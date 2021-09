Por correspondencia con un compañero, Mauro informa que está en huelga de hambre desde el 3 de septiembre. Publicamos un extracto de una carta fechada el 5 de septiembre:

…desde el 3 de septiembre de 2021 estoy en huelga de hambre, desgraciadamente con mi peso en cinco días he llegado a 61.400. Entiendo lo que pueda estar pasando con mis problemas de salud, pero si merece la pena el acercamiento a la Toscana para realizar entrevistas con mi familia seguiré adelante, no veo a mi familia desde febrero de 2018. No hay otra alternativa para evitar la huelga de hambre. He presentado varias veces peticiones y varias veces han sido rechazadas por razones de seguridad de la institución, ¡basta ya!

Lxs abrazo a todxs

Mauro