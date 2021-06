–

La noche siguiente a la segunda y última vista preliminar del juicio de Scintilla, celebrada en Turín el 16 de junio, Natascia fue despertada de nuevo en mitad de la noche en su celda de la cárcel de Vigevano y trasladada a otra prisión. Esto fue descubierto en la mañana del 17 de junio por su compañero, que acudió al calabozo de la prisión de Vigevano para ser entrevistada y le dijeron que Natascia no estaba allí porque había sido trasladada la noche anterior.

Como siempre, Natascia no pudo informar a nadie, ni siquiera a su abogado. Se presumía que podría haber sido trasladada de nuevo a la prisión de S. Maria Capua Vetere, que sin embargo no ha dado ninguna noticia al respecto -ni siquiera a su abogado- hasta esta mañana [18 de junio], cuando han confirmado que Natascia está efectivamente allí.

Llegados a este punto, sobre el tema de las entrevistas, quizá merezca la pena dedicar unas palabras más.

Tras el traslado de Natascia de la cárcel de Piacenza a la de S. Maria Capua Vetere a mediados de marzo, la autorización permanente para las entrevistas entre Nat y un acompañante emitida por el GIP fue objeto de interpretaciones arbitrarias por parte de la dirección de la cárcel, que autorizó sólo una hora de entrevistas al mes (ya no 4, por tanto), más de dos meses después de la solicitud y justo antes de trasladarla temporalmente a la cárcel de Vigevano para que pudiera asistir a las audiencias preliminares del juicio de Scintilla los días 4 y 16 de junio. En la prisión de Vigevano la dirección siguió el mismo guión. Nat ingresó en la sección (AS3) entre el 12 y el 13 de junio tras las dos semanas habituales de aislamiento. El centro penitenciario autorizó sólo una hora de entrevista al mes y, sobre todo, decidió fijar la entrevista para el jueves 17 de junio. Cuando pidió que se le permitiera adelantarlo al martes 15 (actualmente las entrevistas se realizan los martes y jueves, por lo que era posible hacerlo), ya que se trataba de un traslado temporal hasta el 16 de junio (aunque se intentara convertirlo en permanente para el acercamiento territorial), la prisión no quiso atender a razones.

El acompañante llamó a la prisión para que le confirmaran la visita hasta el día anterior. No sólo se le confirmó de nuevo, sino que además se le dijo que en caso de un traslado repentino la prisión le informaría por teléfono para cancelar la visita, una declaración a la que claramente nadie había dado ningún valor ni importancia, dados los temas en cuestión. Pero ahí lo tienes.

Un dato: con cada transferencia -concretamente tres en tres meses- su dinero era retenido una media de diez días por la prisión de origen, y la única forma de sortear este problema era enviar una nueva transferencia a cada prisión de llegada aunque ya tuviera su dinero en la cuenta, pero bloqueada en la prisión de salida.

No nos sorprende el carácter infame y opresivo del aparato represivo y de las estructuras carcelarias. Sin embargo, queremos reiterar que Natascia no está sola y que estamos a su lado, y que no serán unos cientos de kilómetros ni un guardia con una vida de mierda los que nos hagan cambiar de opinión.

Con Natascia, y con todxs lxs compañerxs encarceladxs que resisten y luchan con la cabeza en alto.

