanente de los explotados, no bastaran los barrotes para encerrar la anarqu铆a. No basta con cerrar los peri贸dicos. Inevitablemente, de la rabia, como el f茅nix, volver谩 a surgir la Idea inefable.

Por 煤ltimo, visto que hablamos de 芦delitos de opini贸n禄 (definici贸n del Juez de Instrucci贸n, sic) estamos llamados a responder a una pregunta: 驴qu茅 significa pensar?

Pensar significa negar. Toda afirmaci贸n es una negaci贸n, dec铆a Spinoza. En nuestras lenguas nos es casi imposible una cualquier frase que no contenga una negaci贸n. El pensamiento surge, pues, como negaci贸n del ser, como negaci贸n de aquello-que-esta, del Estado. Los humanos desde siempre niegan una realidad que encuentran insoportable.

Hay solo una entidad que no niega nunca, es la m谩quina. La m谩quina es una 芦entidad positiva禄, nosotros somos entidades negativas. Tenemos dentro una fractura entre nuestro yo y la naturaleza, entre nuestro yo y la historia, entre nuestro yo y el Estado. 脡sta es la raz贸n por la cual no podr谩n nunca existir m谩quinas inteligentes nunca pueden existir, digan lo que digan. La 煤nica m谩quina inteligente, por mucho que se diga. La sola maquina inteligente es aquella que se apaga. Porque solo quien se niega, quien 芦hace huelga禄, tiene la dignidad del intelecto.

Como dice el odioso lema de los carabinieri, 芦obedecer en silencio禄. La obediencia es muda, es la negaci贸n que funda el lenguaje. En cuanto a m铆, no conseguir茅is silenciarme: soy un proletario, soy un anarquista, soy un insurreccionalista y nunca dar茅 un paso atr谩s.

Michele Fabiani

un anarquista de los Sibilinos

Notas:

[1] Reparto Operativo Especial de los carabinieri

[2] Tambi茅n es una estrofa de una vieja canci贸n de lucha social y de clase: 鈥uerido patr贸n ma帽ana de disparo, hare de tu piel jab贸n de bestia (somaro)鈥.

[3] Es una locuci贸n latina que significa literalmente condena de la memoria. Era una pr谩ctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte.

[4] Juego de palabras entre el apellido del fiscal: Cantone y la palabra cantonata: golpe, torta, metedura de pata, etc..

